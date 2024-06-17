Лам об опросе в Германии: «Грустно, что каждый пятый хотел бы видеть в сборной больше светлокожих и переживает, что у капитана турецкие корни. Команда, где игроков обесценивают, проигрывает» 

Теги Филипп Лам Сборная Германии по футболу Евро-2024 Илкай Гюндоган Эмре Джан Антонио Рюдигер дискриминация Футбол

Филипп Лам призвал футбольную общественность Германии к единению.

«В Германии сейчас обсуждаются итоги опроса, согласно которому примерно каждый пятый хотел бы видеть [в сборной] больше светлокожих игроков и переживает, что у капитана команды [Гюндогана] турецкие корни. И мне грустно из-за этого.

Будучи профессионалом, я усвоил, что футбольная команда, где определенных игроков обесценивают, терпит поражение. Наш вид спорта базируется на том, что каждый должен выполнять определенные правила, должен быть коллектив. Успех приходит к тем, кто не ограничивает сильные стороны отдельных игроков, а позволяет им взаимодействовать друг с другом», – написал бывший игрок сборной Германии и «Баварии».

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30 комментариев
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Это заложено в человеческом ДНК. Если человек внешне отличается от представителей твоей нации, а тем более, если представляет национальную сборную, то к нему будут вопросы.

Оскорблять и унижать неправильно, но когда такие вопросы появляются, это нормально
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+35
Ответ Омичёв
Это заложено в человеческом ДНК. Если человек внешне отличается от представителей твоей нации, а тем более, если представляет национальную сборную, то к нему будут вопросы. Оскорблять и унижать неправильно, но когда такие вопросы появляются, это нормально
Мы видим конец эпохи национальных государств и соответствующие ей атрибуты.

То есть с одной стороны бретцели и Октоберфест, которые никакого отношения к турецкой общине не имеют, остаются национальными символами. С другой - белокурый бюргер, который есть бретцели на Октоберфесте, символом быть уже не может.
+15
-1
+14
В политику собрался? Столько высказываний за последние дни... Что можно уяснить наверняка, будь ты русский или немецкий бывший спортсмен, то попытка влезть в общественное мнение, высказываться за остальных, вызывает тошноту.
+12
-1
+11
Ответ 23kid
в чем проблема? ламу и другим же не запрещают хотеть радужные парады
-Почему вы сейчас подумали о гей-парадах?
-А я всегда о них думаю.
+6
-1
+5
А теперь представь, что в африканских сборных будут одни белые, африканцы будут рады этому? Или в арабских странах будут играть одни христиане?
+7
-3
+4
Слишком много Хлама последнее время.
+5
-1
+4
Т.е. когда говорят, что "нужно больше черных", то это отлично, а когда "больше белых", то ему "грустно"???
Вот интересно, зачем он это говорит?
+3
0
+3
Ответ Омичёв
Это заложено в человеческом ДНК. Если человек внешне отличается от представителей твоей нации, а тем более, если представляет национальную сборную, то к нему будут вопросы. Оскорблять и унижать неправильно, но когда такие вопросы появляются, это нормально
какие вопросы? почему ты такой загорелый?
+2
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+2
Ответ Marcus-light
Соглашусь. Прекрасно помню, как испанцы протестовали против Маркоса Сенны, тому аж пришлось выдать лучший месяц в жизни. Не вижу в этом ничего ненормального. Я, будучи иностранцем, всегда считаю, что с меня спрос выше. И жду того же от других. Но, к сожалению, практика показывает, что очень многие иностранцы в развитых странах дормоеды и приспособленцы.
почему с тебя спрос выше?
+2
0
+2
Ответ Leon Petov
А теперь представь, что в африканских сборных будут одни белые, африканцы будут рады этому? Или в арабских странах будут играть одни христиане?
Олды помнят, как болельщики сборной ЮАР освистывали Мэттью Бута, но то была праведная ненависть к колонизаторам, а не пещерный расизм. Понимать надо
+3
-1
+2
Лам из тех людей, которым лучше молчать. Сам же делит все на белое-чёрное
+2
-1
+1
Если за Германию теоретически играли бы 11 китайцев с немецким гражданством, он был бы рад, или грустил бы уже в другую сторону ?)
+2
-1
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Естественно все хотят видеть что за сборную играют люди не из Турции и Африки , а из Германии.
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Ответ Свисток Кашшаи
Лам из тех людей, которым лучше молчать. Сам же делит все на белое-чёрное
Если бы он сказал обратно, сразу посыпались бы обвинения в его сторону
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Ответ доктор Ливси
Олды помнят, как болельщики сборной ЮАР освистывали Мэттью Бута, но то была праведная ненависть к колонизаторам, а не пещерный расизм. Понимать надо
В ЮАР есть проблема черного расизма и очень серьезная, но врать то не надо. И сам Мэтью подтверждал, и в трансляции было хорошо слышно, что там был не "буууу", а скандирование фамилии "Бууут!"
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Ответ analogia
Если за Германию теоретически играли бы 11 китайцев с немецким гражданством, он был бы рад, или грустил бы уже в другую сторону ?)
Главное, чтоб они геями были
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Ответ Isshin88
Кстати немцы (германцы) даже во времена Третьего Рейха далеко не в подавляющем большинстве были блондинами. Поэтому не очень понятно откуда у нас этот стереотипный типаж взялся.
Кстати, истории про лютое пренебрежение любыми другими расами, кроме арийской, это, мягко говоря, преувеличение. Это была одна из теорий Гитлера, но если знать, кто такие арийцы, нетрудно догадаться, что из немцев мало кто в это верил
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Ответ Isshin88
Кстати немцы (германцы) даже во времена Третьего Рейха далеко не в подавляющем большинстве были блондинами. Поэтому не очень понятно откуда у нас этот стереотипный типаж взялся.
Пропаганда . Арийцы высшая раса.
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Ответ Омичёв
Это заложено в человеческом ДНК. Если человек внешне отличается от представителей твоей нации, а тем более, если представляет национальную сборную, то к нему будут вопросы. Оскорблять и унижать неправильно, но когда такие вопросы появляются, это нормально
Соглашусь. Прекрасно помню, как испанцы протестовали против Маркоса Сенны, тому аж пришлось выдать лучший месяц в жизни. Не вижу в этом ничего ненормального. Я, будучи иностранцем, всегда считаю, что с меня спрос выше. И жду того же от других. Но, к сожалению, практика показывает, что очень многие иностранцы в развитых странах дормоеды и приспособленцы.
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Когда за сборную играли "поляки" Клозе и Подольски вопросов было меньше - ибо поляки и немцы это всё рядом. Это как за сборную России играли "белорусы" и "украинцы".
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90% генетического материала находится в Африке, да-да, европеиды, монголоиды, индейцы, арабы, папуасы это те 10 % что ушли из Африки
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Я тоже плачу. Когда уже большинство немцев будут африканцами и турками? Приди, приди, счастливый день!
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демократия европа свобода слова толерантность...
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