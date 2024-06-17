«Зенит» может отпустить Одоевского, Сауся и Кима в «Балтику»
Сразу три игроки «Зенита» могут перейти в «Балтику».
Калининградцы ведут переговоры по вратарю Даниилу Одоевскому, хавбеку Владиславу Саусю и Евгению Киму, сообщает Metaratings.ru. Возможны варианты как с арендой, так и с продажей футболистов.
В минувшем сезоне 21-летний Одоевский выступал на правах аренды в «Волгаре», 20-летний Саусь – в «Шиннике», а 21-летний Ким играл за «Зенит-2».
Все трое в Мелбет Первой лиге нового сезона попадают под правило «молодого игрока» и будут считаться лимитчиками как футболисты не старше 2003 года рождения.