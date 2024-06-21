Календарь Пути РПЛ Кубка России: «Спартак» – «Динамо» и «Краснодар» – ЦСКА в 1-м туре

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РФС опубликовал календарь матчей Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

1-й тур (30 июля – 1 августа)

«Спартак» – «Динамо» Москва

«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»

«Локомотив» – «Ростов»

«Химки» – «Оренбург»

«Ахмат» – «Пари НН»

«Краснодар» – ЦСКА

«Рубин» – «Акрон»

«Зенит» – «Факел»

2-й тур (13–15 августа)

«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала

«Крылья Советов» – «Спартак»

«Ростов» – «Химки»

«Оренбург» – «Локомотив»

«Краснодар» – «Ахмат»

ЦСКА – «Пари НН»

«Рубин» – «Зенит»

«Факел» – «Акрон»

3-й тур (27–29 августа)

«Динамо» Москва – «Крылья Советов»

«Спартак» – «Динамо» Махачкала

«Оренбург» – «Ростов»

«Локомотив» – «Химки»

«Ахмат» – ЦСКА

«Пари НН» – «Краснодар»

«Факел» – «Рубин»

«Акрон» – «Зенит»

4-й тур (17–19 сентября)

«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва

«Спартак» – «Крылья Советов»

«Ростов» – «Оренбург»

«Химки» – «Локомотив»

ЦСКА – «Краснодар»

«Пари НН» – «Ахмат»

«Зенит» – «Рубин»

«Акрон» – «Факел»

5-й тур (1–3 октября)

«Динамо» М – «Спартак»

«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала

«Химки» – «Ростов»

«Локомотив» – «Оренбург»

«Ахмат» – «Краснодар»

«Пари НН» – ЦСКА

«Рубин» – «Факел»

«Зенит» – «Акрон»

6-й тур (22–24 октября)

«Крылья Советов» – «Динамо» Москва

«Динамо» Махачкала – «Спартак»

«Ростов» – «Локомотив»

«Оренбург» – «Химки»

«ЦСКА» – «Ахмат»

«Краснодар» – «Пари НН»

«Акрон» – «Рубин»

«Факел» – «Зенит»

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18 комментариев
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Хорошее начало со старейшего дерби страны, думаю народа будет больше, чем на финале кубка....
Футбольный матч Спартак - Динамо и переполнен стадион.....
+10
-7
+3
Разбудите к полуфиналам
+4
-2
+2
Удивительно, как люди не стесняются признаваться в своих низких умственных способностях:"ничего непонятно, наворотили". Что непонятного то, все элементарно. И классно, есть возможность поиграть игрокам ротации, да и зрителей на кубок побольше ходит, чем на чемпионат.
+2
-2
0
Ответ Old Vyaine
«Рубин» – «Зенит» во 2-м и «Зенит» – «Рубин» в 4-м?
Да, это календарь кубка
+1
-1
0
Ответ Ale87
Да, это календарь кубка
Виноват, был неправ.
+1
-1
0
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