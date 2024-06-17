Влахович о 0:1 от Англии: «Сербия отнеслась к сопернику с очень уж большим уважением. Во 2-м тайме мы увидели, что можем с ними сражаться» 

Душан Влахович оценил поражение сборной Сербии от Англии (0:1) на Евро-2024.

«Мы сыграли с одним из фаворитов турнира. Нам было очень трудно в первом тайме – отнеслись к сопернику с очень уж большим уважением.

Они заслужили победу. Англия – очень сильная команда, и ее результаты говорят сами за себя, но во втором тайме мы увидели, что можем с ними сражаться. Мы раскрепостились и могли забить, но результат справедливый.

Надо смотреть вперед и сосредоточиться на следующих матчах», – сказал нападающий сборной .