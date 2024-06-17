Министр спорта Татарстана о «Рубине»: «Мы влились в элиту, команда обросла мускулами. Будем бороться за топ‑5»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Владимир Леонов Политика Матч ТВ Футбол

Министр спорта Татарстана считает, что «Рубин» будет бороться за топ-5 в Мир РПЛ.

В конце мая казанский клуб продлил контракт с главным тренером Рашидом Рахимовым до 2026 года.

«Команда уже показывает зубы, особенно это было видно в финальной части чемпионата. Другие команды РПЛ с «Рубином» уже считаются, мы влились в элиту, как я считаю. Команда обросла мускулами.

Поэтому был дан карт‑бланш тренеру, продлен контракт. Мы в Татарстане всегда ставим самые высокие цели, посмотрим, как выступит команда в следующем сезоне.

В межсезонье сложно что‑либо прогнозировать. Посмотрим, с каким настроением команда начнет сезон. Но, думаю, будем бороться за верхние места в чемпионате России, хотя бы топ‑5», – сказал Владимир Леонов.

В минувшем сезоне Мир РПЛ «Рубин» занял 8-е место.

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Было бы неплохо. ТОП-5 в сильнейшей лиге мира - РПЛ - ТОП-5 сильнейших клубов мира.
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