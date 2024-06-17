Агент Хвичи: «Мы хотим уйти из «Наполи». Наша цель – команда Лиги чемпионов. Худшее, что может случиться, – если он останется и потеряет год, мы обеспокоены»
Агент Хвичи Кварацхелии заявил, что игрок хочет покинуть «Наполи».
По итогам минувшего сезона неаполитанский клуб занял 10-е место в Серии А и не смог квалифицироваться в еврокубки.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил 100 миллионов евро за вингера «Наполи».
«Мы хотим покинуть «Наполи», но сейчас все мысли о Евро.
С Конте у «Наполи» большие перспективы. Я уверен, что они снова квалифицируются в Лигу чемпионов в следующем сезоне и будут бороться за скудетто. Но это не значит, что Кварацхелия хочет остаться, я не имею это в виду.
Я не говорил с Хвичей на эту тему, самое важное для него – это национальная команда.
Наша цель – команда, которая играет в Лиге чемпионов. Худшее, что может случиться, – это если он останется здесь, Хвича потеряет год из-за этого… Мы обеспокоены», – сказал агент нападающего Мамука Джугели в интервью Sport Imedi.
В минувшем сезоне Хвича провел 45 матчей, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач. Статистику можно увидеть здесь.
Понятно, что нам бы всем хотелось !
Агент не даром ест свой хлеб - товар нужно продать пока он на пике спроса !
Ведь только Наполи его захотело, а в других командах скаутов нет :)