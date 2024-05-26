Семак о продлении соглашения с «Зенитом» на 5 лет: «Благодарен за доверие, но спокойно отношусь к срокам контракта. Пока результат есть — вопросов нет. Нет результата – виноват тренер» 

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак высказался о продлении контракта с «Зенитом» на 5 лет.

В субботу петербургский клуб в шестой раз подряд выиграл чемпионат России. 

Подписали контракт на глазах всего стадиона. Что это значит для вас?

— Это доверие руководства той работе, которую делает тренерский штаб. Со своей стороны мы благодарны за такое доверие. 

Но спокойно отношусь к срокам контракта, пока тренер работает и результат есть — вопросов нет. Когда нет результата, то виноват тренер, — сказал главный тренер «Зенита».

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7 комментариев
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Семак до сих пор у руля Зенита лишь благодаря тому что они не участвует в еврокубках .это ему не кривоногие клубы РПЛ кошмарить по выходным. там бы давно по самые помидоры получил. хотя чё греха таить, уже и здесь начинают потихоньку буксовать.
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Это сейчас так фартануло и всё закончилось хорошо. Дальше же предстоит огромная работа по исправлению всего того, что не работало весной и в целом в течение сезона
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А как же Реал или Барселона, другие топ клубы Европы? Нельзя останавливаться на достигнутом, топтаться на одном месте, тренерский гений должен быть востребованным на европейском уровне ...
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