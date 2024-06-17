Беллингем про 1:0 с Сербией: «1-й тайм показал, что Англия способна забить кому угодно, 2-й – что способна провести сухой матч с кем угодно. Мы довольны»

Джуд Беллингем подвел итоги матча против Сербии (1:0) на Евро-2024.

«Первый тайм показывает, почему мы способны забить любой команде. Второй тайм показывает, что мы способны провести сухой матч против любой команды.

Пришлось немного помучиться, но мы не пропустили, а в таком случае для победы достаточно одного гола. Мы довольны нашим выступлением в целом.

Любой гол за Англию – особенный, а тем более победный, приносящий три очка», – сказал полузащитник сборной , признанный лучшим игроком матча.