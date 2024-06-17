Агент Хуммельса предложил игрока «Милану», но получил отказ

Теги Боруссия Дортмунд Рома Милан бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Матс Хуммельс агенты Футбол

«Милан» не заинтересован в Матсе Хуммельсе.

Агент предложил защитника двум клубам Серии А – «Роме» и «Милану», сообщает MilanNews24.com со ссылкой на Sky.

«Россонери» отклонили предложение, так как не заинтересованы в игроке подобного профиля. «Рома» же оценивает стоимость и целесообразность сделки.

Хуммельс сыграл в 40 матчах за «Боруссию» в прошлом сезоне, забил 4 гола и сделал результативную передачу. По окончании сезона он решил покинуть дортмундский клуб.

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12 комментариев
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Одно из глупейших решений руководства Милана может быть(хотя есть ощущение, что их будет очень много).

Супер крутой защитник для Италии, еще и бесплатно! Как раз команде нужен добротный игрок, который не только будет играть надежно, но еще и принесет колоссальный опыт.
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Очень жаль. Хуммельс бы усилил Милан.
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У менеджмента Милана прям одно решение краше другого сейчас.
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Идиоты....я про Милан
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Ответ Dexter Morgan
Очень жаль. Хуммельс бы усилил Милан.
Хуммельс усилил бы любой клуб.
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Хуммельс великолепен, это не только высококлассный, но и очень стильный в футбольном плане защитник. Думаю, Милан ещё пожалеет.
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В Челси вместо Силвы 💪🏻 на опыте как родной вольется
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Лучше в Наполи к Конте пусть идет
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Хуммельс, го в Зенит.
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Вместо Джонни Эванса на 1 сезон можно в МЮ попробовать.
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Ответ S H A R K
Хуммельс усилил бы любой клуб.
Факт. Класс есть класс.
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