Россия поднялась с 35-го на 33-е место в обновленном рейтинге сборных от ФИФА. Аргентина, Франция и Бельгия – в топ-3

Сборная России прибавила две позиции в рейтинге ФИФА.

Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных. Российская команда, отстраненная от международных турниров, поднялась с 35-го на 33-е место.

Топ рейтинга выглядит следующим образом:

1. Аргентина

2. Франция

3. Бельгия

4 (5). Бразилия

5 (4). Англия

6. Португалия

7. Нидерланды

8. Испания

9 (10). Хорватия

10 (9). Италия

11.

12 (13). Марокко

13 (12). Колумбия

14 (15). Уругвай

15 (11). Мексика

16. Германия

…

24 (22). Украина

…

33 (35). Россия

…

98 (96). Беларусь

…

109 (103). Казахстан

Примечание: в скобках указана позиция сборной в предыдущей версии рейтинга, если в обновленном варианте она изменилась.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться по ссылке.