Семак о продлении соглашения с «Зенитом» на 5 лет: «Благодарен за доверие, но спокойно отношусь к срокам контракта. Пока результат есть — вопросов нет. Нет результата – виноват тренер» 

Сергей Семак высказался о продлении контракта с «Зенитом» на 5 лет.

В субботу петербургский клуб в шестой раз подряд выиграл чемпионат России.

— Подписали контракт на глазах всего стадиона. Что это значит для вас?

— Это доверие руководства той работе, которую делает тренерский штаб. Со своей стороны мы благодарны за такое доверие.

Но спокойно отношусь к срокам контракта, пока тренер работает и результат есть — вопросов нет. Когда нет результата, то виноват тренер, — сказал главный тренер « ».