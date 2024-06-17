Лам об опросе в Германии: «Грустно, что каждый пятый хотел бы видеть в сборной больше светлокожих и переживает, что у капитана турецкие корни. Команда, где игроков обесценивают, проигрывает»
Филипп Лам призвал футбольную общественность Германии к единению.
«В Германии сейчас обсуждаются итоги опроса, согласно которому примерно каждый пятый хотел бы видеть [в сборной] больше светлокожих игроков и переживает, что у капитана команды [Гюндогана] турецкие корни. И мне грустно из-за этого.
Будучи профессионалом, я усвоил, что футбольная команда, где определенных игроков обесценивают, терпит поражение. Наш вид спорта базируется на том, что каждый должен выполнять определенные правила, должен быть коллектив. Успех приходит к тем, кто не ограничивает сильные стороны отдельных игроков, а позволяет им взаимодействовать друг с другом», – написал бывший игрок сборной Германии и «Баварии».
Оскорблять и унижать неправильно, но когда такие вопросы появляются, это нормально
То есть с одной стороны бретцели и Октоберфест, которые никакого отношения к турецкой общине не имеют, остаются национальными символами. С другой - белокурый бюргер, который есть бретцели на Октоберфесте, символом быть уже не может.
-А я всегда о них думаю.
Вот интересно, зачем он это говорит?