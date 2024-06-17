Шуманский приехал на медосмотр в ЦСКА. Клуб купит 19-летнего форварда Беларуси и «Ариса» за 1,5 млн евро

Артем Шуманский близок к трансферу в ЦСКА.

Нападающий кипрского « » приехал на медосмотр в клинику в Лужниках для перехода в армейский клуб, сообщает « ».

Ранее стало известно, что согласовал трансфер 19-летнего игрока сборной Беларуси за 1,5-1,7 млн евро.