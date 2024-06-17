Денисов отстранен от футбола на год условно за неправомерное участие игрока молодежной команды «Торпедо», которую он тренирует
Игорь Денисов получил наказание за неправомерное участие игрока его команды.
Бывший полузащитник сборной России и «Зенита», ныне являющийся тренером команды академии московского «Торпедо» отстранен от футбольной деятельности на год условно, сообщает официальный сайт Московской федерации футбола (МФФ).
В мае в игре с «Космосом» команде Денисова также было присуждено техническое поражение со счетом 0:3.
«В соответствии с ч. 2 ст. 84 Дисциплинарного регламента, за неправомерное участие игрока «Торпедо» в матче отстранить от любой деятельности, связанной с футболом, тренера команды Денисова Игоря Владимировича на один год условно, наложить штраф в размере 15 тысяч рублей, а также оставить в силе присужденное ранее поражение», – говорится в сообщении МФФ.
https://mosff.ru/match/50091/protocol/index