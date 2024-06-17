Дидье Дешам: «Главная сила Австрии – в способности применять давление и играть интенсивно. Франция должна как следует сосредоточиться» 

Дидье Дешам высказался в преддверии матча с Австрией на Евро-2024.

«Первый матч очень важен. Эта не решающая игра, но очень важная. Победа повысит шансы на выход из группы, и мы будем двигаться к этой цели, даже если Австрия преследует эту же цель. Мы должны хорошо взаимодействовать друг с другом в этом матче, чтобы сделать первый шаг на пути к плей-офф.

На этом уровне нет такого тренера, который скажет, что победы не имеют значения. Это важный турнир, но я не должен сильно давить на игроков.

Мы посмотрели четыре последних матча Австрии. Мы проанализировали соперника и знаем, с чем нам предстоит столкнуться. Австрийцы во всех этих матчах играли очень интенсивно. Конечно, у этой команды есть класс и хорошие игроки, но главная сила – в ее способности применять давление и играть интенсивно.

Это первый матч на турнире, мы должны как следует сосредоточиться», – сказал главный тренер сборной .