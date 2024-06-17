Агент Хвичи: «Мы хотим уйти из «Наполи». Наша цель – команда Лиги чемпионов. Худшее, что может случиться, – если он останется и потеряет год, мы обеспокоены»

Агент Хвичи Кварацхелии заявил, что игрок хочет покинуть «Наполи».

По итогам минувшего сезона неаполитанский клуб занял 10-е место в Серии А и не смог квалифицироваться в еврокубки.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил 100 миллионов евро за вингера «Наполи».

«Мы хотим покинуть « », но сейчас все мысли о Евро.

С Конте у «Наполи» большие перспективы. Я уверен, что они снова квалифицируются в в следующем сезоне и будут бороться за скудетто. Но это не значит, что Кварацхелия хочет остаться, я не имею это в виду.

Я не говорил с Хвичей на эту тему, самое важное для него – это национальная команда.

Наша цель – команда, которая играет в Лиге чемпионов. Худшее, что может случиться, – это если он останется здесь, Хвича потеряет год из-за этого… Мы обеспокоены», – сказал агент нападающего Мамука Джугели в интервью Sport Imedi.

В минувшем сезоне провел 45 матчей, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач. Статистику можно увидеть здесь.