«Зенит» продлил контракт с Семаком на 5 лет. Тренер подписал соглашение после чемпионского матча с «Ростовом» прямо на стадионе

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) Футбол

Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом» на стадионе после чемпионского матча.

В заключительном туре Мир РПЛ петербургский клуб обыграл «Ростов» (2:1). Благодаря результату матча «Краснодар» – «Динамо» (1:0) «Зенит» обошел конкурентов и выиграл титул в 6-й раз подряд

На стадионе сразу после чемпионского матча с «Ростовом» главный тренер петербуржцев Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом» на 5 лет – до конца сезона-2029/30.

Петербургский клуб становился чемпионом России во всех 6 сезонах под руководством Семака. 

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49 комментариев
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Красиво сделали, вопросов нет
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Динамо продлило контракт с Лещуком прям в воротах на ближайшие 5 лет
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Отлично! Ждём еще 5 чемпионств :)
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Лучший российский тренер
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Жаль отменили супер гол Кассьеры. Очень приятно, что алаев и компания сидит в Краснодаре с кубком , а мы празднуем здесь ))
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Красивый жест
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Ответ Topwintop
Комментарий скрыт
У тебя 🤡 и в Англии все куплено
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Ответ Caniball
Письяков на последок деньжат срубил.
как будто до этого момента Песьяков играл без ошибок) в этом сезоне одной руки не хватит, чтобы их пересчитать
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Наука для тех, кто тренеров меняет, особенно выигрывающих.
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Ответ Саня Беляков
Жаль отменили супер гол Кассьеры. Очень приятно, что алаев и компания сидит в Краснодаре с кубком , а мы празднуем здесь ))
Это точно. Алаев и его кодла нашего праздника не заслужили и приглашения не получали. Пусть со стороны смотрят.
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Красивое событие, хоть и не слежу за РПЛ. Браво ! 🙌🏽
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Ответ Groznyi2024
Лучший российский тренер
Это который с таким составом чемпионом стал благодаря стечению обстоятельств? Мы уже видели, как он в Европе в 6 защитников играл против Брюгге и подобных грандов. Просто Семака не меняют, потому что он удобен, хороший тренер к ним все равно сейчас не поедет, а Семак если надо и ФанИД поддержит, и кандидата в мэру нужного, и слова поперек не скажет, в общем, очень удобный, да и для победа в нашем чемпионате водокачки его как раз хватает
+6
-2
+4
Ответ fil_spb
Это точно. Алаев и его кодла нашего праздника не заслужили и приглашения не получали. Пусть со стороны смотрят.
Алаев кстати адекватный и за Безрукова вписался против Газпром медии
+4
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+3
Ответ Skip
А если бы была ничья в Краснодаре - он подписал бы контракт с Динамо? )) Прямо на стадионе ...)
Подписал бы, но не на стадионе.
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1. Динамо виновато само- так играть золотой матч нельзя. Паршивлюк - за гранью понимания. Смолов- в своём репертуаре, на чиле...
2. Песьяков, конечно, пустил пенку.. но он и выручил за немсколько минут до этого рпи выходе один на один.
3. Краснодар давно бы стал чемпионом, если бы не уволили Ивича. Как такое решение можно было принимать- за гранью понимания.
4. Для меня эти последние чемпионства Зенита практически ничего не значат. Невозможно оценить их значимость. Без всякого сравнения со Спартаком или кем-то ещё.. Одно дело, когда ты становишься чемпионом топ-6 чемпионата Европы, которым мы когда-то были.. А другое- на уровне чемпионата Австрии иили Швейцарии. Уровень футбола в чемпе низкий- сплошные отскоки, рикошеты, возня, ковыряние, ошибка на ошибке, потери у своих ворот и т.д. Нормальные легионеры по понятным причинам к нам не едут. Да и до пандемии мы, мягко говоря, не блистали в еврокубках, а сейчас даже не представляю какой наш уровень..
+3
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Последних два тура были "чемпионскими раундами", как говорят в боксе: в них определяется чемпионский характер и сам чемпион. "Динамо" сдулось, "Краснодар" нет, а "Зенит" взял своё.
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Здорово. Прям не отходя от кассы. Семак отличный тренер.
Поздравления команде с Чемпионством!
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А с Песьяковым продлил?! 😏
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Ну всё логично
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Ответ Ghost Ghost
Может не надо? Чемпионство зенита, как маркер какой-то. Если он чемпион, значит в стране всё в ж...
А если Зенит в этом году "трэбл" возьмёт, что будет?
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А если бы была ничья в Краснодаре - он подписал бы контракт с Динамо? ))
Прямо на стадионе ...)
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Красивый жест.
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Самый лучший сезон РПЛ по развязки. Динамо может винить только себя, Краснодар был близок, а Зенит чемпион.
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давно не было такой интересной концовки чемпионата
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Объявлено было о подписании этого контракта заранее.
ЗНАЧИТ Миллер прекрасно знал, кто станет чемпионом...
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Ответ Злодей Спб
А если Зенит в этом году "трэбл" возьмёт, что будет?
Ну хватит такими терминами разбрасываться)) первенство водокачки первый раз такой интерес обеспечило, а ты уже трэбл трэбл)) если случится, то в поездах на Октябрьской железной дороге будут ездить одни китайцы
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Почему не на 30?
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Ответ Kodoto
Красивый жест
Да. Но договоренность была достигнута заранее. Об этом тут писали.
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Рулит газ, а кто тренер это вообще без разницы
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Ответ Groznyi2024
Лучший российский тренер
Лучший российский тренер не в чемпионате определяется с самым дорогим составом.

А на евроарене, где серёжа хватает во все дырки из раза в раз. Кстати, он должен быть больше всех благодарен СВО. иначе давно бы уже взяли тренера
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