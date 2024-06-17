Орлов о Латышонке в «Зените»: «Это усиление, вратарская линия укомплектована. Он перспективнее Лунева, а опыт — дело наживное»
Геннадий Орлов оценил переход Евгения Лытышонка в «Зенит».
«Cчитаю, «Зенит» сделал хорошее приобретение, пригласив вратаря «Балтики» Латышонка. Евгений здорово себя зарекомендовал в минувшем сезоне, играл и ярко, и довольно эффективно.
Думаю, это усиление. Вспомните, когда «Зенит» брал Адамова, тот являлся третьим номером в «Краснодаре». А Латышонок имел постоянную игровую практику, набрался опыта, не стушевался в РПЛ. Весьма перспективный парень.
Питерцы в принципе укомплектовали вратарскую линию. Остался опытный Кержаков, который держит свой уровень. Есть Адамов. Играл не без ошибок, но и выручал сине-бело-голубых. Теперь присоединился и Латышонок.
Некоторые считают, что «Зениту» следовало вернуть Лунева? Нет, не надо. Латышонок перспективнее. А опыт — дело наживное. Теперь все зависит от самого голкипера», – сказал комментатор.
Версию о том, что Зенит приобретал не самых звёздных, но уже сложившихся, в общем-то, вратарей у которых был определённый потолок и недостатки школы удивительным образом никто всерьёз не рассматривает.