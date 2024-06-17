Тони Кроос: «Было бы здорово сыграть с Англией – это бы означало, что Германия прошла далеко на Евро» 

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Германии по футболу Тони Кроос Евро-2024 Футбол

Тони Кроос выразил желание сыграть со сборной Англии на Евро-2024.

«Было бы здорово сыграть с Англией – это бы означало, что мы прошли далеко в турнире и встретимся с одним из фаворитов в матче плей-офф со всеми сопутствующими обстоятельствами.

Помню, смотрел матч Англии против Франции (1:2), одной из сильнейших сборных, на последнем чемпионате мира в Катаре. Англия могла выиграть эту встречу, и это красноречиво говорит о мастерстве нынешней команды. На этот раз Англия должна быть среди фаворитов», – сказал хавбек сборной Германии.

В первом туре Евро-2024 Германия разгромила Шотландию (5:1), Англия одолела Сербию (1:0).

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8 комментариев
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Встреча с Англией означало бы то, что Германия пройдет на Евро на один этап больше.
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Англия так далеко не пройдёт)
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Ответ Roman
Тони посмотрел матч с сербами и понял, что Англия будет сладкой булочкой в плей-офф? Ну это все ошибочно, Саутгейт как возьмет, да как вместо Беллингема выпустит Галлахера, а вместо Фодена Майну и сыграет в три опорника, вот немцы офигеют
немцы офигеют только если в старте выйдет Питер Крауч
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Тони Кроос потрясающий футболист и человек. Если и говорит, то только о футболе. Великий.
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Тони посмотрел матч с сербами и понял, что Англия будет сладкой булочкой в плей-офф?
Ну это все ошибочно, Саутгейт как возьмет, да как вместо Беллингема выпустит Галлахера, а вместо Фодена Майну и сыграет в три опорника, вот немцы офигеют
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Думаю, все ждут такой матч. И всем будет смешно, если немцы их опять переедут, как команду Лэмпарда в 2010.
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Ответ Roman
Тони посмотрел матч с сербами и понял, что Англия будет сладкой булочкой в плей-офф? Ну это все ошибочно, Саутгейт как возьмет, да как вместо Беллингема выпустит Галлахера, а вместо Фодена Майну и сыграет в три опорника, вот немцы офигеют
странно что тактику финала они выкатили сразу. Ковальчук сказал евро выиграет тот кто дойдет до финала в атакующем, виде а в финале сможет припарковать автобус.
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