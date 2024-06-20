Календарь РПЛ-2024/25: «Зенит» и «Спартак» встретятся в августе и марте, «Краснодар» примет «Динамо» в последнем туре

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Опубликован календарь матчей чемпионата России на сезон-2024/25.

1-й тур (19–22 июля)

«Ростов» – ЦСКА
«Крылья Советов» – «Зенит»
«Динамо» – «Факел»
«Локомотив» – «Акрон»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Пари НН» – «Рубин»
«Оренбург» – «Спартак»
«Химки» – «Динамо» (Махачкала)

2-й тур (26–29 июля)

«Краснодар» – «Динамо» (Махачкала)
«Крылья Советов» – «Ростов»
«Динамо» – «Локомотив»
«Факел» – «Акрон»
«Рубин» – «Зенит»
«Пари НН» – ЦСКА
«Оренбург» – «Ахмат»
«Химки» – «Спартак»

3-й тур (2–5 августа)

«Зенит» – «Ростов»
«Спартак» – «Крылья Советов»
ЦСКА – «Оренбург»
«Ахмат» – «Локомотив»
«Факел» – «Краснодар»
«Рубин» – «Химки»
«Динамо» (Махачкала) – «Пари НН»
«Акрон» – «Динамо»

4-й тур (9–12 августа)

«Зенит» – «Динамо»
«Спартак» – «Ахмат»
«Ростов» – «Рубин»
«Краснодар» – ЦСКА
«Крылья Советов» – «Факел»
«Локомотив» – «Динамо» (Махачкала)
«Пари НН» – «Химки»
«Оренбург» – «Акрон»

5-й тур (16–19 августа)

«Ростов» – «Оренбург»
«Краснодар» – «Пари НН»
ЦСКА – «Локомотив»
«Динамо» – «Крылья Советов»
«Факел» – «Спартак»
«Динамо» (Махачкала) – «Ахмат»
«Акрон» – «Рубин»
«Химки» – «Зенит»

6-й тур (23–26 августа)

«Зенит» – «Спартак»
«Крылья Советов» – «Пари НН»
ЦСКА – «Акрон»
«Динамо» – «Краснодар»
«Локомотив» – «Ростов»
«Ахмат» – «Химки»
«Факел» – «Оренбург»
«Рубин» – «Динамо» (Махачкала)

7-й тур (30 августа – 1 сентября)

«Спартак» – «Рубин»
«Ростов» – «Факел»
«Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)
«Локомотив» – «Краснодар»
«Ахмат» – «Акрон»
«Пари НН» – «Зенит»
«Оренбург» – «Динамо»
«Химки» – ЦСКА

8-й тур (13–16 сентября)

«Краснодар» – «Ростов»
ЦСКА – «Зенит»
«Динамо» – «Ахмат»
«Факел» – «Пари НН»
«Рубин» – «Крылья Советов»
«Оренбург» – «Локомотив»
«Динамо» (Махачкала) – «Спартак»
«Акрон» – «Химки»

9-й тур (20–23 сентября)

«Зенит» – «Факел»
«Спартак» – «Динамо»
«Ростов» – «Динамо» (Махачкала)
«Ахмат» – «Крылья Советов»
«Рубин» – ЦСКА
«Пари НН» – «Локомотив»
«Акрон» – «Краснодар»
«Химки» – «Оренбург»

10-й тур (27–30 сентября)

«Ростов» – «Акрон»
«Краснодар» – «Зенит»
«Крылья Советов» – «Химки»
ЦСКА – «Ахмат»
«Локомотив» – «Спартак»
«Факел» – «Рубин»
«Оренбург» – «Пари НН»
«Динамо» (Махачкала) – «Динамо»

11-й тур (4–6 октября)

«Зенит» – «Оренбург»
«Спартак» – «Ростов»
«Краснодар» – «Химки»
«Динамо» – ЦСКА
«Локомотив» – «Крылья Советов»
«Факел» – «Динамо» (Махачкала)
«Рубин» – «Ахмат»
«Акрон» – «Пари НН»

12-й тур (18–21 октября)

«Спартак» – «Краснодар»
«Ахмат» – «Факел»
«Рубин» – «Динамо»
«Пари НН» – «Ростов»
«Оренбург» – «Крылья Советов»
«Динамо» (Махачкала) – ЦСКА
«Акрон» – «Зенит»
«Химки» – «Локомотив»

13-й тур (25–28 октября)

«Зенит» – «Локомотив»
«Ростов» – «Ахмат»
«Крылья Советов» – «Краснодар»
ЦСКА – «Факел»
«Пари НН» – «Спартак»
«Оренбург» – «Рубин»
«Динамо» (Махачкала) – «Акрон»
«Химки» – «Динамо»

14-й тур (1–4 ноября)

«Зенит» – «Динамо» (Махачкала)
«Краснодар» – «Оренбург»
ЦСКА – «Спартак»
«Динамо» – «Ростов»
«Локомотив» – «Рубин»
«Ахмат» – «Пари НН»
«Факел» – «Химки»
«Акрон» – «Крылья Советов»

15-й тур (8–10 ноября)

«Спартак» – «Акрон»
«Ростов» – «Химки»
«Крылья Советов» – ЦСКА
«Динамо» – «Пари НН»
«Локомотив» – «Факел»
«Ахмат» – «Зенит»
«Рубин» – «Краснодар»
«Динамо» (Махачкала) – «Оренбург»

16-й тур (22–25 ноября)

«Спартак» – «Локомотив»
«Крылья Советов» – «Ахмат»
ЦСКА – «Ростов»
«Факел» – «Динамо»
«Рубин» – «Акрон»
«Пари НН» – «Динамо» (Махачкала)
«Оренбург» – «Зенит»
«Химки» – «Краснодар»

17-й тур (29 ноября – 2 декабря)

«Зенит» – «Крылья Советов»
«Ростов» – «Пари НН»
«Краснодар» – «Спартак»
ЦСКА – «Рубин»
«Локомотив» – «Химки»
«Ахмат» – «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) – «Факел»
«Акрон» – «Оренбург»

18-й тур (6–9 декабря)

«Зенит» – «Акрон»
«Спартак» – «Пари НН»
«Ростов» – «Крылья Советов»
«Краснодар» – «Локомотив»
«Динамо» – «Химки»
«Ахмат» – «Оренбург»
«Факел» – ЦСКА
«Динамо» (Махачкала) – «Рубин»

19-й тур (28 февраля – 3 марта)

«Зенит» – ЦСКА
«Спартак» – «Оренбург»
«Ростов» – «Динамо»
«Краснодар» – «Крылья Советов»
«Ахмат» – «Рубин»
«Пари НН» – «Акрон»
«Динамо» (Махачкала) – «Локомотив»
«Химки» – «Факел»

20-й тур (7–10 марта)

«Крылья Советов» – «Акрон»
ЦСКА – «Химки»
«Динамо» – «Динамо» (Махачкала)
«Локомотив» – «Ахмат»
«Факел» – «Зенит»
«Рубин» – «Спартак»
«Пари НН» – «Краснодар»
«Оренбург» – «Ростов»

21-й тур (14–16 марта)

«Спартак» – «Зенит»
«Ростов» – «Краснодар»
«Локомотив» – «Динамо»
«Рубин» – «Пари НН»
«Оренбург» – «Факел»
«Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»
«Акрон» – ЦСКА
«Химки» – «Ахмат»

22-й тур (28–31 марта)

«Зенит» – «Рубин»
«Краснодар» – «Факел»
«Крылья Советов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Динамо» (Махачкала)
«Динамо» – «Оренбург»
«Ахмат» – «Спартак»
«Акрон» – «Ростов»
«Химки» – «Пари НН»

23-й тур (4–7 апреля)

«Ростов» – «Спартак»
«Краснодар» – «Акрон»
«Крылья Советов» – «Рубин»
ЦСКА – «Динамо»
«Локомотив» – «Зенит»
«Факел» – «Ахмат»
«Пари НН» – «Оренбург»
«Динамо» (Махачкала) – «Химки»

24-й тур (11–14 апреля)

«Зенит» – «Краснодар»
«Спартак» – «Динамо» (Махачкала)
«Ахмат» – «Ростов»
«Рубин» – «Локомотив»
«Пари НН» – «Динамо»
«Оренбург» – ЦСКА
«Акрон» – «Факел»
«Химки» – «Крылья Советов»

25-й тур (18–21 апреля)

«Зенит» – «Химки»
«Краснодар» – «Ахмат»
ЦСКА – «Крылья Советов»
«Динамо» – «Рубин»
«Локомотив» – «Пари НН»
«Факел» – «Ростов»
«Оренбург» – «Динамо» (Махачкала)
«Акрон» – «Спартак»

26-й тур (25–28 апреля)

«Спартак» – ЦСКА
«Ростов» – «Локомотив»
«Крылья Советов» – «Оренбург»
«Динамо» – «Зенит»
«Рубин» – «Факел»
«Пари НН» – «Ахмат»
«Динамо» (Махачкала) – «Краснодар»
«Химки» – «Акрон»

27-й тур (2–5 мая)

«Зенит» – «Пари НН»
«Спартак» – «Факел»
«Краснодар» – «Рубин»
«Крылья Советов» – «Динамо»
«Локомотив» – «Оренбург»
«Ахмат» – ЦСКА
«Акрон» – «Динамо» (Махачкала)
«Химки» – «Ростов»

28-й тур (9–12 мая)

ЦСКА – «Краснодар»
«Динамо» – «Спартак»
«Факел» – «Локомотив»
«Рубин» – «Ростов»
«Пари НН» – «Крылья Советов»
«Оренбург» – «Химки»
«Динамо» (Махачкала) – «Зенит»
«Акрон» – «Ахмат»

29-й тур (16–19 мая)

«Ростов» – «Зенит»
«Крылья Советов» – «Спартак»
«Динамо» – «Акрон»
«Локомотив» – ЦСКА
«Ахмат» – «Динамо» (Махачкала)
«Пари НН» – «Факел»
«Оренбург» – «Краснодар»
«Химки» – «Рубин»

30-й тур (24 мая)

«Зенит» – «Ахмат»
«Спартак» – «Химки»
«Краснодар» – «Динамо»
ЦСКА – «Пари НН»
«Факел» – «Крылья Советов»
«Рубин» – «Оренбург»
«Динамо» (Махачкала) – «Ростов»
«Акрон» – «Локомотив»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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41 комментарий
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30 тур, Краснодар-Динамо, как болельщик Динамо юмор оценил)
+41
-1
+40
2023/24: только не списывай
2024/25: ок
+32
-1
+31
Опять Краснодар-Динамо в 30 туре, а у Зенита в 29 и 30 Ахмат и Ростов. Ждём повторения сезона?
+27
-2
+25
Опять ЦСКА - Ростов летом в Ростове, зимой в Москве
Этих дурачков вообще ничему не учит прошлогоднее происшествие?
+19
-2
+17
Ответ Красная стрела
У КБ первые пять игр не самые трудные. Всё для хорошего старта.
Чемпионы первых пяти туров. Кончельских сказал:)
+14
-2
+12
Оренбург в августе играет в Ростове, а в марте у себя дома. Вы представляете погоду в начале марта в Оренбурге? Кто составляет этот календарь
+9
-1
+8
Ну почему опять в конце ноября Зенит играет в каком то Оренбурге, а не наоборот под крышей в тепле? Зачем такой вредный тупизм?
+10
-4
+6
Шо, опять?!
+7
-2
+5
Ответ Руслан Зимаков
Чëт интереса к этому турниру вообще никакого нет, прям совсем, не знаю почему
А я вот евро не могу смотреть почему-то. Раньше праздник футбола был, а теперь интерес пропал совсем. Каждому своё.
+5
-2
+3
А можно 2 тура в неделю раза 4 поиграть как в Европе?
Или лучше в декабре и феврале играть?
Бред...
+3
-2
+1
Ответ Руслан Зимаков
Чëт интереса к этому турниру вообще никакого нет, прям совсем, не знаю почему
Дык чота не до этого первенства водокачки особо в нынешних реалиях..
+1
0
+1
29-30 туры дежавю)
+2
-1
+1
Июнь и июль без игр можно сказать снова.
Играем зато в декабре и феврале.
Какой же бред
+3
-3
0
я ж говорю,там в кабинетах очень гнусные люди сидят и откровенно вредительством занимаются
+2
-2
0
О, у "быков" в декабре домашние матчи со "Спартаком" и "Локомотивом", это прикольно. Тогда уж точно при любом раскладе будет не холодно на стадионе, еще и Алаев с Посирениной наверняка захотят приехать погреться в нашей обстановке)
0
0
0
Еее, на мою днюху будет дерби.
0
0
0
Ответ Буриков Василий
30 тур, Краснодар-Динамо, как болельщик Динамо юмор оценил)
Не зачет, а прям зачетище! ))
+4
-4
0
они календари не перепутали?
+1
-1
0
Ответ Красная стрела
У КБ первые пять игр не самые трудные. Всё для хорошего старта.
отличные шансы на титул уже по итогам трех туров
0
0
0
У КБ первые пять игр не самые трудные. Всё для хорошего старта.
+3
-3
0
Лень уже календарь делать. Так сойдет))
+2
-2
0
Ответ Netto Brutto
А можно 2 тура в неделю раза 4 поиграть как в Европе? Или лучше в декабре и феврале играть? Бред...
Вы что, они же умрут от таких нагрузок, а перелёты!!! 😸
0
0
0
Ответ naxerger
я ж говорю,там в кабинетах очень гнусные люди сидят и откровенно вредительством занимаются
На дыбу их.
+1
-1
0
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