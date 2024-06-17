Беллингем про 1:0 с Сербией: «1-й тайм показал, что Англия способна забить кому угодно, 2-й – что способна провести сухой матч с кем угодно. Мы довольны»

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Сербии по футболу Евро-2024 Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем подвел итоги матча против Сербии (1:0) на Евро-2024.

«Первый тайм показывает, почему мы способны забить любой команде. Второй тайм показывает, что мы способны провести сухой матч против любой команды.

Пришлось немного помучиться, но мы не пропустили, а в таком случае для победы достаточно одного гола. Мы довольны нашим выступлением в целом.

Любой гол за Англию – особенный, а тем более победный, приносящий три очка», – сказал полузащитник сборной Англии, признанный лучшим игроком матча.

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49 комментариев
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первый тайм показал что Сербия дно, второй что Англия такое же дно
+99
-6
+93
Джуд - огромный талант, конечно,
Но то, как он после любого, даже мелкого контакта, если теряет мяч, то всегда (!) трагически вздымает руки к небу, затем умоляюще смотрит на арбитра, затем со злостью на того же арбитра или на кого-то из соперников...
Мерзко.
+49
-9
+40
Ответ TOX
первый тайм показал что Сербия дно, второй что Англия такое же дно
Англия при Саутгейте как всегда в бей беги играет, ужасно скучный матч, на фоне немцев, испанцев и даже итальянцев по первому матчу англичане просто УГ. Пусть меняют тренера пока не загубили поколение, Саутгейт ставит импотентский футбол, его надо было уволить еще после прошлого Евро.
+33
-6
+27
Считается, что сильный тренер - тот, кто из средних футболистов делает яркую команду.
Бездарный - тот, кто из ярких футболистов делает среднюю команду.
Саутгейт - дно из дна. Не просто из ярких, а из блестящих, лучших в мире футболистов делает среднюю команду.
+16
-3
+13
Ответ Bazilic
Человек год в Реале провел Тут без иронии, но они все такие там
Уж не болельщику каталанского об этом говорить
+22
-13
+9
Ответ bel01
Джуд - огромный талант, конечно, Но то, как он после любого, даже мелкого контакта, если теряет мяч, то всегда (!) трагически вздымает руки к небу, затем умоляюще смотрит на арбитра, затем со злостью на того же арбитра или на кого-то из соперников... Мерзко.
Человек год в Реале провел
Тут без иронии, но они все такие там
+25
-19
+6
Первый тайм показал, что Англия может забить Сербии, второй - что может не пропустить от Сербии
+5
0
+5
Ответ Моутиньо оформляет 40
с Тринидадом?
И Тобаго, двое против одного, нечестно
+5
-1
+4
С такой игрой Вам светит максимум выход из группы.доволен он.
+4
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+3
Ответ Bazilic
Человек год в Реале провел Тут без иронии, но они все такие там
Не болельщик каталонского, поэтому спокойно подтверждаю тезис про привычки реаловцев.
+5
-2
+3
Ответ евГений
Не болельщик каталонского, поэтому спокойно подтверждаю тезис про привычки реаловцев.
Это привычки 90% всех современных футболистов. С добрым утром.
+6
-3
+3
Столько пафоса от него, прям тошнит, значит забить всего 1 гол в первом тайме, а потом провести 2-й тайм против мертвой Сербии это оказывается способность провести сухой матч с кем угодно, какая несусветная чушь, он хоть понимает что вообще несёт, лучше бы молчал.
+3
-1
+2
Ответ bel01
Считается, что сильный тренер - тот, кто из средних футболистов делает яркую команду. Бездарный - тот, кто из ярких футболистов делает среднюю команду. Саутгейт - дно из дна. Не просто из ярких, а из блестящих, лучших в мире футболистов делает среднюю команду.
Ну да, только у Саутгейта за три последних турнира полуфинал, финал, 1/4 финал проигранный из-за незабитого пенальти. Ни у одной другой сборной такого нет
+6
-4
+2
Хоть кто-то доволен этим матчем
+2
0
+2
Мне кажется, что Джуд немного ошибается. В реальности первый тайм показал, что Англия может забить Сербии. Второй тайм показал, что Англия может не пропустить от Сербии. На этом все.
+6
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А матч в целом показал, что игра сборной Англии - унылая какашка.
+2
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Когда вам нормальные сборные будут попадаться, а не "кто угодно", придется вам несладко
+1
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Матч показал, что игра была равна, играли два...
+1
0
+1
Ответ bel01
Дружище, с таким составом хороший тренер бы точно добился большего.
У Англии всегда хороший состав, так у какого тренера результаты были лучше?
+2
-1
+1
Ответ rzqhbbqd4c
Ну да, только у Саутгейта за три последних турнира полуфинал, финал, 1/4 финал проигранный из-за незабитого пенальти. Ни у одной другой сборной такого нет
Дружище, с таким составом хороший тренер бы точно добился большего.
+1
0
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С кем угодно = с мертвой Сербией?
+2
-1
+1
куда делась его скромность?
+2
-1
+1
Ответ Владимир Бутин
Ага , Рудигер особенно !
соскохват — конечно, эталон корректного футболиста
+2
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Ответ Папа Футбола
Англия при Саутгейте как всегда в бей беги играет, ужасно скучный матч, на фоне немцев, испанцев и даже итальянцев по первому матчу англичане просто УГ. Пусть меняют тренера пока не загубили поколение, Саутгейт ставит импотентский футбол, его надо было уволить еще после прошлого Евро.
Согласен под каждым словом, это мучение а не футбол
+1
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Смотрел матч под воображаемый комментарий Уткина. Англия - печально
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Ответ Real_v_dushe
Пофиг на эти Копы-Евры, чёрт с ним, кто там их выиграет и как там кто играет, вообще ни одного матча наверное не посмотрю по итогу, для меня главное, чтобы игроков Реала на них не покалечили и они оттуда вернулись без травм.
Нафиг пишешь тогда тут если на евро срал?!
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Ответ Заур Алиев
Столько пафоса от него, прям тошнит, значит забить всего 1 гол в первом тайме, а потом провести 2-й тайм против мертвой Сербии это оказывается способность провести сухой матч с кем угодно, какая несусветная чушь, он хоть понимает что вообще несёт, лучше бы молчал.
Не нужно путать пафос с уверенностью в себе
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Ответ Bazilic
Человек год в Реале провел Тут без иронии, но они все такие там
Ага , Рудигер особенно !
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Ответ RaNk-1
Это привычки 90% всех современных футболистов. С добрым утром.
Только у Реала весь состав такой. Рюдигер - соскохват, Винисиус - провокатор и расист, Беллингем - чсвшный тип, вечно падающий и спорящий по любому поводу, ну и остальные по мелочи.
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Ответ Uragan
Смотрел матч под воображаемый комментарий Уткина. Англия - печально
с Тринидадом?
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