Австрия — Франция, 17.06.2024, Евро-2024 — прогноз на футбольный матч

17 июня 2024 года в немецком городе Дюссельдорф, состоится матч 1 тура группового этапа финального турнира ЧЕ-2024 между сборными Австрии и Франции. Матч пройдет на стадионе «Меркур Шпиль-Арена». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Помимо Австрии и Франции в группе D силами померятся еще Польша с Нидерландами. Это очень интересная группа, где каждый может дуг у друга отобрать очки, но все же фаворит главный в ней французская сборная. Многое для команд предрешит исход 1 тура, а кому же удастся удачно вкатиться в турнир, мы узнаем в середине июня.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (1,5), ОЗ (да).

Австрия

Сборная Австрии на последних крупных международных турнирах особо не сверкала. Ее лучший результат был как раз на последнем ЕВРО-2024, где они вылетели в 1/8 финала, до этого успешно пройдя групповой этап турнира. Тогда они проиграли будущим чемпионам – сборной Италии (1:2) по исходу дополнительных таймов, сыграв с ними в основное время игры (0:0). А до этого они ни разу даже не выходили в плей-офф. И в последние 20 лет им ни разу не удавалось сыграть в финальной части Чемпионатов Мира, из-за неуспешного выступления в квалификационных турнирах.

Если речь идет о сборной Австрии, то в голову сразу приходит Давид Алаба, который уже долгое время является лидером команды и сейчас он выступает за один из сильнейших европейских клубов «Реал Мадрид». В помощники ему есть опытнейший нападающий Арнаутович, защищающий цвета «Интера». В центре полузащиты у австрийцев есть еще несколько хороших футболистов, преимущественно из немецкого чемпионата, среди них: Забитцер, Шлагер, Баумгартнер, Зайвальд и Лаймер.

Отобраться в финальную часть ЧЕ-2024 у австрийцев получилось за счет занятой 2 строчки в отборочном турнире. Они показали хорошие результаты в этой квалификации, победив в 6 встречах из 8 и всего на 1 балл по итогу отстали от 1 Бельгии. Им удалось оставить позади крепкую Швецию, гандикап от которой составил в 9 очков. Единственный раз австрийцы уступили Бельгии в домашнем матче (2:3). А по разнице забитых и пропущенных мячей они завершили со статистикой (17:7).

В марте текущего года австрийцы провели 2 товарищеских встречи, в которых смогли одержать победу. Сначала была виктория над Словакией (2:0), где удалось забить быстрый мяч уже на первой минуте встречи усилиями Баумгартнера. А закрепить успех получилось в конце матча после точного удара Ваймана.

А во втором поединке получилось разгромно обыграть Турцию (6:1), где прекрасно проявил себя Грегорич, оформивший хет-трик. В атаке в этом матче получилось сыграть на ура и при этом в обороне достаточно надежно.

Все статистические данные указаны на момент написания прогноза

Результаты Австрии в 5 последних сыгранных матчах:

26.03.24 Австрия — Турция 6 :1;

— Турция :1; 23.03.24 Словакия — Австрия 0: 2 ;

0: ; 21.11.23 Австрия — Германия 2 :0;

— Германия :0; 16.11.23 Эстония — Австрия 0: 2 ;

0: ; 16.10.23 Азербайджан — Австрия 0:1.

Интересные статические факты последних матчей Австрии:

В 5 последних встречах в активе команды победы;

В последних 2 матчах в качестве хозяев удалось одержать победу;

В 4 из 5 последних играх сборной обе команды не забивают;

В 4 из 5 последних матчах команды было забито менее 3 мячей за игру;

В последних 5 поединках команда в среднем забивает чуть меньше 3 голов за игру;

Команда отличается голом в 15 последних играх.

Франция

Сборная Франции является одним из главных фаворитов предстоящего турнира ЧЕ-2024 и без сомнений, что пройдет в нем далеко. Последняя их победа на международной арене была в рамках Лиги Наций, где они завоевали трофей в сезоне 2020/2021. А до этого на ЧМ-2018 они стали триумфаторами мундиаля, проходившего в России, где показали очень уверенную игру на протяжении всего турнира. А на последнем Чемпионате Мира 2022 года в Катаре французы довольствовались серебряными медалями и уступили в финальном матче Аргентине в серии пенальти (2:4), выдав сумасшедший по накалу матч. А вот в рамках ЕВРО, последний успех у них был в 2016 году, где они довольствовались серебром, проиграв на домашнем турнире в финале Португалии (0:1) по исходу дополнительных таймов.

Французы имеют очень сильный и разносторонний игровой состав, где очень сложно из такого обилия классных игроков выбрать стартовых 11 футболистов. На кого не посмотришь, тот играет в ТОП-клубе европы. Чего стоит только атакующий потенциал Мбаппе и Гризманна, а к тому же еще есть кому подносить им снаряды в лице Камавинги, Дембеле, Тчуамени, Комана и многих других.

А отобралась Франция на главный турнир ЕВРО-2024 без особых проблем, где в отборочном турнире в своей группе уверенно забрала лидирующую строчку. В 8 турах французам удалось положить в свою копилку 22 балла и они победили в 7 встречах, при одной ничье. Вторую Голландию им удалось опередить на 4 балла. Групповой турнир они закончили с отличной статистикой по забитым и пропущенным мячам (29:3).

В конце марта 2024 году французская сборная провела 2 контрольных поединка, в одном из которых проиграла. А уступили французы в игре с Германией (0:2), где отдали инициативу оппоненту уже на 1 минуте пропустив мяч в свои ворота. А в начале 2 тайма еще позволили ему упрочить счет. У самих же в атаке ничего не получалось.

В следующей встрече французам удалось порадовать своих болельщиков победой над Чили (3:2). На этот раз их не смутил быстрый пропущенный гол и на это они ответили тремя подряд забитыми мячами, а потом пропустили еще 1 в конце игры.

Результаты Франции в 5 последних сыгранных матчах:

27.03.24 Франция — Чили 3 :2;

— Чили :2; 24.03.24 Франция — Германия 0: 2 ;

0: ; 21.11.23 Греция — Франция 2:2;

18.11.23 Франция — Гибралтар 14 :0;

— Гибралтар :0; 17.10.23 Франция — Шотландия 4:1.

Интересные статические факты последних матчей Франции:

В 5 из 6 последних матчах команда не проигрывает, одержав при этом 4 виктории;

В последнем матче в качестве гостей был ничейный результат;

В 3 из 5 последних матчах сборной забивают обе команды;

В 6 из 7 последних поединках за игру было забито более 2 мячей;

В последних 5 матчах французы в среднем забивают чуть больше 4 голов за игру;

Команда отличается забитыми мячами в 15 из 16 последних встречах.

Австрия – Франция: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний сыграли 25 встреч. 9 из них стали победным для сборной Австрии, 13 для Франции, а 3 матча закончились ничейным результатом.

Австрия в этих матчах забивала в среднем 1.64 голов (41 мяч), а Франция 1.68 (42 мяча).

В последних 5 очных встречах оппоненты показали следующий результат:

22.09.22 Франция – Австрия ( 2 :0).

– Австрия ( :0). 10.06.22 Австрия – Франция (1:1).

14.10.09 Франция – Австрия ( 3 :1).

– Австрия ( :1). 06.09.08 Австрия – Франция ( 3 :1).

– Франция ( :1). 28.03.07 Франция – Австрия (1:0).

В 3 последних очных поединках французы не проигрывают своему оппоненту, а дважды одержали победу.

К тому же в 3 из 4 последних очных матчах оба соперника забивали друг другу. И при этом в каждом из них было забито 2 и более мяча.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Австрия – Франция

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа Австрии — 7.30;

Ничья — 4.90;

Победа Франции — 1.45;

Ф2 (-1,5) — 2.15;

Ф1 (1,5) — 1.70;

ТБ (2,5) — 1.63;

ТМ (2,5) — 2.30;

ТБ (3) — 1.98;

ТМ (3) — 1.82;

ОЗ (да) — 1.83;

ОЗ (нет) — 2.00.

Франция в этой встрече является явным фаворитом и это им предстоит доказать на поле. У австрийцев довольно крепкая сборная из достаточно квалифицированных футболистов, способных тягаться с любым грандом и это они уже не раз доказывали в матчах с такими командами. Да и результаты в последних матчах у Австрии достаточно стабильные, Они не так давно обыграли Германию, которая в свою очередь одолела французов. Поэтому здесь хорошим вариантом будет сделать ставку Ф1 (1,5) за кэф 1.70.

Обе команды проявляют неплохо себя в своих последних матчах и достаточно часто уходят с поля с несколькими забитыми мячами. Да и в 3 из 4 сыгранных очных встречах в истории команд обе забивали друг другу. Тут можно заключить пари на ОЗ (да), за отличный коэффициент 1.83.

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