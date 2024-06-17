Румыния — Украина, 17.06.2024, Евро 2024 – прогноз на футбольный матч

Сборные Румынии и Украины являются географическими соседями и по результатам жеребьевки попали в одну группу. Не самую страшную. Тут выделяются бельгийцы, а за оставшиеся одно или два места в плей-офф пойдет упорная борьба, в которой будет участвовать еще и сборная Словакии. Еще один сосед, имеющий общие границы с Румынией и Украиной. Если одной из трех команд удастся отобрать очки у Бельгии, то это уже будет большим подспорьем, но основная борьба развернется внутри этой тройки. Поэтому матч первого тура приобретает важное значение. Сборная Румынии уже давным давно задолжала своим болельщикам. В финальной части чемпионата мира команда в нынешнем столетии вообще не выступала, а на Евро появляется через раз, да и то в большинстве случаев дело заканчивается участием в групповом турнире.

Сейчас подросло новое поколение молодых амбициозных футболистов, которых вряд ли назовешь звездами, да и команды, которые они представляют тоже далеко не топ. Однако вместе румыны превратились в силу, с которой нужно считаться любому сопернику. О сборной Украины, как и о ее футболистах, у нас известно гораздо больше, да к тому же их имена мелькают практически каждую неделю после обзора туров ведущих чемпионатов Европы. Правда, чтобы попасть на Евро 2024 украинцам пришлось преодолеть куда более сложный путь, чем их предстоящему сопернику. Каждый стыковой матч это вещь в себе, где нет права на ошибку. Украинцы ошибались в обоих поединках, пропуская первыми, но находили в себе силы перевернуть игру и добивались волевых побед. Такое качество очень пригодится на футбольных полях Германии. Матч состоится на Арене Мюнхен, начало в 16:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+0,5), ТБ 2

Румыния

Давно канули в Лету времена Мариуса Лэкэтуша, Дана Петреску, Георге Хаджи и других звездных футболистов сборной Румынии, которые показывали яркий футбол, но на крупных международных форумах так ничего выиграть и не смогли. За последние десятилетия менялись тренеры, одно поколение футболистов сменялось другим, но румынский футбол балансировал между середняками и аутсайдерами. В 2016 году состоялось последнее на сегодняшний день участие «желтых» в чемпионате Европы. Во Франции соперниками сборной Румынии были хозяева турнира, сборные Швейцарии и Албании. В этой компании румыны смогли добыть только одной очко в матче с командой Швейцарии и заняли последнее место.

На этот раз в квалификации сборная Румынии по-хорошему удивила всю Европу. Она не проиграла ни разу, но и состав отборочной группы сильным назвать было нельзя. В соперниках были все те же швейцарцы, сборные Израиля, Беларуси, Косово и Андорры. Заслуга в успехе принадлежит и главному тренеру Эдварду Иорданеску, который возглавил команду в 2022 году. Ранее он тренировал наиболее известные румынские клубы «Стяуа» и ЧФР из Клужа. Тем не менее он смог объединить футболистов общей идеей.

Среди них на сегодняшний день наиболее известные Ионуц Раду из «Борнмута», Андрей Рациу из «Райо Вальекано», Раду Дрэгушин из «Тоттенхэма» и Рэзван Марин из «Эмполи». На чемпионате Европы в Германии сборная Румынии будет одной из самых молодых команд. Смущает только результат в Лиге наций, где в 2023 году «желтые» опустились в лигу С, но главное показать себя на большом форуме. Команду точно можно считать темной лошадкой.

Все статистические данные указаны на момент написания прогноза

Товарищеский. 26.03.2024, Колумбия — Румыния — 3 : 2

— Румыния — : 2 Товарищеский. 22.03.2024, Румыния — Северная Ирландия — 1 : 1

Квалификация ЧЕ. 21.11.2023, Румыния — Швейцария — 1 : 0

— Швейцария — : 0 Квалификация ЧЕ. 18.11.2023, Израиль — Румыния — 1 : 2

— 1 : Квалификация ЧЕ. 15.10.2023, Румыния — Андорра — 4 : 0

Факты и цифры

Лучшим результатом сборной Румынии на чемпионатах Европы является выход в четвертьфинал в 2000 году

В отборочной группе I команда Эдварда Иорданеску одержала 6 побед, 4 раза сыграла вничью и заняла 1 место

Сразу три игрока забили по 3 мяча в рамках квалификации: Валентин Михэилэ, Денис Алибек и Никушор Станчу

Лучший ассистент в квалификации полузащитник турецкого «Анкарагюджю» Валентин Михэилэ, на его счету 3 результативные передачи

Украина

Сборной Украины, чтобы попасть на Евро 2024, пришлось преодолеть куда более тернистый путь. Во-первых, в соперники по квалификации команде попались не Швейцария с Израилем, а Англия с Италией. При этом «желто-синие» до последнего тура претендовали на второе место. Нужно было выигрывать на своем поле у итальянцев, но матч закончился вничью, и команде пришлось проходить стыки. Да и понятия своего поля для сборной уже более года не существует. С началом боевых действий приходится принимать соперников в Польше.

Украинцев называли фаворитами стыковых поединков. Но в первом матче в гостях против Боснии и Герцеговины все висело на волоске. Команда Сергея Реброва пропустила первой, мяч в свои ворота срезал Николай Матвиенко. Дело шло к победе хозяев, но за пять минут до конца матча все перевернулось. Вышедший на замену Роман Яремчук сначала сравнял счет, а затем ассистировал Артему Довбику. Примерно такая же картина получилась и в финале против команды Исландии, где счет открыли гости еще в первом тайме. Но на этот раз у команды Украины было куда больше времени, чтобы отыграться и забить победный мяч. В итоге еще один камбэк и очередное участие в финальной части чемпионата Европы.

Некоторые специалисты отмечают, что сейчас у украинцев появилась самая сильная команда за всю постсоветскую историю. Если судить по командам, в которых выступают сборники, это, действительно, так. Все же во времена Андрея Шевченко главной звездой был он сам. Если команда не сможет выйти из группы, это будет большой неожиданностью. Перед вами результаты пяти последних поединков с участием сборной Украины на момент публикации прогноза.

Квалификация ЧЕ. 26.03.2024, Украина — Исландия — 2 : 1

— Исландия — : 1 Квалификация ЧЕ. 21.03.2024, Босния и Герцеговина — Украина — 1 : 2

— 1 : Квалификация ЧЕ. 20.11.2023, Украина — Италия — 0 : 0

Товарищеский. 16.11.2023, «Легия» — Украина — 0 : 2

— 0 : Квалификация ЧЕ. 17.10.2023, Мальта — Украина — 1 : 3

Факты и цифры

Сборная Украины была четвертьфиналистом чемпионата мира в 2006 году и чемпионата Европы в 2020 году

В рейтинге ФИФА команда находится на 22 позиции, самое высокое место она занимала в 2007 году — 11

Лучшим бомбардиром квалификационного турнира стал полузащитник Виктор Цыганков, на его счету 2 забитых мяча

Михаил Мудрик, Георгий Судаков и Ефим Конопля оформили по 2 результативные передачи

История личных встреч и коэффициенты букмекеров на матч сборных Румынии и Украины

Несмотря на географию команды встречались друг с другом всего шесть раз, и все матчи носили товарищеский статус. Таким образом жребий впервые свел сборные в рамках официального турнира. На счету румынской команды три победы, дважды выигрывали украинцы и один раз матч завершился вничью, но в нем в серии пенальти сильнее оказались гости. Представляем вашему вниманию результаты этих поединков.

Товарищеский. 29.05.2016, Румыния — Украина — 3 : 4

— 3 : Товарищеский. 08.02.2011, Румыния — Украина — 2 : 2 (пен. 2 : 4 )

— 2 : 2 (пен. 2 : ) Товарищеский. 29.05.2010, Украина — Румыния — 3 : 2

— Румыния — : 2 Товарищеский. 20.08.2003, Украина — Румыния — 0 : 2

— 0 : Товарищеский. 27.03.2002, Румыния — Украина — 4 : 1

— Украина — : 1 Товарищеский. 26.02.2001, Румыния — Украина — 1 : 0

Первое, что обращает на себя внимание — высокая результативность сыгранных поединков. Несмотря на товарищеский статус матчи носили бескомпромиссный характер, иначе между соседями не бывает. Лишь в одном было забито меньше двух мячей. В игре 2016 года участвовали некоторые игроки, которые и сейчас наверняка выйдут на поле, правда, все они тогда делали первые шаги в составе своих сборных: Денис Алибек, Никушор Станчу, Александр Зинченко. Накануне Евро обе сборные проведут контрольные поединки. В расписании сборной Румынии в начале июня стоят матчи с болгарами и командой Лихтенштейна. Сборная Украины проведет товарищеский матч против хозяев чемпионата Европы немцев и еще двух соседей, поляков и молдаван. Только после этого определятся окончательные составы. Букмекеры отдают преимущество «желто-синим». BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа сборной Румынии — 3,44

Ничья — 3,23

Победа сборной Украины — 2,26

Пусть команда Украины небольшой фаворит, но матч на три исхода, тем более первый тур. Бросилось в глаза, что когда над украинцами довлеет результат они играют гораздо осторожнее. В клубах футболисты выглядят намного сильнее. Если тренерскому штабу удастся раскрыть потенциал своих игроков, то победа останется за украинцами.

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