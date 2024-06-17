Тони Кроос: «Было бы здорово сыграть с Англией – это бы означало, что Германия прошла далеко на Евро» 

Тони Кроос выразил желание сыграть со сборной Англии на Евро-2024.

«Было бы здорово сыграть с Англией – это бы означало, что мы прошли далеко в турнире и встретимся с одним из фаворитов в матче плей-офф со всеми сопутствующими обстоятельствами.

Помню, смотрел матч против Франции (1:2), одной из сильнейших сборных, на последнем чемпионате мира в Катаре. Англия могла выиграть эту встречу, и это красноречиво говорит о мастерстве нынешней команды. На этот раз Англия должна быть среди фаворитов», – сказал хавбек сборной Германии.

В первом туре Евро-2024 Германия разгромила Шотландию (5:1), Англия одолела Сербию (1:0).