Дюков о титуле «Зенита»: «Победа в 6-й раз подряд – выдающееся достижение. Этот сезон надолго запомнят, невероятная интрига»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия РФС Александр Дюков Футбол

Александр Дюков поздравил «Зенит» с чемпионством.

В 30-м туре команда под руководством Сергея Семака на своем поле победила «Ростов» со счетом 2:1 и стала чемпионом России.

«Поздравляю футбольный клуб «Зенит» с очередной победой в чемпионате России! Завоевать трофей в шестой раз подряд – выдающееся достижение.

Это результат многолетней слаженной и упорной работы, преданности футболу. Поздравляю игроков, Сергея Семака и его тренерский штаб, руководство клуба и болельщиков с этим великолепным достижением.

Также хочу отметить невероятную интригу, которая сохранялась до последней минуты финального тура. Уверен, что все любители футбола надолго запомнят этот сезон и его непредсказуемую развязку», – сказал президент РФС.

Семак побил рекорд Романцева, 6 раз подряд став чемпионом России

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7 комментариев
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Эту весну Зенит подтапливали судьи, кто бы что не говорил. То им пассивные офсайды Вендела придумывали, отменяли чистые голы, не давали соперникам карточки за откровенные фолы на игроках, они получали пенальти за рукава с Факелом и т.д. Это настолько чистейшее чемпионство Зенита, что будет даже смешно читать об обратном.
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Шикарная концовка в РПЛ,Зенитушку с победой.
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Зенит с победой!!!
Гуляй Петербург 😁
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Ответ Jovana Jovičić
Эту весну Зенит подтапливали судьи, кто бы что не говорил. То им пассивные офсайды Вендела придумывали, отменяли чистые голы, не давали соперникам карточки за откровенные фолы на игроках, они получали пенальти за рукава с Факелом и т.д. Это настолько чистейшее чемпионство Зенита, что будет даже смешно читать об обратном.
Все равно московские будут говорить про админресурс 😅
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