Денисов отстранен от футбола на год условно за неправомерное участие игрока молодежной команды «Торпедо», которую он тренирует

Теги Зенит Игорь Денисов премьер-лига Россия Сборная России по футболу дисквалификации Торпедо Московская федерация футбола Торпедо мол Футбол

Игорь Денисов получил наказание за неправомерное участие игрока его команды.

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита», ныне являющийся тренером команды академии московского «Торпедо» отстранен от футбольной деятельности на год условно, сообщает официальный сайт Московской федерации футбола (МФФ).

В мае в игре с «Космосом» команде Денисова также было присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

«В соответствии с ч. 2 ст. 84 Дисциплинарного регламента, за неправомерное участие игрока «Торпедо» в матче отстранить от любой деятельности, связанной с футболом, тренера команды Денисова Игоря Владимировича на один год условно, наложить штраф в размере 15 тысяч рублей, а также оставить в силе присужденное ранее поражение», – говорится в сообщении МФФ.

29 комментариев
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Почему тренера, а не начальника команды, или кто там документами занимается
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Ответ Николай Бойко
Можно
Не ту
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Ответ Скрытый пользователь
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Выпустил игрока, которого не было в заявке.
+5
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Ответ Tun
В чем неправомерность? Можно бригаду?
Можно
+4
0
+4
Ответ Tun
В чем неправомерность? Можно бригаду?
Я так понял незаявленный игрок сыграл в матче.
+3
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Я не ошибаюсь,но Широкова,когда он судью ударил ведь на год не отстраняли даже?
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Чето не припомню чтоб Адвоката отстраняли
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вот у Денисова все задатки тренера есть, жёсткий, принципиальный, как футболист классный был, вот именно такой типаж тренера и должен быть, не то что Семак, надеюсь увидеть его тренером в клубе РПЛ когда нибудь
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Ответ Proline
Какой начальник команды может быть в детском футболе? Всеми заявочными делами занимается тренер.
У ФШТ или академий больших клубов - легко
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Ответ Скрытый пользователь
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Да, очень хочется
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Ну прийдется скинуться на штраф деньгисову
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В чем неправомерность? Можно бригаду?
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Ответ deligy
У ФШТ или академий больших клубов - легко
Ну хз... На большим турнирах если только. Когда я сам играл, всем занимался тренер. Может, чего изменилось.
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участие в Матче футболиста команды «Торпедо» под №16
https://mosff.ru/match/50091/protocol/index
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Ответ Ezra-Matthew Miller
участие в Матче футболиста команды «Торпедо» под №16 https://mosff.ru/match/50091/protocol/index
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Ответ Радмир Зарипов
Выпустил игрока, которого не было в заявке.
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Да себя Игорек выпустил, забыл что дети играют
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