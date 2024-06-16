Депутат призвала наказать сербов за флаги с картой Косово: «Агрессор Сербия продолжает идти по пути шовинизма и национализма, выбранного преступником Милошевичем!»

Теги Сборная Англии по футболу УЕФА Сборная Сербии по футболу Евро-2024 сборная Косово по футболу Политика Футбол

В Косово недовольны вывешенными на Евро-2024 флагами сербов.

Фанаты Сербии на матче группового этапа против Англии (0:1) вывесили флаги своей страны с картой Косово.

«Ужасно. Агрессор Сербия каждый день доказывает, что продолжает идти по пути шовинизма и национализма, выбранного преступником Слободаном Милошевичем!

Об этом свидетельствует появление сегодня вечером на футбольном матче между Англией и Сербией сербских болельщиков, которые, вдохновленные радикальной националистической политикой, вывесили флаги с картой Косово, покрытой сербской шовинистической символикой!

Мы призываем Министерство иностранных дел Косово немедленно отреагировать и просим УЕФА, как организатора этих соревнований, осудить Сербию за такие дестабилизирующие и националистические действия, а также не допускать повторения подобных сцен!» – написала член парламента Косово от партии Альянс за будущее Косово Тиме Кадрияй.

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57 комментариев
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А то, что фанаты Албании ведут себя как те же шовинисты и националисты и сжигают флаги Сербии, поливают сербов коричневой смесью, показывают флаги тех же террористов, это ничего)) Какой же этот депутат лицемер
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+59
Я не понял, почему комментарии в поддержку Сербии удаляются???
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+38
Ответ Николай Бойко
Если ещё вспомнить, как албанские национальносты резали сербов в Косово...
Да, да, но у этого депутата - албанцы белые и пушистые, а сербы - злые агрессоры, прямо нацики))
+26
-2
+24
Ответ bel01
Я не понял, почему комментарии в поддержку Сербии удаляются???
Ты будто впервые на либерастную дыру спортс зашёл, лол
+32
-10
+22
Ответ Vertex Fanky
А то, что фанаты Албании ведут себя как те же шовинисты и националисты и сжигают флаги Сербии, поливают сербов коричневой смесью, показывают флаги тех же террористов, это ничего)) Какой же этот депутат лицемер
Если ещё вспомнить, как албанские национальносты резали сербов в Косово...
+20
-2
+18
По пути шовинизма и национализма идёт как раз "временная оккупационная администрация" Косово и Метохии. Отжали у Сербии регион? Радуемся. Кусочек региона на севере хочет вернуться к Сербии? Давить, срочно давить, высаживать спецназ с вертолётов, перекрывать пункты пропуска!
+16
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+11
Депутат «парламента Косово» Тиме Кадрияй, которую называют близкой соратницей косовского «премьер-министра» Рамуша Харадиная, подозревается в участии в военных преступлениях Армии освобождения Косово

На одной из её фотографий тех лет можно увидеть, как она позирует в форме Армии освобождения Косово рядом с раненым

Кадрияй подозревают в торговле человеческими органами.
+12
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Для тех кто на бронепоезде, в том числе для этого депутата.
Напомню, Косово и Метохию, область Сербии, не признали страной
Сербия, Аргентина, Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Россия и Южная Африка.Это 2/3 всех жителей в мире.
+10
-3
+7
Пусть Албанцы валят в свою Албанию. Косово - Сербия.

З.Ы. тот модератор, который забанил меня за мартышку - петух. Либо извинись, либо бань акк перманентно. Ибо следующий раз замучаешься тереть тот ад, который будет в комментах.
+12
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+6
Так, наше заседание ООН продолжается: Лам с Мбаппе высказались по своим политическим вопросам, теперь продолжаем наше политическую дискуссию по теме Косово. Делегации Украины приготовиться - ей будет дано больше времени на выступление. Гроши просьба не просить. Мы это слышали и помним.
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0
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Ответ Сергей Лютый
Милошевич настоящий патриот своей страны и мученик! Такие вот либералы его демократично удалили в тюрьме не дав дожить даже до суда...
Настоящий патриот так надоел собственному народу, что его этот же народ сверг и в Гаагу сдал. Ага, да.
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в чем Милошевич преступник? по моему был достойный и сильный лидер своего государства
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Сербы молодцы. Горжусь.
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Косово-это Сербия!!!!
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Сербия не признала независимость Косово, поэтому протестовать против сербский карт, включающих в себя Косово, это как протестовать против украинских карт с Крымом. Или нет? Европа, определись )
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0
+2
2+2 - это 4, Косово - это Сербия
+3
-1
+2
Милошевич настоящий патриот своей страны и мученик! Такие вот либералы его демократично удалили в тюрьме не дав дожить даже до суда...
+11
-9
+2
Ответ bel01
Комментарий удален модератором
Да никого не волнует в мире что у кого отделилось или присоединилось. Это всего лишь предлог в виде занавеса чтоб вводить санкции.
+4
-2
+2
Что вообще такое Косовская Албания? Что за искусственное образование ставшее страной? Почему нет Французской Нигерии на территории Франции, к примеру? У албанцев есть своя страна, называется Албания. Хочешь жить в своей стране- езжай туда
+4
-2
+2
Ответ andrei.danilenko2011
Все правильно. Поступок сербских болельщиков подлежит немедленному осуждению.
Ваше мнение нам важно, даниленко, пол женский. И чего вас несёт на наши сайты с доменом RU？
+2
0
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Ответ Николай Бойко
Если ещё вспомнить, как албанские национальносты резали сербов в Косово...
Еще распятых мальчиков вспомни...
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А окраинские футболёры сейчас будут бегать в футболках, на которых будет нарисована карта окраины с Крымом. Это как называется? Им можно рисовать Крым, а сербам нельзя Косово рисовать?
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+1
Ответ _mountain_range_
Комментарий скрыт
Почему Украина не признаёт Косово?
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+1
Европа как обычно не может определиться запутавшись в различных пониманиях где хорошие а где плохие
Классическая формула двойных стандартов
Аж тошно
Посмотрим как будет завтра на матче с Румынией
Думаю будет много сюрпризов
+1
0
+1
чую то евро будет сплошной политической х...то французы,то тут Лам выступает,теперь эти...
как сказал Великий,не по боюсь этого слова...Играйте футбол
+4
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Какая депутат?
Кто это вообще?

Депутат(ка) несуществующей страны?
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Жаль она не была рядом в баре где сербы. Ох они бы ей наваляли.
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Ну заплачь(с) Питер Паркер
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Hахyй их, зато албанцам можно флаги жечь
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Ответ Не уверен!!
Не у них,а у их папиков
Владелец спортса один депутат как раз, но это сейчас удалят. А вот почему он позволяет такую политику... Ну они прикроются. что вот. прикрутили на весь сайт баннер дружбы с Сербами, видимо )
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