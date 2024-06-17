Эрик тен Хаг: «Рэшфорд и Грилиш не показывали нужного уровня. В таком случае рискуешь не попасть в сборную»

Эрик тен Хаг объяснил, почему Маркус Рэшфорд не поехал на Евро-2024.

« и не показывали нужного уровня в этом сезоне.

А когда ты не показываешь его, то рискуешь не попасть в сборную своей страны», – отметил главный тренер « » в интервью Nederlandse Omroep Stichting.