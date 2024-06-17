Дидье Дешам: «Главная сила Австрии – в способности применять давление и играть интенсивно. Франция должна как следует сосредоточиться» 

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Австрии по футболу Евро-2024 Футбол

Дидье Дешам высказался в преддверии матча с Австрией на Евро-2024.

«Первый матч очень важен. Эта не решающая игра, но очень важная. Победа повысит шансы на выход из группы, и мы будем двигаться к этой цели, даже если Австрия преследует эту же цель. Мы должны хорошо взаимодействовать друг с другом в этом матче, чтобы сделать первый шаг на пути к плей-офф.

На этом уровне нет такого тренера, который скажет, что победы не имеют значения. Это важный турнир, но я не должен сильно давить на игроков.

Мы посмотрели четыре последних матча Австрии. Мы проанализировали соперника и знаем, с чем нам предстоит столкнуться. Австрийцы во всех этих матчах играли очень интенсивно. Конечно, у этой команды есть класс и хорошие игроки, но главная сила Австрии – в ее способности применять давление и играть интенсивно. 

Это первый матч на турнире, мы должны как следует сосредоточиться», – сказал главный тренер сборной Франции.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Маэстро Рангник сегодня преподаст урок физруку Дешаму 😎
0
0
0
Ничего себе умозаключение. Что же тогда произойдет в случае поражения? Шансы на выход понизятся? Чёрт, сложно сказать. Жду, пока Дешам объяснит.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий