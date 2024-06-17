Стойкович о 0:1 от Англии: «Сербия не заслужила поражения. Благодаря заменам удалось контролировать мяч и заставить соперника защищаться» 

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Сербии по футболу Драган Стойкович Евро-2024 Футбол

Драган Стойкович оценил поражение сборной Сербии от Англии (0:1) на Евро-2024.

«Тадич остался в запасе по тактическим соображениям – я хотел, чтобы он вышел свежим на второй тайм.

Это был очень хороший матч. Обе команды сыграли качественно. Англия – очень хорошая, сильная команда, но мы сыграли очень смело. Именно так мы и стремимся играть. Благодаря заменам нам удалось добиться того, чего мы хотели – контролировать мяч и заставить Англию защищаться. Я горжусь тем, что мы сделали. Мы не заслужили поражения, но сдаваться не собираемся.

Конечно, я недоволен результатом, но его надо принять. У нас есть время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Мы собираемся сделать все возможное против Словении – мы должны победить. Поздравляю ребят, они сыграли хорошо. Расстроил только результат. Я не люблю проигрывать, но это часть работы.

Завтра Костич пройдет медобследование. Он почувствовал боль в колене. Возможно, это связки, но мы не можем знать наверняка. Ему приложили лед. Пока никаких новостей нет», – сказал главный тренер сборной Сербии.

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Англию заставят защищаться даже школьники
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