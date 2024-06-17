Шуманский приехал на медосмотр в ЦСКА. Клуб купит 19-летнего форварда Беларуси и «Ариса» за 1,5 млн евро
Артем Шуманский близок к трансферу в ЦСКА.
Нападающий кипрского «Ариса» приехал на медосмотр в клинику в Лужниках для перехода в армейский клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что ЦСКА согласовал трансфер 19-летнего игрока сборной Беларуси за 1,5-1,7 млн евро.
ЖЕСТЬ.
ЖЕСТЬ.
Полная задница наступила в моем любимом ЦСКА ...
Ещё в начале сезона 2021/22 я писал, что похоже в ЦСКА полноценный финансовый кризис .....
Кстати, писал после слов жены Яровинского, что в ЦСКА несколько лет не выплачивают премиальные и ей, типа, не хватило на очередную шубу ...
в остальном, полностью согласен с преждевремменостью выводов
Вот удивительно со стороны фанов Зенита отрицать очевидное.