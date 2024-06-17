Отец Кварацхелии: «4 тренера за 2 года – меня это беспокоит. Не хочу, чтобы он оставался в «Наполи»

Теги серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Отец Хвичи Кварацхелии считает, что его сыну следует сменить команду.

«Я не хочу, чтобы он оставался в «Наполи». В прошлом сезоне сменилось три тренера, играть в такой ситуации очень сложно.

За два года он поработал с четырьмя тренерами, меня это очень беспокоит. Но он сам примет решение, даже если мне оно покажется неприятным.

Я не говорил с Хвичей на эту тему и не буду, пока не закончится Евро-2024», – сказал Бадри Кварацхелия в интервью Sport Imedi.

Агент Хвичи: «Мы хотим уйти из «Наполи». Наша цель – команда Лиги чемпионов. Худшее, что может случиться, – если он останется и потеряет год, мы обеспокоены»

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30 комментариев
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Отец Хвичи: "Я не говорил с Хвичей на эту тему и не буду, пока не закончится Евро-2024... Зато журналистам на пару с агентом всё растрындим как нефиг. Сына, не благодари, играй спокойно!!!")
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Зря они это перед стартом на Евро. Да и вообще зря. Хвича заиграл на топовом европейском уровне именно в Наполи и заслуга клуба в этом тоже велика, и так топорно вести себя сейчас это неуважение.
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Ответ Порфирий Мечников
Папа с агентом просты как правда. Не то чтобы прямо желаю провала сборной Грузии на Евро, но было бы любопытно понаблюдать смену тона.))
Для Грузии провала в принципе быть не может, ведь выход на Евро уже огромный успех.
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Просто родственники и агент, не поговорив с игроком, одновременно случайно начали готовить почву для его ухода. Такая хитрая хитрость.
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Хвича должен поработать под руководством Конте для закрепления своего уровня, для ментального и физического полного развития он обязан провести третий сезон в Наполи. Два сезона это мало чтобы перейти в ведущие клубы топ-5 лиг. Если выдаст при Конте минимум 10+10 и будет волтузить защитников и выведет Наполи в ЛЧ, то его уже 100% заберут топы и не будут спрашивать у Наполи, положат нужную сумму на стол Де Лаурентиса.
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Папа с агентом просты как правда. Не то чтобы прямо желаю провала сборной Грузии на Евро, но было бы любопытно понаблюдать смену тона.))
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Ну по-хорошему он прав. В такой нестабильности сложно рассчитывать на переход на новый уровень
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Понятно было и почти свершившийся факт, что игрок уходит из Рубина, но зачем отец так сказал? ---Я хочу заверить грузин, что мой сын не останется в России», – сказал Бадри. Мурло все-таки. Рубин его сына поднял.
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Ответ Moffo
Зря они это перед стартом на Евро. Да и вообще зря. Хвича заиграл на топовом европейском уровне именно в Наполи и заслуга клуба в этом тоже велика, и так топорно вести себя сейчас это неуважение.
Заслуга не клуба.. а Мистера Лучано.
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Ответ Порфирий Мечников
Ну вы в курсе новостей вообще? Жирный контракт ему предлагает именно ПСЖ.
Не в курсе этой новости. Если в этом контексте, то Извиняюсь. Не правильно понял
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Полностью на стороне уважаемого отца Хвичи!Наполи не тот клуб..который борется за трофеи.Это выскочка..Сначала Марадона тащил,спустя десятилетия нашли Сарри.(0 трофеев при классной игре) ..потом чудо сезон и гений Спалла.Теперь еще пройдет лет 10 когда клуб будет на что то претендовать.Хвича достоин большего.
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Ответ Саня Ларёк
Так к чему было псж упоминать? Автор сообщения по сути сказал что в таких командах, где руководство меняет тренеров часто, сложно прогрессировать. И это факт. Ну и причём тут псж? Команд больше нет, в которые с Наполи можно уехать? Зачем сразу сравнивать с ещё большим болотом?
Ну вы в курсе новостей вообще? Жирный контракт ему предлагает именно ПСЖ.
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Ответ Oliver Kromwel
Ну по-хорошему он прав. В такой нестабильности сложно рассчитывать на переход на новый уровень
То ли дело ПСЖ, где Тухель-Почеттино-Готье-Энрике сидят Веками))
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Разблокирован новый персонаж.
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Ответ Vik Elis
Или он поднял Рубин
🤣🤣🤣🤣🤣 он два сезона подряд не мог сыграть на высоком уровне.В смысле один сезон умница, а второй никакой.
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Ответ igor nn
Полностью на стороне уважаемого отца Хвичи!Наполи не тот клуб..который борется за трофеи.Это выскочка..Сначала Марадона тащил,спустя десятилетия нашли Сарри.(0 трофеев при классной игре) ..потом чудо сезон и гений Спалла.Теперь еще пройдет лет 10 когда клуб будет на что то претендовать.Хвича достоин большего.
И сколько ж трофеев взял ПСЖ? (помимо бездонного кошелька шейха)
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Ответ Саня Ларёк
Чисто как учат в России с детства. Если тебе что-то не нравится - тебе скажут, что есть место, где ещё хуже. Живи радуйся, ты на дне, но не на самом....
Спасибо за познавательную жизненную историю, но это как применимо в данном случае? Наполи - это типа пресловутое Дно?
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Ответ Порфирий Мечников
Папа с агентом просты как правда. Не то чтобы прямо желаю провала сборной Грузии на Евро, но было бы любопытно понаблюдать смену тона.))
В Грузии народу чуть больше чем в области где я живу всю жизнь.А футбол у нас в ж.....упадке мягко скажем А Грузия на Евро.В чём же провал?
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Ответ Трент Резнор
Тебе и Рубин не нравился…прямо не угодить…
И не говори , ведь Рубин предел мечтаний
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Брэйкинг ньюс от Романо , Квара не продается
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Брэйкинг ньюс от Романо , Квара не продается
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Ну правда, отец. Без тебя разберутся.
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Отец с агентом выпили винца, и понеслось...)
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Тебе и Рубин не нравился…прямо не угодить…
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