Лам об опросе в Германии: «Грустно, что каждый пятый хотел бы видеть в сборной больше светлокожих и переживает, что у капитана турецкие корни. Команда, где игроков обесценивают, проигрывает» 

Филипп Лам призвал футбольную общественность Германии к единению.

«В Германии сейчас обсуждаются итоги опроса, согласно которому примерно каждый пятый хотел бы видеть [в сборной] больше светлокожих игроков и переживает, что у капитана команды [ ] турецкие корни. И мне грустно из-за этого.

Будучи профессионалом, я усвоил, что футбольная команда, где определенных игроков обесценивают, терпит поражение. Наш вид спорта базируется на том, что каждый должен выполнять определенные правила, должен быть коллектив. Успех приходит к тем, кто не ограничивает сильные стороны отдельных игроков, а позволяет им взаимодействовать друг с другом», – написал бывший игрок сборной Германии и «Баварии».