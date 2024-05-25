«Зенит» продлил контракт с Семаком на 5 лет. Тренер подписал соглашение после чемпионского матча с «Ростовом» прямо на стадионе
Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом» на стадионе после чемпионского матча.
В заключительном туре Мир РПЛ петербургский клуб обыграл «Ростов» (2:1). Благодаря результату матча «Краснодар» – «Динамо» (1:0) «Зенит» обошел конкурентов и выиграл титул в 6-й раз подряд.
На стадионе сразу после чемпионского матча с «Ростовом» главный тренер петербуржцев Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом» на 5 лет – до конца сезона-2029/30.
Петербургский клуб становился чемпионом России во всех 6 сезонах под руководством Семака.
2. Песьяков, конечно, пустил пенку.. но он и выручил за немсколько минут до этого рпи выходе один на один.
3. Краснодар давно бы стал чемпионом, если бы не уволили Ивича. Как такое решение можно было принимать- за гранью понимания.
4. Для меня эти последние чемпионства Зенита практически ничего не значат. Невозможно оценить их значимость. Без всякого сравнения со Спартаком или кем-то ещё.. Одно дело, когда ты становишься чемпионом топ-6 чемпионата Европы, которым мы когда-то были.. А другое- на уровне чемпионата Австрии иили Швейцарии. Уровень футбола в чемпе низкий- сплошные отскоки, рикошеты, возня, ковыряние, ошибка на ошибке, потери у своих ворот и т.д. Нормальные легионеры по понятным причинам к нам не едут. Да и до пандемии мы, мягко говоря, не блистали в еврокубках, а сейчас даже не представляю какой наш уровень..
Поздравления команде с Чемпионством!
Прямо на стадионе ...)
ЗНАЧИТ Миллер прекрасно знал, кто станет чемпионом...
А на евроарене, где серёжа хватает во все дырки из раза в раз. Кстати, он должен быть больше всех благодарен СВО. иначе давно бы уже взяли тренера