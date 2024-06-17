Агент Хуммельса предложил игрока «Милану», но получил отказ
«Милан» не заинтересован в Матсе Хуммельсе.
Агент предложил защитника двум клубам Серии А – «Роме» и «Милану», сообщает MilanNews24.com со ссылкой на Sky.
«Россонери» отклонили предложение, так как не заинтересованы в игроке подобного профиля. «Рома» же оценивает стоимость и целесообразность сделки.
Хуммельс сыграл в 40 матчах за «Боруссию» в прошлом сезоне, забил 4 гола и сделал результативную передачу. По окончании сезона он решил покинуть дортмундский клуб.
Супер крутой защитник для Италии, еще и бесплатно! Как раз команде нужен добротный игрок, который не только будет играть надежно, но еще и принесет колоссальный опыт.