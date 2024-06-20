Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС. Команда завоевала 343 награды, из них 173 – золотые
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС.
Российские спортсмены завоевали 343 медали (173-101-69).
На втором месте находится сборная Беларуси со 156 медалями (32-56-68), на третьем – Китай, у которого 46 наград (17-17-12).
Игры БРИКС в Казани завершатся 23 июня.
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