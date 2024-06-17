Эрик тен Хаг: «Рэшфорд и Грилиш не показывали нужного уровня. В таком случае рискуешь не попасть в сборную»
Эрик тен Хаг объяснил, почему Маркус Рэшфорд не поехал на Евро-2024.
«Грилиш и Рэшфорд не показывали нужного уровня в этом сезоне.
А когда ты не показываешь его, то рискуешь не попасть в сборную своей страны», – отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Nederlandse Omroep Stichting.
Выбор состава сборной - как бы вообще немного не его вопрос, но он умудрился пнуть своего же игрока, который при нем же растерял форму, но почему-то все время был в составе и зачем-то и игрока другой команды по принципу "не только у меня такая фигня". А потом будет ситуация Санчо №2.
Зато сейчас, видимо, контракт продлили и снова пришло время чесать себе ЧСВ пяткой.