Гогниев – фаворит на пост тренера «Велеса» (Metaratings)
Спартак Гогниев – основной кандидат на пост главного тренера «Велеса».
«Мы ведем переговоры с несколькими кандидатами, в том числе со Спартаком. Основной ли он? У нас нет такого — номер 1, номер 2, нет такой табели о рангах», — сказал владелец московского клуба Евгений Шиленков.
Гогниев, ранее возглавлявший «Аланию» и «Химки», провел встречу со спортивным директором «Велеса» Тенгизом Путкарадзе и взял время на размышления, сообщает Metaratings.ru.
Также клуб контактировал с Павлом Алпатовым из системы «Динамо-2».
В минувшем сезоне «Велес» занял 6-е место в «Золоте» LEON Второй лиги А.