«Галицкий сделал больше всех для футбола в России – Бог должен послать ему чемпионство». Селюк о владельце «Краснодара»

Дмитрий Селюк считает, что «Краснодар» Сергея Галицкого заслуживает титула в РПЛ.

«Я с огромным уважением отношусь к Галицкому. Да, я был где-то не согласен с его утопическими идеями. Но надо отдать ему должное, что он не только в бизнесе профессор, где заработал миллиарды, но он еще и в футболе профессор.

Хоть я и из Питера, и вроде хорошо, что «Зенит» снова стал чемпионом, но где-то в душе я бы хотел, чтобы «Краснодар» выиграл РПЛ. Считаю, Галицкому Бог должен послать этот трофей!

Этот человек не за счет государства построил стадион. Он для футбола в России сделал больше всех. Это надо признать. Мы ведь с ним даже не дружим, просто я это искренне говорю. Я горжусь, что в его команде играл мой футболист Каборе», — сказал футбольный агент.

В минувшем сезоне « » занял в Мир 2-е место.