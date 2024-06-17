Евро-2024. Румыния сыграет с Украиной, Бельгия против Словакии, Франция – Австрия

В Германии проходят матчи 1-го тура группового этапа Евро-2024.

сыграет с , – со Словакией, встретится с Австрией.

Евро-2024

1-й тур

Группа Е

Группа D

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика Евро-2024