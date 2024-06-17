Скучная победа Англии, фанатские беспорядки на Евро-2024, Самсонова взяла 5-й титул, Хвича хочет покинуть «Наполи» и другие новости

1. В 1-м туре группового этапа Евро-2024 Англия в скучном матче обыграла Сербию (1:0), Дания упустила победу над Словенией (1:1), Польша уступила Нидерландам (1:2). Российский флаг снова вывесили на игре в Германии.

2. Полиция Германии попросила использовать кодовое слово «Панама» при опасности от ультрас, что позволит избежать языкового барьера. Кажется, это слово будет популярным. Человек с топором угрожал фанатам и полиции перед матчем Польша – Нидерланды на Евро-2024, мужчину ранили, у него нашли коктейль Молотова.

Фанаты Англии в Дюссельдорфе пели песню о 10 немецких бомбардировщиках, сбитых ВВС Великобритании. Еще англичане напали на сербов, отдыхавших в баре перед матчем, болельщики кидались друг в друга стульями и другими предметами, но арестовали семерых фанатов из Сербии, на одного завели дело о нанесении тяжких телесных повреждений. Фанаты Сербии вывесили флаги своей страны с картой Косово, косовский депутат призвала наказать сербов.

Албанские болельщики развернули флаги Армии освобождения Косово на матче с Италией, организация признана в Сербии террористической. 50 итальянцев с ножами и бумажными бомбами намеревались подраться с албанцами перед матчем Евро, их задержали и посоветовали вернуться в Италию. Фанаты Шотландии ударили мюнхенку ногой в спину и оскорбили в фан-зоне во время матча открытия.

3. Трансферы. Горшков может обойтись «Спартаку» в 300+ млн рублей, зарплата – 8 млн рублей в месяц, но защитника «Крыльев» вроде бы может перехватить «Зенит». «Краснодар» прервал контакты с «Зенитом» по Волкову из-за того, что петербуржцы вели переговоры с агентом Кордобы. Коваленко уйдет в аренду в «Крылья» из «Зенита» с опцией выкупа. Эджуке бесплатно перейдет в «Севилью» из ЦСКА. Кучаев переходит в «Ростов». Команда Карпина подписала вратаря сборной Таджикистана Ятимова за 250 тысяч долларов.

4. Россиянка Людмила Самсонова обыграла Бьянку Андрееску в финале турнира в Хертогенбоше и взяла пятый титул в карьере.

Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова, скорее всего, пропустят Олимпиаду. Карен Хачанов еще может поехать, он консультируется с врачами из‑за травмы паха.

5. «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 16 матчей. Команда российского тренера сыграла вничью с «Чэнду Жунчэн» (1:1) в 15-м туре китайской Суперлиги.

6. Российские спортсмены завоевали 33 золотые медали в четвертый день Игр БРИКС. Результаты в легкой атлетике – здесь.

7. Агент Хвичи Кварацхелии заявил, что игрок хочет покинуть «Наполи»: «Наша цель – команда Лиги чемпионов. Худшее, что может случиться, – если он останется и потеряет год, мы обеспокоены». Его поддержал отец вингера сборной Грузии. Ранее писали, что «ПСЖ» предлагает 100 миллионов евро за футболиста.

8. Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025 пройдет в Таллине. Ранее Хорватия отказалась от проведения соревнований.

9. «Феррари» №50 выиграла гонку «24 часа Ле-Мана» в классе гиперкаров, «Тойота» №7 – 2-я, экипаж Квята 10-й, экипаж Шварцмана сошел.

Цитаты дня:

Мбаппе о партии Ле Пен, выигравшей выборы в Европарламент: «Я против крайностей и раскола и за идеи, объединяющие людей. Ситуация беспрецедентная, наше поколение способно на нее повлиять»

Филипп Лам: «Грузия борется за демократию и членство в Европе, Албания начала переговоры о вступлении в ЕС. Евро большее, чем просто бизнес. Речь об идентификации»

«У некоторых в верхушке федерации есть недвижка за границей. На зарубежных курортах почему-то не задумываются о гимне и флаге». Пловец Коновалов о нейтральном статусе

Кристина Макаренко: «Сравнивать Олимпиаду и Игры БРИКС – полный бред. Эмоций как от большого старта нет вообще»

Шара Буллет: «Хабиб – энциклопедия. Повторяю за ним, если не знаю, как поступить»

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