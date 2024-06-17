Шуманский приехал на медосмотр в ЦСКА. Клуб купит 19-летнего форварда Беларуси и «Ариса» за 1,5 млн евро

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Кипр Арис Лимасол Спорт-Экспресс Артем Шуманский Футбол

Артем Шуманский близок к трансферу в ЦСКА.

Нападающий кипрского «Ариса» приехал на медосмотр в клинику в Лужниках для перехода в армейский клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что ЦСКА согласовал трансфер 19-летнего игрока сборной Беларуси за 1,5-1,7 млн евро.

Материалы по теме

57 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Чемпион Людей
вот это трансферная бомба. в Спб тряска
подтверждаю, я в СПб, тут только об этом переходе все и говорят, на улице несколько раз уже слышал краем уха. ;-)
+52
-5
+47
Ответ Чемпион Людей
вот это трансферная бомба. в Спб тряска
только вчера вернулся из питера - в городе беспорядки, перекрыты улиц, еле выбрались
+41
-2
+39
вот это трансферная бомба. в Спб тряска
+42
-6
+36
Урааааааа!!!! Вот он гений менеджмента от Бабаева с Мовсесяном!!! Наконец то топ игрок!!!))
+13
-2
+11
Ответ DrunkGonzo
только вчера вернулся из питера - в городе беспорядки, перекрыты улиц, еле выбрались
я сейчас в СПБ, тут уже переворачивают автомобили и собираются штурмом брать Капитолий
+11
-1
+10
"Фовард Беларуси" это такая же безграмотность как "Англия выиграла Сербию"
+14
-5
+9
Усиление - с Кипра.
ЖЕСТЬ.
ЖЕСТЬ.
Полная задница наступила в моем любимом ЦСКА ...
Ещё в начале сезона 2021/22 я писал, что похоже в ЦСКА полноценный финансовый кризис .....
Кстати, писал после слов жены Яровинского, что в ЦСКА несколько лет не выплачивают премиальные и ей, типа, не хватило на очередную шубу ...
+6
-1
+5
Ответ 20 лет в офсайде
Заскринлю комменты на всякий случай, вдруг парень выстрелит.
но в кого?
+3
-1
+2
Цска подписывает ноунейма, Локо среднего Воробьева. И все за копейки, ибо денег нет. А Зенит совершает трансферы за 17 лямов и спрашивает, а чего это конкуренции в чемпионате нет?
+5
-3
+2
Ответ Порфирий Мечников
Не понимаю переполоха, есть образцы более хаотичной селекции. Напомните, как к подписанию Аббосбека поначалу отнеслись, кстати?
единственное НО в этом сравнении - Файзулаева покупали дешевле
в остальном, полностью согласен с преждевремменостью выводов
+2
0
+2
Ответ 20 лет в офсайде
Заскринлю комменты на всякий случай, вдруг парень выстрелит.
Сделайте, не поленитесь.
+2
-1
+1
Заскринлю комменты на всякий случай, вдруг парень выстрелит.
+2
-1
+1
Не понимаю переполоха, есть образцы более хаотичной селекции. Напомните, как к подписанию Аббосбека поначалу отнеслись, кстати?
+2
-1
+1
Ответ San9
Во-первых, что-то не вижу, что Зенит совершил трансфер за 17 лямов. Даже слухи затихли. А во-вторых, если он и состоится, очевидно этот игрок придет на место Вендела/Клаудиньо, которых продадут за 20+
Ну допустим даже и так. Только у ЦСКА и ЛОКО нет Венделов и Клаудиньев. А также Педро, ну и прочих по списку, которых Зенитушка не глядя покупает.
Вот удивительно со стороны фанов Зенита отрицать очевидное.
+2
-1
+1
Ответ Robert Oficerov
если уж ввиду отсутствия еврокубков и отсутсвия денег на качественных легов и латиносов, не ли смыслы перейти на развитие игроков молодёжки и кадров из собственного чемпионата?
Какая новаторская мысль...
+1
-1
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Усиление - с Кипра. ЖЕСТЬ. ЖЕСТЬ. Полная задница наступила в моем любимом ЦСКА ... Ещё в начале сезона 2021/22 я писал, что похоже в ЦСКА полноценный финансовый кризис ..... Кстати, писал после слов жены Яровинского, что в ЦСКА несколько лет не выплачивают премиальные и ей, типа, не хватило на очередную шубу ...
Ты думаешь что в чемпе Кипра не могут играть достойные игроки?В сборной Хорватии думают иначе.
0
0
0
Ответ Роман Грожан
за эти деньги можно было купить игрока качественнее...
Кокорина, например, из того же Ариса)
+1
-1
0
Ответ Overkiller
"Фовард Беларуси" это такая же безграмотность как "Англия выиграла Сербию"
В стиле "крестов" и "быстрых мыслей"
0
0
0
Ответ Overkiller
"Фовард Беларуси" это такая же безграмотность как "Англия выиграла Сербию"
А ведь вчера со «сборной Таджикистана» справились, но нет, опять этот позор
0
0
0
Ответ ленивый лось
единственное НО в этом сравнении - Файзулаева покупали дешевле в остальном, полностью согласен с преждевремменостью выводов
Ну мы же в курсе текущих расценок. 2 мильона для ЦСКА это допустимая ставка на любую dark horse.
0
0
0
Ответ rarog
Чтобы новичок лучше вписался тренером возьмут Гончаренко
Лукашенко
0
0
0
Ответ Чемпион Людей
вот это трансферная бомба. в Спб тряска
В Петрограде началось вооружённое восстание рабочих, солдат городского гарнизона и матросов Балтийского флота. Как 107 лет назад.
0
0
0
Слушатели радио максимум: Так вот какая у Шуманского командировка
0
0
0
Нда, не видать даже топ 3 с такими усилениями
0
0
0
во раньше жо ,вагнеры, оличи ,думбии приезжали щас шуманские..
0
0
0
ну, не знаю. после травмы крестов... где-то недавно мы наблюдали схожий сценарий
0
0
0
С депешей от Кокорина с предложением от которого нельзя отказаться?)
0
0
0
Еще Чака и Михайлова нужно подписать и будет Максимум комбо
+1
-1
0
если уж ввиду отсутствия еврокубков и отсутсвия денег на качественных легов и латиносов, не ли смыслы перейти на развитие игроков молодёжки и кадров из собственного чемпионата?
+1
-1
0
Ну зенитушке капец
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий