Евро-2024. Румыния сыграет с Украиной, Бельгия против Словакии, Франция – Австрия
В Германии проходят матчи 1-го тура группового этапа Евро-2024.
Сборная Румынии сыграет с Украиной, Бельгия – со Словакией, Франция встретится с Австрией.
Евро-2024
1-й тур
Группа Е
- Дата проведения
- 17 июня, 16.00, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 17 июня, 19.00, «Дойче банк Парк»
Группа D
- Дата проведения
- 17 июня, 22.00, «Меркур Шпиль-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Хаджи, Радучою и тд. Они в 1/8 Аргентину выбили с ЧМ.
Далее конечно подвигов не было, ну а современную сборную я тоже не видел.
Буду танцюваты
Никто мэнэ не любэ,
Никто не приласкае,
Пиду я у садочок,
Наемся червячкив!
А червячки чудови,
Такие колёрови
Я покладу их в ротик
И тихо ням, ням, ням.
Гоп, гоп, гоп чида - гоп,
А я спиваю!
Гоп, гоп, гоп чида - гоп,
А я танцую!
Гоп, гоп, гоп чида - гоп,
Я весело спиваю. 😊