Евро-2024. Румыния сыграет с Украиной, Бельгия против Словакии, Франция – Австрия

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная Австрии по футболу Сборная Словакии по футболу результаты Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Футбол

В Германии проходят матчи 1-го тура группового этапа Евро-2024.

Сборная Румынии сыграет с Украиной, Бельгия – со Словакией, Франция встретится с Австрией.

Евро-2024

1-й тур

Группа Е

Румыния – Украина
Дата проведения
17 июня, 16.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бельгия – Словакия
Дата проведения
17 июня, 19.00, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа D

Австрия – Франция
Дата проведения
17 июня, 22.00, «Меркур Шпиль-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Удачи сборной Украины👌
+32
-20
+12
За Болгарию!
+14
-3
+11
Сегодня нас ждет цыганское дерби между двумя главными европейскими попрошайками
+14
-6
+8
Ответ Чебурашка от Гены
На ОККО.
И только Румынию!
+7
0
+7
Ответ Алексѣй Пестовъ
Посмотрел состав румын и чёт вообще ни о чём. Как они на Евро попали-то?
Так у них была группа отбора с Швейцарией, Израилем, Косово, Беларусью и Андоррой. Из такой группы сложнее не выйти, чем выйти.
+6
0
+6
За Румынию 🤘🤘🙏🙏
+15
-11
+4
Румыны ассоциируются с тем, как на Евро 2000 кажется всей командой покрасили волосы в желтый цвет, кроме лысого вратаря.
+4
0
+4
Ответ Денис Медведев
Честно признаться ни разу не смотрел игр сб.Руминии!Но если они сегодня проиграют,то Тису точно закроют!!!
В 1994 эта сборная была огонь.
Хаджи, Радучою и тд. Они в 1/8 Аргентину выбили с ЧМ.
Далее конечно подвигов не было, ну а современную сборную я тоже не видел.
+5
-1
+4
Румынию сегодня будут показывать?
+5
-1
+4
Ответ BryantSamara
Румынию сегодня будут показывать?
На ОККО.
+4
-1
+3
Ответ Роллан Хасенов
Комментарий удален модератором
Надейся и жди)))
+3
0
+3
Ждём знаменитую песенку болельщиков украины
+10
-7
+3
Украине победы!!
+13
-10
+3
за братьев славян🤘
+3
-1
+2
Ответ fussballer
И только Румынию!
Ага! 😁
+3
-1
+2
Ответ Domian
В 1994 эта сборная была огонь. Хаджи, Радучою и тд. Они в 1/8 Аргентину выбили с ЧМ. Далее конечно подвигов не было, ну а современную сборную я тоже не видел.
Попеску, Петреску, Мунтяну, Думитреску.
+1
0
+1
Ответ Antispa
Ждём знаменитую песенку болельщиков украины
Ой не буду горевать
Буду танцюваты
Никто мэнэ не любэ,
Никто не приласкае,
Пиду я у садочок,
Наемся червячкив!
А червячки чудови,
Такие колёрови
Я покладу их в ротик
И тихо ням, ням, ням.
Гоп, гоп, гоп чида - гоп,
А я спиваю!
Гоп, гоп, гоп чида - гоп,
А я танцую!
Гоп, гоп, гоп чида - гоп,
Я весело спиваю. 😊
+5
-4
+1
Ответ TOX
Комментарий удален модератором
слабо украине
+1
0
+1
Ответ kuzishen
Румыны ассоциируются с тем, как на Евро 2000 кажется всей командой покрасили волосы в желтый цвет, кроме лысого вратаря.
Только это на Мире было в 98м
+1
0
+1
Ответ Cruel Snake
А матч Румыния - Украина у нас покажут?
Покажут но на Окко
+3
-2
+1
Ответ Antispa
Ждём знаменитую песенку болельщиков украины
причем румыны будут подпевать!
+2
-1
+1
Удачи сборной Франции👍.
+2
-1
+1
Ответ Роллан Хасенов
Комментарий удален модератором
Передавай привет своим двум отцам. Хорошие мужики.
+2
-1
+1
За цыганчиков
+2
-1
+1
С детства за Румынию)
+4
-3
+1
А матч Румыния - Украина у нас покажут?
+3
-2
+1
Честно признаться ни разу не смотрел игр сб.Руминии!Но если они сегодня проиграют,то Тису точно закроют!!!
+2
-1
+1
За интересную игру в матче Бельгия-Словакия, за любимую с 2014 года Францию (единственная команда, которая понравилась уже в зрелом возрасте, а не детстве) и особенно за Румынию.
+5
-4
+1
Ответ Роллан Хасенов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Dolphin Alex
Комментарий удален модератором
А зачем нациков показывать?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий