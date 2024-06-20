Россия поднялась с 35-го на 33-е место в обновленном рейтинге сборных от ФИФА. Аргентина, Франция и Бельгия – в топ-3
Сборная России прибавила две позиции в рейтинге ФИФА.
Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных. Российская команда, отстраненная от международных турниров, поднялась с 35-го на 33-е место.
Топ рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:
1. Аргентина
2. Франция
3. Бельгия
4 (5). Бразилия
5 (4). Англия
6. Португалия
7. Нидерланды
8. Испания
9 (10). Хорватия
10 (9). Италия
11. США
12 (13). Марокко
13 (12). Колумбия
14 (15). Уругвай
15 (11). Мексика
16. Германия
…
24 (22). Украина
…
33 (35). Россия
…
98 (96). Беларусь
…
109 (103). Казахстан
Примечание: в скобках указана позиция сборной в предыдущей версии рейтинга, если в обновленном варианте она изменилась.
С полной версией рейтинга можно ознакомиться по ссылке.
Главное - не терять очки с Кениями и Таджикистанами.
Россия - 1506 очков
За скальп сборной Белоруссии дали 2,56 балла, за Сербию - 5,17 емнип.
Осталось штук 70 товарняков выиграть))
Боливия основную массу игр проводит в своей конфедерации, где почти всем сливает. Армяне тоже не блещут от слова совсем