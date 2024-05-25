«Зенит» продлил контракт с Семаком на 5 лет. Тренер подписал соглашение после чемпионского матча с «Ростовом» прямо на стадионе

Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом» на стадионе после чемпионского матча.

В заключительном туре Мир петербургский клуб обыграл « » (2:1). Благодаря результату матча «Краснодар» – «Динамо» (1:0) «Зенит» обошел конкурентов и выиграл титул в 6-й раз подряд.

На стадионе сразу после чемпионского матча с «Ростовом» главный тренер петербуржцев продлил контракт с « » на 5 лет – до конца сезона-2029/30.

Петербургский клуб становился чемпионом России во всех 6 сезонах под руководством Семака.