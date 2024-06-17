Гакпо о 2:1 с Польшей: «Нидерланды никогда не сдаются, у нас хороший резерв. Мы поменяли всю линию атаки – ребята вышли и сыграли очень хорошо» 

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Польши по футболу Евро-2024 Коди Гакпо Футбол

Коди Гакпо оценил победу сборной Нидерландов над Польшей (2:1) на Евро-2024.

«Трудный матч против сильного соперника. Они забили первыми, поэтому пришлось нелегко. Но мы создали много хороших моментов. Думаю, мы хорошо сыграли в целом, но надо лучше использовать шансы.

Наша команда никогда не сдается, и у нас хороший резерв. Мы поменяли всю линию атаки. Ребята вышли и сыграли очень хорошо. Так что наша сила в том числе и в нашей скамейке», – сказал нападающий сборной Нидерландов.

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