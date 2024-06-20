Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС. Команда завоевала 343 награды, из них 173 – золотые

Теги Игры БРИКС Легкая атлетика

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС.

Российские спортсмены завоевали 343 медали (173-101-69).

На втором месте находится сборная Беларуси со 156 медалями (32-56-68), на третьем – Китай, у которого 46 наград (17-17-12).

Игры БРИКС в Казани завершатся 23 июня.

Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было

Мы приехали на Игры БРИКС: билеты продаются на «Авито», но на открытие невозможно попасть

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59 комментариев
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Трепещи США и проклятый Запад. Россия всех разрывает. Даже когда в дисциплине участвует всего 1 участник
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На тоненького всё было.. интрига держалась до последнего
+61
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+60
На Никольской есть места свободные?
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-1
+56
Ответ Новак Шпагатович
Трепещи США и проклятый Запад. Россия всех разрывает. Даже когда в дисциплине участвует всего 1 участник
Самое тяжелое всегда - преодолеть себя! Поэтому эти победы одни из самых сложных в карьере.
+47
-1
+46
Игры ФРИКС.
+35
-5
+30
Взял отгул на заводе, с мужиками будем пить водку, пересмативать и радоваться. Это что то невероятное!
+21
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+19
Ответ Гуго Капет
Самое тяжелое всегда - преодолеть себя! Поэтому эти победы одни из самых сложных в карьере.
Главное 1,2 миллиарда из бюджета на этот стыд освоили, остальное не важно. Все как мы любим.
+19
-3
+16
Отрыв Беларуси от третьего места в 110(!) медалей, по-моему, даже больше говорит о соревнованиях, чем количество медалей у нашей сборной.
+16
-1
+15
тут все и так понятно, даже сами спортсмены смеются над этим политпроектом
+16
-3
+13
Интересно, чисто теоретически могла Россия не занять первое место? Не удивлюсь, если стартов, где были только россияне, было больше, чем соревнований, где участвовали иностранные спортсмены.
+14
-2
+12
⚡Breaking news:
Олимпийские игры 2024 года в Париже решили отменить. Организаторы признали, что их турниру не по силам потянуть конкуренцию с российскими Freaks Games
+12
-2
+10
Вот абсолютно честно. Без иронии. Зачем?! Для чего? Ведь получилось только хуже. ’’Всё это было бы смешно когда бы не было так грустно...’’ Лермонтов
+11
-2
+9
Гойда!!!
+10
-2
+8
Ответ Sasha_Weight
Игры ФРИКС.
Игры БРЕДС:)
+8
-3
+5
Дегтярев срочно докладывает Самому о грандиозном успехе !
+6
-2
+4
Ответ Australian
Вот абсолютно честно. Без иронии. Зачем?! Для чего? Ведь получилось только хуже. ’’Всё это было бы смешно когда бы не было так грустно...’’ Лермонтов
кажется, это было задумано только ради репортажа про дзюдо, где "без шмар"
+5
-1
+4
как-то не по-товарищески выглядят результаты главного стратегического партнера!
+5
-1
+4
Ответ Australian
Вот абсолютно честно. Без иронии. Зачем?! Для чего? Ведь получилось только хуже. ’’Всё это было бы смешно когда бы не было так грустно...’’ Лермонтов
Погоди, ещё игры дружбы будут...
+5
-1
+4
Запад тихо самоустранился, зная, как его разорвут в клочья
+6
-2
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Нас не догонят!!!
+5
-2
+3
слава Пучхе
+5
-2
+3
Тьфу...
+4
-1
+3
Как неожиданно
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-1
+3
Ответ Astret
Цирк
ЦИРКС
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как то маловато золота всего лишь 173 медали :D
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Подождём результатов антидопинговой комиссии. Может и тут будут отмены медалей и потерянное лидерство в медальном зачете)))
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Если бы не комментатор с русами и шмарами то никто бы и не узнал об этих играх😆
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Интересно, а кроме РФ, хоть копейку ещё вложил кто-нибудь? Спонсоры там или ещё кто. Или всё на наши кровные?
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Ответ Alex Tarakanoff
На Никольской есть места свободные?
Есть, из окна посмотрел )))
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Ответ extremer
Комментарий скрыт
А что кстати там с Играми Доброй Воли - как они проживают ?! 🤪
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