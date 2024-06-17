«Зенит» может отпустить Одоевского, Сауся и Кима в «Балтику»

Теги Зенит возможные трансферы Первая лига Балтика Даниил Одоевский Евгений Ким Владислав Саусь Футбол

Сразу три игроки «Зенита» могут перейти в «Балтику».

Калининградцы ведут переговоры по вратарю Даниилу Одоевскому, хавбеку Владиславу Саусю и Евгению Киму, сообщает Metaratings.ru. Возможны варианты как с арендой, так и с продажей футболистов.

В минувшем сезоне 21-летний Одоевский выступал на правах аренды в «Волгаре», 20-летний Саусь – в «Шиннике», а 21-летний Ким играл за «Зенит-2».

Все трое в Мелбет Первой лиге нового сезона попадают под правило «молодого игрока» и будут считаться лимитчиками как футболисты не старше 2003 года рождения.

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8 комментариев
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Ответ Kenai Tahov
Комментарий скрыт
Все мы знаем, кто настоящий фарм Зенита и стабильный поставщик очков.
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-3
+15
Ответ Kenai Tahov
Комментарий скрыт
Спартак вне конкуренции останется, не переживай
+8
-2
+6
Ответ Leon Petov
Ким Дон Джин до сих пор играет?
Да, зенит хочет поменять его на Ли Хо, и на Милана Вьештицу
+4
-1
+3
Ким Дон Джин до сих пор играет?
+3
-1
+2
Но правило молодого игрока могут отменить с нового сезона. ФНЛ обратилось в РФС с предложением отмены. Большинство клубов лучшей лиги за отмену правила.
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По-другому и не скажешь, лимитчики
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Ответ wfhm777
Спартак вне конкуренции останется, не переживай
А мы всегда вне конкуренции,были,есть и будем.
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