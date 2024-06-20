Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС. Команда завоевала 343 награды, из них 173 – золотые

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС.

Российские спортсмены завоевали 343 медали (173-101-69).

На втором месте находится сборная Беларуси со 156 медалями (32-56-68), на третьем – Китай, у которого 46 наград (17-17-12).

Игры БРИКС в Казани завершатся 23 июня.

Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было

Мы приехали на Игры БРИКС: билеты продаются на «Авито», но на открытие невозможно попасть