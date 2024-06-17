Директор «Пари НН» о переходе Кучаева в «Ростов»: «Бумаги еще не подписаны. У нас есть свое предложение, находимся в процессе обсуждения условий» 

Гендиректор «Пари НН» высказался о возможном уходе Константина Кучаева в «Ростов».

Об уходе в «Ростов»

«В этом вопросе не поставлена точка — бумаги еще не подписаны. Мы рассчитывали, что Костя надолго останется в «Пари НН», когда он только переходил в клуб. Сейчас идет разговор про финансовые условия. У «Пари НН», как и у « », есть свое предложение. Сейчас мы находимся в процессе их обсуждения.

«Пари НН» — клуб с ограниченным бюджетом. Мы трепетно относимся к нашим ресурсам. Я еще год назад говорил, что у нас один из самых маленьких бюджетов в . За эти средства мы должны добиться наилучшего эффекта.

Удальцов хочет договориться с Кучаевым на меньшие деньги, которые были предложены изначально. Сейчас мы готовы предложить лесенку, которая зависит от вовлеченности Кости в игровые результаты. Возможно, сегодня Костя или его агент окончательно объявят об уходе. Но у меня информация, что «Ростов»и Кучаев не до конца согласовали условия. Возможно, я запаздываю».

О затяжке в переговорах с Магкеевым из-за понижения условий

«Переговоры по Магкееву продолжаются. Их ведет Удальцов и селекционная служба. « » сделал, на мой взгляд, интересное предложение Стасу. Насколько оно оправдывает финансовые ожидания игрока — лучше спросить у него. Исходя из травм, отсутствия игрового процесса и финансовой лесенки, которую мы готовы предложить, оффер Нижнего Магкееву может быть конкурентоспособным».

Рассматривало ли руководство отставку

«Внутри клуба такой повестки нет. На совете директоров к этой теме не прикасались», – сказал Давид Мелик-Гусейнов.