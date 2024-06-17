Гогниев – фаворит на пост тренера «Велеса» (Metaratings)

Спартак Гогниев – основной кандидат на пост главного тренера «Велеса».

«Мы ведем переговоры с несколькими кандидатами, в том числе со Спартаком. Основной ли он? У нас нет такого — номер 1, номер 2, нет такой табели о рангах», — сказал владелец московского клуба .

, ранее возглавлявший «Аланию» и «Химки», провел встречу со спортивным директором « » Тенгизом Путкарадзе и взял время на размышления, сообщает Metaratings.ru.

Также клуб контактировал с Павлом Алпатовым из системы « ».

В минувшем сезоне «Велес» занял 6-е место в «Золоте» LEON Второй лиги А.