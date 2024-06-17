Фабрегас о Фодене против Сербии: «Должен брать игру на себя. Когда Англию начали прессинговать, он стал бить, не глядя на ворота. Хави и Иньеста так не делали»

Франсеск Фабрегас ждал большего от игры Филипа Фодена в матче с Сербией (1:0).

«Вы говорите о настрое? Нет, все дело в менталитете. Вы не можете сказать, что у таких игроков, как Трент, Фоден, Беллингем и Райс, нет мастерства, чтобы владеть мячом на любом участке поля.

Главное – хочешь ли ты сделать разницу, владея мячом? Хочешь, чтобы что-то получилось? Нравится ли тебе получать мяч под давлением? Когда их начали немного прессинговать, мы увидели, как Фоден стал бить по мячу, не глядя на ворота, То же самое Трент – на них это не похоже.

Мы никогда не видели, чтобы , и другие топ-игроки последних 15-20 лет, делали нечто подобное. Чтобы расти, нужно брать ответственность на себя. Думаю, игроки вроде должны брать игру на себя», – сказал экс-игрок сборной Испании о хавбеке сборной Англии.