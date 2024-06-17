«Галицкий сделал больше всех для футбола в России – Бог должен послать ему чемпионство». Селюк о владельце «Краснодара»

Теги премьер-лига Россия Дмитрий Селюк Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Дмитрий Селюк считает, что «Краснодар» Сергея Галицкого заслуживает титула в РПЛ.

«Я с огромным уважением отношусь к Галицкому. Да, я был где-то не согласен с его утопическими идеями. Но надо отдать ему должное, что он не только в бизнесе профессор, где заработал миллиарды, но он еще и в футболе профессор.

Хоть я и из Питера, и вроде хорошо, что «Зенит» снова стал чемпионом, но где-то в душе я бы хотел, чтобы «Краснодар» выиграл РПЛ. Считаю, Галицкому Бог должен послать этот трофей! 

Этот человек не за счет государства построил стадион. Он для футбола в России сделал больше всех. Это надо признать. Мы ведь с ним даже не дружим, просто я это искренне говорю. Я горжусь, что в его команде играл мой футболист Каборе», — сказал футбольный агент.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял в Мир РПЛ 2-е место.

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11 комментариев
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Галицкий сам отдал чемпионство, когда убрал главного тренера весной. А был шанс
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Галицкий достоин государствой награды. За вклад в развитие края . Здоровья и удачи Сергей Николаевичу
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Чего именно он больше всех сделал?
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8 латинасов, армянин Сперцян, и Сафонов с Чистяковым в составе под управлением ручного Мусаева....
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Так "послание" было, только Галицкий его промусаил.
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Ну так он и дал, но он сам отказался
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Только самому Галицкому чемпионство, похоже, не нужно.
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Могли в этом году стать чемпионами, но сам же Галицкий уволил тренера с характером. А ручные рохли победить такой зенит не смогут.

Заслуги Галицкого велики и никто из не отнимет, он одним стадионом себе памятник воздвиг. Но с таким подходом в управлении победы им не светит. Никто из уважения чемпионство им не уступит
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Ответ gans.gans.73
8 латинасов, армянин Сперцян, и Сафонов с Чистяковым в составе под управлением ручного Мусаева....
Вырастить вратаря под ПСЖ - уже заслуга, скажем так, крайне уникальная.
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Ответ Омичёв
Галицкий сам отдал чемпионство, когда убрал главного тренера весной. А был шанс
Так в том то и дело что некоторые его решения вызывают вопросы? И где гарантия что они не повторятся! А Краснодар заслуживает чемпионство!
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