Эрик тен Хаг: «Рэшфорд и Грилиш не показывали нужного уровня. В таком случае рискуешь не попасть в сборную»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Евро-2024 Джек Грилиш Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг объяснил, почему Маркус Рэшфорд не поехал на Евро-2024.

«Грилиш и Рэшфорд не показывали нужного уровня в этом сезоне.

А когда ты не показываешь его, то рискуешь не попасть в сборную своей страны», – отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Nederlandse Omroep Stichting.

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15 комментариев
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А Грилиша зачем он приплел? Не слишком этично высказываться о игроках, которые не относятся к тебе и твоему клубу. Видимо в довесок, чтобы сэр Рэшфорд не обиделся. Ну и камень в огород Гвардиолы, мол, смотрите, не только у меня игроки не получили вызов в сборную.
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Ответ Dexter Morgan
Однажды Эрик окажется в своих же чертогах разума и выйдет на самого себя.
Он просто потом расскажет, что там было бы много умных мыслей, если бы не травмы.
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Ответ Astan4o
Рэшфорд со своей внефутбольной «политической» движухой, почувствовал себя неприкосновенным. В МЮ в прошлом сезоне его боготворили после ЧМ, а ведь забил он столько же, сколько Криш, которого заклевали и с грустью пнули с МЮ. В прошлом сезоне он перед матчем поехал в казино и нажрался, после этого он пропал, и в это виноват не ЭТХ. А Грилиш это тупо Грилиш, он даже после невызова на евро поехал искать ответы на дне стакана, хотя игрок он не на 120 млн и даже не на половину. ХАГ просто ответил на недоумении журналюг почему этих «Месси и Роналду» не вызвали в сборную.
Да не играет роли, что делал этот пьяница: это актив клуба, стоит он прилично, зачем создавать на ровном месте потенциальный конфликт? Чтобы лишиться этого актива, как в случае с Санчо и Роналду? Комментируй не игроков МЮ - это же просто, его же никто не отправлял работать на ТВ экспертом от МЮ. Он сам туда попёрся и теперь выдаёт такое. Это бред какой-то.
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Вот типичный ЭТХ.
Выбор состава сборной - как бы вообще немного не его вопрос, но он умудрился пнуть своего же игрока, который при нем же растерял форму, но почему-то все время был в составе и зачем-то и игрока другой команды по принципу "не только у меня такая фигня". А потом будет ситуация Санчо №2.
+6
-3
+3
Однажды Эрик окажется в своих же чертогах разума и выйдет на самого себя.
+3
-2
+1
Ответ U
Он просто потом расскажет, что там было бы много умных мыслей, если бы не травмы.
В его стиле. За что МЮ всё это?
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Ответ Dexter Morgan
В его стиле. За что МЮ всё это?
Вопрос к новому менеджменту, который начал вроде бы бодро, а в итоге предпочел сосредоточиться на том, чтобы выгнать бухгалтеров с удаленки.
+1
0
+1
Ответ U
Вот типичный ЭТХ. Выбор состава сборной - как бы вообще немного не его вопрос, но он умудрился пнуть своего же игрока, который при нем же растерял форму, но почему-то все время был в составе и зачем-то и игрока другой команды по принципу "не только у меня такая фигня". А потом будет ситуация Санчо №2.
Рэшфорд со своей внефутбольной «политической» движухой, почувствовал себя неприкосновенным. В МЮ в прошлом сезоне его боготворили после ЧМ, а ведь забил он столько же, сколько Криш, которого заклевали и с грустью пнули с МЮ. В прошлом сезоне он перед матчем поехал в казино и нажрался, после этого он пропал, и в это виноват не ЭТХ. А Грилиш это тупо Грилиш, он даже после невызова на евро поехал искать ответы на дне стакана, хотя игрок он не на 120 млн и даже не на половину. ХАГ просто ответил на недоумении журналюг почему этих «Месси и Роналду» не вызвали в сборную.
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+1
Ответ Astan4o
Рэшфорд со своей внефутбольной «политической» движухой, почувствовал себя неприкосновенным. В МЮ в прошлом сезоне его боготворили после ЧМ, а ведь забил он столько же, сколько Криш, которого заклевали и с грустью пнули с МЮ. В прошлом сезоне он перед матчем поехал в казино и нажрался, после этого он пропал, и в это виноват не ЭТХ. А Грилиш это тупо Грилиш, он даже после невызова на евро поехал искать ответы на дне стакана, хотя игрок он не на 120 млн и даже не на половину. ХАГ просто ответил на недоумении журналюг почему этих «Месси и Роналду» не вызвали в сборную.
Хаг на "недоумение журналюг" почему его собственная команда играла так, как она играла, отвечал как?
Зато сейчас, видимо, контракт продлили и снова пришло время чесать себе ЧСВ пяткой.
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Ладно сборная... Тут вопрос почему в клубе он настолько много времени получал при донной игре???
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Пьяница Рэшфорд, если не тряпка, то пошлёт публично 7хага на 3 буквы, потому что тот с какого-то перепоя решил его облить таким вот ....цом. В нормальном клубе 7хага бы давно поставили на место и объяснили, что таких комментариев он делать не должен. МЮ пока до нормальности далеко.
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Ну а что ему говорить? Так он стимулирует Рэшфорда, если бы он сказал что он в порядке и провел хороший сезон, тогда напрашивается, почему его не вызывали, а играет в сборной Гордон и Эзе
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Честно говоря, в контексте Грилиша, я вообще не понял его не вызов. Чтобы ставить Фодена на левый фланг, а Трента в центр? В какой бы форме был Джек, он безумно хорош в контроле мяча и самоотдаче. Фоден не должен играть слева. А Трента в такой форме не должен играть в основе.
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Гриля после одного удачного сезона словил звезду и закончился как игрок.
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Ответ corazon blanco
А Грилиша зачем он приплел? Не слишком этично высказываться о игроках, которые не относятся к тебе и твоему клубу. Видимо в довесок, чтобы сэр Рэшфорд не обиделся. Ну и камень в огород Гвардиолы, мол, смотрите, не только у меня игроки не получили вызов в сборную.
Его в интервью именно про них спросили
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