Дюков о титуле «Зенита»: «Победа в 6-й раз подряд – выдающееся достижение. Этот сезон надолго запомнят, невероятная интрига»
Александр Дюков поздравил «Зенит» с чемпионством.
В 30-м туре команда под руководством Сергея Семака на своем поле победила «Ростов» со счетом 2:1 и стала чемпионом России.
«Поздравляю футбольный клуб «Зенит» с очередной победой в чемпионате России! Завоевать трофей в шестой раз подряд – выдающееся достижение.
Это результат многолетней слаженной и упорной работы, преданности футболу. Поздравляю игроков, Сергея Семака и его тренерский штаб, руководство клуба и болельщиков с этим великолепным достижением.
Также хочу отметить невероятную интригу, которая сохранялась до последней минуты финального тура. Уверен, что все любители футбола надолго запомнят этот сезон и его непредсказуемую развязку», – сказал президент РФС.
Семак побил рекорд Романцева, 6 раз подряд став чемпионом России
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