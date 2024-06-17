Орлов о Латышонке в «Зените»: «Это усиление, вратарская линия укомплектована. Он перспективнее Лунева, а опыт — дело наживное» 

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Геннадий Орлов Андрей Лунев Евгений Латышонок Футбол

Геннадий Орлов оценил переход Евгения Лытышонка в «Зенит».

«Cчитаю, «Зенит» сделал хорошее приобретение, пригласив вратаря «Балтики» Латышонка. Евгений здорово себя зарекомендовал в минувшем сезоне, играл и ярко, и довольно эффективно.

Думаю, это усиление. Вспомните, когда «Зенит» брал Адамова, тот являлся третьим номером в «Краснодаре». А Латышонок имел постоянную игровую практику, набрался опыта, не стушевался в РПЛ. Весьма перспективный парень. 

Питерцы в принципе укомплектовали вратарскую линию. Остался опытный Кержаков, который держит свой уровень. Есть Адамов. Играл не без ошибок, но и выручал сине-бело-голубых. Теперь присоединился и Латышонок.

Некоторые считают, что «Зениту» следовало вернуть Лунева? Нет, не надо. Латышонок перспективнее. А опыт — дело наживное. Теперь все зависит от самого голкипера», – сказал комментатор.

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5 комментариев
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Ответ Женя Данилов
Бирюков и его угробит
Честно говоря, не понимаю таких высказываний. Зачем быть самому себе врагом и держать тренера, с которым вратари не развиваются и деградируют. Керж при Бирюкове точно не угроблен, стабильно держит свой уровень. Лунев в Зените дорос до сборной, Васютин, как по мне, изначально слабый вратарь. Малафеев приБирюковет стал на много стабильнее и был первым номером на Евро 2012.
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Ответ Василий Соловых
Честно говоря, не понимаю таких высказываний. Зачем быть самому себе врагом и держать тренера, с которым вратари не развиваются и деградируют. Керж при Бирюкове точно не угроблен, стабильно держит свой уровень. Лунев в Зените дорос до сборной, Васютин, как по мне, изначально слабый вратарь. Малафеев приБирюковет стал на много стабильнее и был первым номером на Евро 2012.
Сколько тренеров работало с Бирюковым и ни один не высказывал претензий или предложения его убрать. Сами вратари про Бирюкова тоже, насколько я знаю, претензий Бирюкову не выдвигали. Но многие болельщики привыкли к логике футбольного менеджера - ставишь игрока в состав и у него растут параметры, а если не растут, то значит что-то не так с тренировочным процессом. Поэтому им проще представить, что Бирюков как-то психологически или физиологически травмирует вратарей. что они и после Зенита играют не слишком ярко. На гвоздях, наверное, заставляет спать.
Версию о том, что Зенит приобретал не самых звёздных, но уже сложившихся, в общем-то, вратарей у которых был определённый потолок и недостатки школы удивительным образом никто всерьёз не рассматривает.
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Бирюков и его угробит
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