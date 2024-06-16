Обзор матча Сербия — Англия, группы C на Евро 2024, 16.06.2024

Сборная Англии обыграла сборную Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча в группе C на стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан.

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В третий день чемпионата Европы в Германии в борьбу вступили его одни из главных фаворитов — сборная Англии. На прошлом Евро англичане дошли до финала, но на домашней арене «Уэмбли» не удержали победный счет в матче против в Италии, а затем и уступили в серии послематчевых пенальти. Сейчас команда Гарета Саутгейта стала еще опытнее, располагает целой россыпью звезд и по праву считается одним из претендентов на титул.

Соперником англичан стали дебютанты континентального первенства — сборная Сербии. В последний раз представители Балкан играли на Евро в 2000 году, но тогда это еще была Югославия. В дальнейшем сербы проваливали попытки отобраться на чемпионат Европы, и сумели это сделать только на турнир в Германию.

Футболисты Англии решили с первых минут подтверждать статус фаворита и уже на 13-й минуте открыли счет. Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака прошел по правому флангу и сделал точную навесную передачу на Джуда Беллингема, который с линии вратарской вколотил мяч головой в девятку — 1:0.

В последующие десять минут команды обменялись опасными ударами: у сербов хороший момент был у Александара Митровича, который нанес плотный удар метров с шестнадцати, но ему немного не хватило точности. Англичане ответили выходом один на один с вратарем Сербии Предрагом Райковичем Кайла Уокера, но защитник «Манчестер Сити» сделал прострел вдоль пустых ворот, но никто из его партнеров на передачу не успевал.

До перерыва острых моментов команды больше не создали, а сербы потеряли важного игрока — из-за травмы поле был вынужден покинуть полузащитник туринского «Ювентуса» Филип Костич, которого заменил тезка Младенович.

Пауза явно больше пошла на пользу сербам, которые активнее начали вторую половину встречу. Первый опасный момент создал нападающий «Ювентуса» Душан Влахович, который за счет индивидуальных действий вошел в штрафную, сделал прострел во вратарскую, но Младенович не сумел подстроиться под мяч.

Через семь минут уже Младенович обострил ситуацию: полузащитник греческого «Панатинаикоса» ворвался слева в штрафную и сделал прострел на Митровича, которому не дал пробить Киран Триппьер. Митрович требовал пенальти за толчок в спину, но арбитр не увидел повода для назначения одиннадцатиметрового удара, а самого капитана сборной Сербии буквально через минуту заменили.

Англичане вспомнили, что нужно забивать второй гол только на 68-й минуте: Беллингем финтами легко разобрался с оппонентом на левом фланге, но сделать хорошую передачу игроку мадридского «Реала» не удалось, и его навес спокойно забрал Райкович.

На 76-й минуте на поле вышел полузащитник «Вест Хэма» Джеррод Боуэн, который провел шикарный сезон в чемпионате Англии. Именно он создал опаснейший момент у ворот сербов: полузащитник навесил на Харри Кейна, который сильно пробил головой, но его удар Райкович перевел в перекладину.

Еще через несколько минут Кейн уже выручил у своих ворот: после разыгранного сербами углового последовал плотный удар, но Кейн, оказавшийся на позиции центрального защитника, опасность ликвидировал.

Таким образом, англичане удержали победу с минимальным счетом, набрали три очка и после первого тура возглавили группу C.

Следующие свои матчи на чемпионате Европы команды проведут 20 июля: сербы встретятся со словенцами, а Англия сыграет с Данией.

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