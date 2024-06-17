Агент Хвичи: «Мы хотим уйти из «Наполи». Наша цель – команда Лиги чемпионов. Худшее, что может случиться, – если он останется и потеряет год, мы обеспокоены»

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Наполи Сборная Грузии по футболу Антонио Конте агенты Хвича Кварацхелия Мамука Джугели Футбол

Агент Хвичи Кварацхелии заявил, что игрок хочет покинуть «Наполи».

По итогам минувшего сезона неаполитанский клуб занял 10-е место в Серии А и не смог квалифицироваться в еврокубки.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил 100 миллионов евро за вингера «Наполи». 

«Мы хотим покинуть «Наполи», но сейчас все мысли о Евро.

С Конте у «Наполи» большие перспективы. Я уверен, что они снова квалифицируются в Лигу чемпионов в следующем сезоне и будут бороться за скудетто. Но это не значит, что Кварацхелия хочет остаться, я не имею это в виду.

Я не говорил с Хвичей на эту тему, самое важное для него – это национальная команда.

Наша цель – команда, которая играет в Лиге чемпионов. Худшее, что может случиться, – это если он останется здесь, Хвича потеряет год из-за этого… Мы обеспокоены», – сказал агент нападающего Мамука Джугели в интервью Sport Imedi.

В минувшем сезоне Хвича провел 45 матчей, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач. Статистику можно увидеть здесь.

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53 комментария
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Максимально тупое заявление посреди Евро.
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+119
Ответ VictorVallecano
Максимально тупое заявление посреди Евро.
Да даже не посреди Евро это максимально тупо. Один сезон отыграл нормально, а нос задрал так как будто на уровне Месси уже лет 10 играет
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Замечательно агент работает на своего клиента, провоцируя его клуб и его фанатов.
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Если Хвича сам так думает, как его агент, то это странно))Клуб дал ему все: игровую практику, зп, подстраивался под него. Сейчас он хочет сбежать только потому, что в клубе кризис. Если бы не Наполи, так бы и продолжал пылить в Рубине или Локо, и никто бы о нем не знал))Очень странная логика. Понятно, что ему не хочется тащить Наполи к вершинам, но блин, как можно агенту так заявлять))
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Ответ server34
А имя у агента есть? Или там какой-то грузин с криминальным прошлым. Просто обычно пишут условный Жорже Мендеш, Мино Райола, Ахмет Булут. А тут просто агент.
Мамука Джугели. Легенда цеха.
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Ответ Спортик161
Да даже не посреди Евро это максимально тупо. Один сезон отыграл нормально, а нос задрал так как будто на уровне Месси уже лет 10 играет
А кто может поручиться , что будет ещё один такой же сезон ?
Понятно, что нам бы всем хотелось !
Агент не даром ест свой хлеб - товар нужно продать пока он на пике спроса !
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"Я с ним не говорил, но Мы обеспокоены". Ясно-понятно.
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зря, Де Лаурентис психанет, и на принцип пойдёт, будет как Кулибали до седых волос в Наполи пылить
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Ответ Порфирий Мечников
ПСЖ - известный доминатор Лиги Чемпионов, да.
ПСЖ в этом сезоне вышел в полуфинал, и в следующем сезоне гарантированно в ЛЧ. А что с Наполи? Они даже в ЛК не квалифицировались
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Ответ Goldstream
Замечательно агент работает на своего клиента, провоцируя его клуб и его фанатов.
А в Неаполе за такое и обратка прилететь может
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Воевать с Де Лаурентисом - такое себе занятие
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А имя у агента есть? Или там какой-то грузин с криминальным прошлым. Просто обычно пишут условный Жорже Мендеш, Мино Райола, Ахмет Булут. А тут просто агент.
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Пущай остаётся, будет у Конте по бровке пахать аки Асамоа или Перишич!
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Агент совсем куку? Такие речи выдавать, ещё и в ходе Евро.
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Ответ Петрович
Агент совсем куку? Такие речи выдавать, ещё и в ходе Евро.
Как бы Хвича с таким агентом с носом не остался. Топ командам он не нужен, команды уровня группы/ранних стадий ПО ЛЧ сильно задумаются: нет гарантий что Хвича сразу заиграет, а с таким агентом могут проблемы/конфликты возникнуть. А вот с Наполи уже явный конфликт, странно будет оставлять после такого Хвичу в команде, по крайней мере на прежних ролях или нужны как минимум извинения от агента за такую чушь и комментарий Хвичи, что он не поддерживает такое мнение. Для него Наполи очень много сделал, а эти слова о клубе, со стороны агента, сейчас выглядят очень мерзко.
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Объективно Хвиче надо валить.
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Ответ Hugo Boss
Я так понимаю он просто на мели и хочет не хилую комиссию. Иначе сложно объяснить логику: назначение Конте это хорошо, команда должна стать конкурентоспособной, но мы хотим свалить, правда это не точно, потому что с Хвичей мы не говорили, тк он занят
Мамука да на мели? Когда есть деньги, всегда хочется больше денег.))
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Ответ Vertex Fanky
Если Хвича сам так думает, как его агент, то это странно))Клуб дал ему все: игровую практику, зп, подстраивался под него. Сейчас он хочет сбежать только потому, что в клубе кризис. Если бы не Наполи, так бы и продолжал пылить в Рубине или Локо, и никто бы о нем не знал))Очень странная логика. Понятно, что ему не хочется тащить Наполи к вершинам, но блин, как можно агенту так заявлять))
В Локо он никак бы не отказался, да и в Рубине тоже не остался бы, не было бы Наполи, играл бы в другом клубе, ещё во времена Рубина за ним приходили хорошие топ-клубы из топ-5 лиг
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Ответ Vertex Fanky
Если Хвича сам так думает, как его агент, то это странно))Клуб дал ему все: игровую практику, зп, подстраивался под него. Сейчас он хочет сбежать только потому, что в клубе кризис. Если бы не Наполи, так бы и продолжал пылить в Рубине или Локо, и никто бы о нем не знал))Очень странная логика. Понятно, что ему не хочется тащить Наполи к вершинам, но блин, как можно агенту так заявлять))
А ЗП нормальное ?
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Если Хвича не глупый, он просто обязан поговорить с агентом и чтобы тот принес свои извинения за такие слова. Зачем так подрывать себе авторитет и портить отношение с руководством клуба. Наполи поверил в грузина и дал ему все, а тут из-за провального сезона (в том числе и из-за игры и Хвичи), сразу лыжи вострить, да еще и после недавнего продления контракта с увеличением зарплаты.
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Настолько денег хоцца, что плевать и на Наполи, и на сборную Грузии в преддверии важнейшего для неё турнира в истории... Да и на клиента, собственно, плевать.
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Ответ Vertex Fanky
Если Хвича сам так думает, как его агент, то это странно))Клуб дал ему все: игровую практику, зп, подстраивался под него. Сейчас он хочет сбежать только потому, что в клубе кризис. Если бы не Наполи, так бы и продолжал пылить в Рубине или Локо, и никто бы о нем не знал))Очень странная логика. Понятно, что ему не хочется тащить Наполи к вершинам, но блин, как можно агенту так заявлять))
Да, конечно.
Ведь только Наполи его захотело, а в других командах скаутов нет :)
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Ответ BZB
Объективно Хвиче надо валить.
ПСЖ - известный доминатор Лиги Чемпионов, да.
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Ответ Oliver Kromwel
ПСЖ в этом сезоне вышел в полуфинал, и в следующем сезоне гарантированно в ЛЧ. А что с Наполи? Они даже в ЛК не квалифицировались
А, ну согласно этой философии, надо сразу в Реал. К чему эти остановки на полпути.
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Футбол никогда не будет прежним…теперь всем рулят агенты!!!
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Ноль уважения к клубу. Не продавать и отправить в молодёжку. Человек г--но.
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Аж немного корёбит, когда этот агент заявляет про игрока "Мы". Совсем уже всевластными себя ощущают. Мы хотим покинуть Наполи.... Хвичa то может и хочет, а агенту то что. И останется если что с Хвичей он в Неаполе, и поедит за ним как миленький в любую точку света, чтоб процентик свой выторговать.
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Я так понимаю он просто на мели и хочет не хилую комиссию. Иначе сложно объяснить логику: назначение Конте это хорошо, команда должна стать конкурентоспособной, но мы хотим свалить, правда это не точно, потому что с Хвичей мы не говорили, тк он занят
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Анент Хвичи: "Мне нужно подзаработать, поэтому мы меняем клуб"
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"Я с Хвичей не говорил, но уйти он хочет". Порой такие агенты только вредят своим клиентам
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