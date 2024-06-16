Обзор матча Словения — Дания, группы C на Евро 2024, 16.06.2024

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16 июня в Штутгарте на поле стадиона «МХП-Арена» прошел матч Словения — Дания. Команды представляют квартет C. Игра завершилась со счетом 1:1, это первая ничья на Евро-2024. Голы на счету Кристиана Эриксена на 17 минуте и Эрика Янжа на 77.

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Стартовые десять минут не подарили опасных моментов. Дания больше контролировала мяч. Первый угловой полуфиналисты прошлого Евро заработали на 8 минуте.

Датчане продолжили контролировать мяч, но первый опасный момент создали словенцы. На 16 минуте Беньямин Шешко пробил из-за пределов штрафной рядом со штангой. Уже в следующей атаке Дания открыла счет. К голу привел вброс аута. Йонас Винд сделал пас пяткой на Кристиана Эриксена, который точно пробил в угол ворот.

Гол Эриксена остался единственным в первом тайме. Датчане больше владели мячом и создали ряд моментов, которые привели к стандартным положениям и ударам в сторону ворот. Словения в первой половине игры ни разе не пробила в створ.

В стартовые 10 минут второго тайма опасных моментов стало больше. Несмотря на активность соперников, еще голов к 60 минуте забито не было. В середине второго тайма команды обменялись острыми атаками, но без ударов в створ ворот.

На 75 минуте Словения была максимально близко к голу. Беньямин Шешко пробил из-за пределов штрафной и попал в штангу. В итоге словенцы заработали угловой, разыграв который сравняли счет. Автором гола стал Эрик Янжа, пробивший из-за пределов штрафной площади.

В концовке второго тайма команды обменялись опасными атаками, но итоговый счет не изменился. Сборные сыграли вничью 1:1.

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Словения – Дания 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
16 июня, 19.00, «МХП-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 17 Эриксен, 1:1 – 77 Янжа.
СловенияОблак, Стоянович (Вербич, 67), Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Гнезда-Черин, Элшник (Горенц-Станкович, 76), Шпорар (Брекало, 90), Шешко (Куртич, 90), Млакар (Целар, 75).
ДанияШмейхель, Ба, Вестергор, Кристенсен, Андерсен, Кристиансен (Мэле, 78), Эриксен, Хейбьерг (Нергор, 84), Юлманд (Дилэйни, 89), Винд (Дольберг, 83), Хейлунд (Поульсен, 83).
Предупреждения:
Юлманд (49), Стоянович (53), Целар (84).

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