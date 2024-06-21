Календарь Пути РПЛ Кубка России: «Спартак» – «Динамо» и «Краснодар» – ЦСКА в 1-м туре
РФС опубликовал календарь матчей Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
1-й тур (30 июля – 1 августа)
«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»
«Локомотив» – «Ростов»
«Химки» – «Оренбург»
«Ахмат» – «Пари НН»
«Краснодар» – ЦСКА
«Рубин» – «Акрон»
«Зенит» – «Факел»
2-й тур (13–15 августа)
«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала
«Крылья Советов» – «Спартак»
«Ростов» – «Химки»
«Оренбург» – «Локомотив»
«Краснодар» – «Ахмат»
ЦСКА – «Пари НН»
«Рубин» – «Зенит»
«Факел» – «Акрон»
3-й тур (27–29 августа)
«Динамо» Москва – «Крылья Советов»
«Спартак» – «Динамо» Махачкала
«Оренбург» – «Ростов»
«Локомотив» – «Химки»
«Ахмат» – ЦСКА
«Пари НН» – «Краснодар»
«Факел» – «Рубин»
«Акрон» – «Зенит»
4-й тур (17–19 сентября)
«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва
«Спартак» – «Крылья Советов»
«Ростов» – «Оренбург»
«Химки» – «Локомотив»
ЦСКА – «Краснодар»
«Пари НН» – «Ахмат»
«Зенит» – «Рубин»
«Акрон» – «Факел»
5-й тур (1–3 октября)
«Динамо» М – «Спартак»
«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала
«Химки» – «Ростов»
«Локомотив» – «Оренбург»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Пари НН» – ЦСКА
«Рубин» – «Факел»
«Зенит» – «Акрон»
6-й тур (22–24 октября)
«Крылья Советов» – «Динамо» Москва
«Динамо» Махачкала – «Спартак»
«Ростов» – «Локомотив»
«Оренбург» – «Химки»
«ЦСКА» – «Ахмат»
«Краснодар» – «Пари НН»
«Акрон» – «Рубин»
«Факел» – «Зенит»
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