Мостовой об РПЛ: «Я в начале сезона первым сказал, что интрига будет до последнего тура: «Ребята, забудьте о превосходстве «Зенита». Были проблемки по игре»

Александр Мостовой напомнил, как в начале сезона предрекал плотную борьбу в РПЛ.

«Зенит» оформил чемпионство в последнем туре, обыграв «Ростов» на своем поле со счетом 2:1. Команда Сергея Семака на одно очко опередила « » и « », занявших вторую и третью строчку соответственно.



– «Динамо» не смогло удержать ничью, хотя у команды было больше всего шансов на титул. Видимо, действительно есть злой рок, который влияет на этот клуб. Если говорить по игре, то «Краснодар» превосходил «Динамо» и победил заслуженно.

Другое дело, что «Зенит» не превосходил «Ростов» сегодня, но, к счастью для команды Семака, случились пенальти и грубейшая ошибка вратаря. Вот так команда из Санкт‑Петербурга стала чемпионом. Если делать такие подарки, на что можно рассчитывать?

– Вас удивило, что в концовке команды будто играли в поддавки, никто не хотел брать чемпионство?

– Нет, не удивило. Я в начале сезона первым сказал, что интрига будет до последнего тура: «Ребята, забудьте о превосходстве «Зенита», которое было в последние годы, когда команда брала золото за четыре‑пять туров до конца».

Все говорили: «А как? А почему?» Ну, вот все увидели – как. Ясно, что в конце сезона никто не думал, что «Зенит» будет терять очки, особенно дома. А я об этом думал.

– В чем видели предпосылки?

– У «Зенита» были проблемки по игре. За исключением матча с «Ахматом» у них мало что получалось. Мы это увидели и сегодня. Никакого превосходства у « » над «Ростовом» не было. Я еще до начала чемпионата говорил, что он выровняется, – сказал бывший футболист сборной России.