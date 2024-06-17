Отец Кварацхелии: «4 тренера за 2 года – меня это беспокоит. Не хочу, чтобы он оставался в «Наполи»

Отец Хвичи Кварацхелии считает, что его сыну следует сменить команду.

«Я не хочу, чтобы он оставался в « ». В прошлом сезоне сменилось три тренера, играть в такой ситуации очень сложно.

За два года он поработал с четырьмя тренерами, меня это очень беспокоит. Но он сам примет решение, даже если мне оно покажется неприятным.

Я не говорил с Хвичей на эту тему и не буду, пока не закончится Евро-2024», – сказал Бадри Кварацхелия в интервью Sport Imedi.

Агент Хвичи: «Мы хотим уйти из «Наполи». Наша цель – команда Лиги чемпионов. Худшее, что может случиться, – если он останется и потеряет год, мы обеспокоены»