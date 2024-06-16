Обзор матча Словения — Дания, группы C на Евро 2024, 16.06.2024

16 июня в Штутгарте на поле стадиона «МХП-Арена» прошел матч Словения — Дания. Команды представляют квартет C. Игра завершилась со счетом 1:1, это первая ничья на Евро-2024. Голы на счету Кристиана Эриксена на 17 минуте и Эрика Янжа на 77.

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Стартовые десять минут не подарили опасных моментов. Дания больше контролировала мяч. Первый угловой полуфиналисты прошлого Евро заработали на 8 минуте.

Датчане продолжили контролировать мяч, но первый опасный момент создали словенцы. На 16 минуте Беньямин Шешко пробил из-за пределов штрафной рядом со штангой. Уже в следующей атаке Дания открыла счет. К голу привел вброс аута. Йонас Винд сделал пас пяткой на Кристиана Эриксена, который точно пробил в угол ворот.

Гол Эриксена остался единственным в первом тайме. Датчане больше владели мячом и создали ряд моментов, которые привели к стандартным положениям и ударам в сторону ворот. Словения в первой половине игры ни разе не пробила в створ.

В стартовые 10 минут второго тайма опасных моментов стало больше. Несмотря на активность соперников, еще голов к 60 минуте забито не было. В середине второго тайма команды обменялись острыми атаками, но без ударов в створ ворот.

На 75 минуте Словения была максимально близко к голу. Беньямин Шешко пробил из-за пределов штрафной и попал в штангу. В итоге словенцы заработали угловой, разыграв который сравняли счет. Автором гола стал Эрик Янжа, пробивший из-за пределов штрафной площади.

В концовке второго тайма команды обменялись опасными атаками, но итоговый счет не изменился. Сборные сыграли вничью 1:1.

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