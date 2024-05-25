Дюков о титуле «Зенита»: «Победа в 6-й раз подряд – выдающееся достижение. Этот сезон надолго запомнят, невероятная интрига»

Александр Дюков поздравил «Зенит» с чемпионством.

В 30-м туре команда под руководством Сергея Семака на своем поле победила «Ростов» со счетом 2:1 и стала чемпионом России.

«Поздравляю футбольный клуб « » с очередной победой в чемпионате России! Завоевать трофей в шестой раз подряд – выдающееся достижение.

Это результат многолетней слаженной и упорной работы, преданности футболу. Поздравляю игроков, и его тренерский штаб, руководство клуба и болельщиков с этим великолепным достижением.

Также хочу отметить невероятную интригу, которая сохранялась до последней минуты финального тура. Уверен, что все любители футбола надолго запомнят этот сезон и его непредсказуемую развязку», – сказал президент .

Семак побил рекорд Романцева, 6 раз подряд став чемпионом России