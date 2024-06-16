Депутат призвала наказать сербов за флаги с картой Косово: «Агрессор Сербия продолжает идти по пути шовинизма и национализма, выбранного преступником Милошевичем!»
В Косово недовольны вывешенными на Евро-2024 флагами сербов.
Фанаты Сербии на матче группового этапа против Англии (0:1) вывесили флаги своей страны с картой Косово.
«Ужасно. Агрессор Сербия каждый день доказывает, что продолжает идти по пути шовинизма и национализма, выбранного преступником Слободаном Милошевичем!
Об этом свидетельствует появление сегодня вечером на футбольном матче между Англией и Сербией сербских болельщиков, которые, вдохновленные радикальной националистической политикой, вывесили флаги с картой Косово, покрытой сербской шовинистической символикой!
Мы призываем Министерство иностранных дел Косово немедленно отреагировать и просим УЕФА, как организатора этих соревнований, осудить Сербию за такие дестабилизирующие и националистические действия, а также не допускать повторения подобных сцен!» – написала член парламента Косово от партии Альянс за будущее Косово Тиме Кадрияй.
На одной из её фотографий тех лет можно увидеть, как она позирует в форме Армии освобождения Косово рядом с раненым
Кадрияй подозревают в торговле человеческими органами.
Напомню, Косово и Метохию, область Сербии, не признали страной
Сербия, Аргентина, Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Россия и Южная Африка.Это 2/3 всех жителей в мире.
З.Ы. тот модератор, который забанил меня за мартышку - петух. Либо извинись, либо бань акк перманентно. Ибо следующий раз замучаешься тереть тот ад, который будет в комментах.
Классическая формула двойных стандартов
Аж тошно
Посмотрим как будет завтра на матче с Румынией
Думаю будет много сюрпризов
как сказал Великий,не по боюсь этого слова...Играйте футбол
Кто это вообще?
Депутат(ка) несуществующей страны?