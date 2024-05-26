Семак о продлении соглашения с «Зенитом» на 5 лет: «Благодарен за доверие, но спокойно отношусь к срокам контракта. Пока результат есть — вопросов нет. Нет результата – виноват тренер»
Сергей Семак высказался о продлении контракта с «Зенитом» на 5 лет.
В субботу петербургский клуб в шестой раз подряд выиграл чемпионат России.
— Подписали контракт на глазах всего стадиона. Что это значит для вас?
— Это доверие руководства той работе, которую делает тренерский штаб. Со своей стороны мы благодарны за такое доверие.
Но спокойно отношусь к срокам контракта, пока тренер работает и результат есть — вопросов нет. Когда нет результата, то виноват тренер, — сказал главный тренер «Зенита».