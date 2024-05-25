Мостовой об РПЛ: «Я в начале сезона первым сказал, что интрига будет до последнего тура: «Ребята, забудьте о превосходстве «Зенита». Были проблемки по игре»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Краснодар Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой напомнил, как в начале сезона предрекал плотную борьбу в РПЛ.

«Зенит» оформил чемпионство в последнем туре, обыграв «Ростов» на своем поле со счетом 2:1. Команда Сергея Семака на одно очко опередила «Краснодар» и «Динамо», занявших вторую и третью строчку соответственно.
 
– «Динамо» не смогло удержать ничью, хотя у команды было больше всего шансов на титул. Видимо, действительно есть злой рок, который влияет на этот клуб. Если говорить по игре, то «Краснодар» превосходил «Динамо» и победил заслуженно.

Другое дело, что «Зенит» не превосходил «Ростов» сегодня, но, к счастью для команды Семака, случились пенальти и грубейшая ошибка вратаря. Вот так команда из Санкт‑Петербурга стала чемпионом. Если делать такие подарки, на что можно рассчитывать?

Вас удивило, что в концовке команды будто играли в поддавки, никто не хотел брать чемпионство?

– Нет, не удивило. Я в начале сезона первым сказал, что интрига будет до последнего тура: «Ребята, забудьте о превосходстве «Зенита», которое было в последние годы, когда команда брала золото за четыре‑пять туров до конца».

Все говорили: «А как? А почему?» Ну, вот все увидели – как. Ясно, что в конце сезона никто не думал, что «Зенит» будет терять очки, особенно дома. А я об этом думал.

В чем видели предпосылки?

– У «Зенита» были проблемки по игре. За исключением матча с «Ахматом» у них мало что получалось. Мы это увидели и сегодня. Никакого превосходства у «Зенита» над «Ростовом» не было. Я еще до начала чемпионата говорил, что он выровняется, – сказал бывший футболист сборной России.

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18 комментариев
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Мостовой как экономисты - никогда не могут предсказать что случится, но всегда очень аргументированно могут обосновать почему случилось так, как случилось
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+2
Ответ Ебздрогыч
За исключением матча с «Ахматом» у них мало что получалось. Ахмат как никто умеет в нужных матчах раздвигать... защитников, чтобы не мешать уважаемым гостям забивать нужные мячи
болелы Спартака как никто другие знают о раздвигании
+5
-3
+2
Золотой дубль Байера Мостовой тоже, скорее всего, предсказывал, как и то, что тен Хаг не останется без трофея.
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Проблемки по игре были не только у Зенита, но никому не удалось сместить даже такой нестабильный Зенит, а это проблема слабости РПЛ и претендентов в частности.
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Ответ madaev
Дайте ему уже медаль какую нибудь
Дайте ему уже Спартак)
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Ответ Vladimir RA108
"За взятие Снежного Городка", прости Господи)
За «первым сказал»
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Ответ madaev
Дайте ему уже медаль какую нибудь
"За взятие Снежного Городка", прости Господи)
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Ответ Ебздрогыч
Мостовой как экономисты - никогда не могут предсказать что случится, но всегда очень аргументированно могут обосновать почему случилось так, как случилось
И не делают прогнозы, потому что по их мнению - это дело «неблагодарное» ))
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Ответ Ебздрогыч
За исключением матча с «Ахматом» у них мало что получалось. Ахмат как никто умеет в нужных матчах раздвигать... защитников, чтобы не мешать уважаемым гостям забивать нужные мячи
Ахмат гарантировал себе непопадание в стыки и два последних матча просто играл в состоянии грядущего отпуска
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Странно, о Мусаеве ни слова🤔
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Когда клуб теряет сильнейшего россиянина и легионера лиги, то это очевидно.
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Давай уже начинай как тренировать как Семак с условной Уфы
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- Александр, скажите что-нибудь на экспертом языке?
- Видимо, действительно есть злой рок!
- Спасибо, Александр!

Какой же он все-таки представитель профессии, которые ходят на работе с красными носами и с разноцветными париками.
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"Я был первый в этой суке!"
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Ну Мостовой всегда первый - кто бы сомневался :)
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Дайте ему уже медаль какую нибудь
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Мостовой-гений,но об этом знает только он,остальные даже не догадываются об этом!
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