Депутат призвала наказать сербов за флаги с картой Косово: «Агрессор Сербия продолжает идти по пути шовинизма и национализма, выбранного преступником Милошевичем!»

В Косово недовольны вывешенными на Евро-2024 флагами сербов.

Фанаты Сербии на матче группового этапа против Англии (0:1) вывесили флаги своей страны с картой Косово.

«Ужасно. Агрессор Сербия каждый день доказывает, что продолжает идти по пути шовинизма и национализма, выбранного преступником Слободаном Милошевичем!

Об этом свидетельствует появление сегодня вечером на футбольном матче между Англией и Сербией сербских болельщиков, которые, вдохновленные радикальной националистической политикой, вывесили флаги с картой Косово, покрытой сербской шовинистической символикой!

Мы призываем Министерство иностранных дел немедленно отреагировать и просим , как организатора этих соревнований, осудить Сербию за такие дестабилизирующие и националистические действия, а также не допускать повторения подобных сцен!» – написала член парламента Косово от партии Альянс за будущее Косово Тиме Кадрияй.