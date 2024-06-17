Агент Хуммельса предложил игрока «Милану», но получил отказ

«Милан» не заинтересован в Матсе Хуммельсе.

Агент предложил защитника двум клубам Серии А – «Роме» и « », сообщает MilanNews24.com со ссылкой на Sky.

«Россонери» отклонили предложение, так как не заинтересованы в игроке подобного профиля. « » же оценивает стоимость и целесообразность сделки.

сыграл в 40 матчах за «Боруссию» в прошлом сезоне, забил 4 гола и сделал результативную передачу. По окончании сезона он решил покинуть дортмундский клуб.