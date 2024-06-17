Гогниев – фаворит на пост тренера «Велеса» (Metaratings)

Теги Спартак Гогниев отставки Вторая лига Б Павел Алпатов Динамо-2 Москва Велес Евгений Шиленков Вторая лига А Футбол

Спартак Гогниев – основной кандидат на пост главного тренера «Велеса».

«Мы ведем переговоры с несколькими кандидатами, в том числе со Спартаком. Основной ли он? У нас нет такого — номер 1, номер 2, нет такой табели о рангах», — сказал владелец московского клуба Евгений Шиленков.

Гогниев, ранее возглавлявший «Аланию» и «Химки», провел встречу со спортивным директором «Велеса» Тенгизом Путкарадзе и взял время на размышления, сообщает Metaratings.ru.

Также клуб контактировал с Павлом Алпатовым из системы «Динамо-2».

В минувшем сезоне «Велес» занял 6-е место в «Золоте» LEON Второй лиги А.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий