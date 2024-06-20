Россия поднялась с 35-го на 33-е место в обновленном рейтинге сборных от ФИФА. Аргентина, Франция и Бельгия – в топ-3

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Сборная России прибавила две позиции в рейтинге ФИФА.

Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных. Российская команда, отстраненная от международных турниров, поднялась с 35-го на 33-е место.

Топ рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:

1. Аргентина

2. Франция

3. Бельгия

4 (5). Бразилия

5 (4). Англия

6. Португалия

7. Нидерланды

8. Испания

9 (10). Хорватия

10 (9). Италия

11. США

12 (13). Марокко

13 (12). Колумбия

14 (15). Уругвай

15 (11). Мексика

16. Германия

24 (22). Украина 

33 (35). Россия

98 (96). Беларусь

109 (103). Казахстан

Примечание: в скобках указана позиция сборной в предыдущей версии рейтинга, если в обновленном варианте она изменилась.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться по ссылке.

66 комментариев
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Наши лучше набирают рейтинг, когда не участвуют в турнирах)
+99
-1
+98
Что с лицом, хейтеры Карпина?
+76
-7
+69
Так лет за пять и за тройку зацепимся...
+35
0
+35
Ответ Зелёный гопник
Победа над Беларусами дорого стоит 💪🏻
2,56 балла в рейтинге ФИФА
+21
0
+21
Уже столько лет этот рейтинг, а челики так и не знают как он считается и постоянно удивляются позициям условной Бельгии, США
+16
0
+16
Как же достали эти незнайки в комментах, которые каждый год удивляются позиции Бельгии, они в товарках года 2 или 3 вообще не проигрывали! Единственные поражения у них были на ЧМ и ЧЕ, и то это было в полуфиналах и четвертьфиналах!
+15
-1
+14
Ответ адекватное мнение
Что с лицом, хейтеры Карпина?
Да, ни один другой тренер не смог бы обыграть великих кубинцев и белорусов...
+15
-4
+11
Победа над Беларусами дорого стоит 💪🏻
+8
-1
+7
В целом, РФСоидам сейчас надо для тренера сборной ставить простую и прозрачную задачу - 1600 очков в рейтинге ФИФА и место возле двадцатки.

Главное - не терять очки с Кениями и Таджикистанами.
+6
0
+6
Победа над Беларусью дает свои плоды !
+5
-1
+4
Ответ Buamgartlinger
Ещё немного и до 1 места доберемся: мы долго искали путь роста
Аргентина - 1860 очков
Россия - 1506 очков

За скальп сборной Белоруссии дали 2,56 балла, за Сербию - 5,17 емнип.

Осталось штук 70 товарняков выиграть))
+3
0
+3
Вот видите и без больших турниров потихоньку поднимаемся .
+2
0
+2
Ответ Annamengli
США 11 Германия 16 божественно
Германия отвратительно играла пару предыдущих лет, проигрывая всем подряд
+1
0
+1
Ответ ten Hag
Не хейтер, но конкретно чем Карпин в сборной отличился?
Обыграл Сербов, которые в рейтинге выше. При этом у Сербов на поле был лишь один резервный игрок, остальные вполне себе из основы. Конечно, это таварняк, но всё же против не слабой сборной.
+3
-2
+1
Представляю если бы,Россия играла бы во всех турнирах.
+2
-1
+1
Ну точно навели бы шороху)
+2
-1
+1
Ответ Сергей Посохов
Играть с отсталым миром так себе достижение. Хотя в Казани устроили цирковое представление и радуются и гордятся
Стакан либо наполовину пуст, либо полон
+1
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+1
Ответ Comicsfan323
Вопрос - как Бельгия которая ничего никогда не выигрывала, не то что в топ 3 , а в топ 10
Потому она ничего и не проигрывала, кроме матчей в плей-фф на Евро и ЧМ.
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Ответ Матрос Кот
Сейчас многие в рейтинге из за поражений просядут,еще выше будем.
там могут и подняться неслабо условные чилийцы или словаки
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Ответ Chelsea`s Lev
Сижу - пью чай. Никого не трогаю. Стучат...:)
Топишь..
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Ответ Дед Базай
За счёт чего Бельгия постоянно в топ 3?
Они в 2018 году обыграли Бразилии и вышли в полуфинал ЧМ. В 2022 году попали в группу смерти - Марокко и Хорватия взяли 3 и 4 места. Так что им проиграть не зазорно было, особенно учитывая, как хорваты натянули Бразилию. В 2020 году дошли до 1/4 уступив Италии, которая выйграла турнир. Потому высокое место они заслужили. А почему настолько высокое? Потому что очень хороши в домашних матчах и особенно в товарняках.
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Ответ Дед Базай
За счёт чего Бельгия постоянно в топ 3?
багаж золотых времен, когда выигрывали почти все матчи в отборах. Сейчас они его палят потихонечку, но запас огромный (под 1800 очков)
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Ответ Дед Базай
За счёт чего Бельгия постоянно в топ 3?
Вот и я удивлён!
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Ответ 4ell
самый непонятный рейтинг Бельгия опять в топе
после Евро явно сильно съедет
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Ответ Spivak-Gorshkov-Radimov-Bystrov
Наши лучше набирают рейтинг, когда не участвуют в турнирах)
Это отсутствие отрицательного роста!
0
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Ответ Сергей Посохов
Играть с отсталым миром так себе достижение. Хотя в Казани устроили цирковое представление и радуются и гордятся
Сербия - отсталый мир?
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Ответ goshforever
Германия отвратительно играла пару предыдущих лет, проигрывая всем подряд
Я ктому же как 11 строчка США
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Ответ Spivak-Gorshkov-Radimov-Bystrov
Наши лучше набирают рейтинг, когда не участвуют в турнирах)
они не набирают, а просто не теряют ввиду отсутствия игр, в отличие от остальных в рейтинге
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Ответ Eleman SPb
а америсы как на 11м? у них же недофутбол
Там соперников вообще нет, одни острова из Атлантики, вот и набили себе дешёвых побед.
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Ответ Loegaire Bell
Даже после новых поправок рейтинг по-прежнему бредовый. И самый прикол начинается после топ-20. У нас там Катар на 25 месте, Бахрейн выше Боливии, а Армения ниже Палестины. Это как? Вот как бабки пилить в ФИФА знают, а как ввести парочку простых адекватных коэффициентов, чтобы учесть силу турнира и каждого отдельного матча - так десятками лет не могут справиться. Если бы рейтинг составлялся на основе оценок обычных футболистов и мнений журналистов, он был бы явно точнее. Кто скажет, что это бред, тому я отвечу, что по такой системе цена футболистам на Трансфермаркте выставляется, и по сей день это самый адекватный источник данных о примерной цене игроков.
Катар только что выиграл Кубок Азии.
Боливия основную массу игр проводит в своей конфедерации, где почти всем сливает. Армяне тоже не блещут от слова совсем
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