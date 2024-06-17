Саутгейт про 1:0 с Сербией: «Многое в игре Англии мне понравилось. Команде пойдет на пользу то, как она защитила штрафную под давлением»
Гарет Саутгейт прокомментировал победу Англии над Сербией (1:0) на Евро-2024.
«Это сильная команда. Нам пришлось немного помучиться, а это, думаю, пойдет нам на пользу – пройти через все это и защитить свою штрафную так, как мы это сделали под давлением. Это было важно для команды.
Многие аспекты игры мне очень понравились, особенно в первом тайме. Мы очень хорошо распоряжались мячом. Во втором тайме нам не удавалось контролировать мяч так, как нужно, но победа и такое начало очень важны.
Беллингем сам пишет сценарии, не так ли? Его рывки своевременны, и он отлично сыграл в ходе голевой комбинации. В разные моменты все наши нападающие выглядели опасно и хорошо работали на команду», – отметил главный тренер сборной Англии в интервью BBC.
А Саутгейт загнал англичан в жесточайшие рамки 😰
P.S. В своей ненависти к Саутгейту публика, особенно спортсовская, совсем плохеет. Скоро начнут говорить, что состав сб.Англии круче прайм-Бразилии, Испании или Аргентины, а плохой Гарет не даёт им выигрывать по 7:0🤓
тут больше вопрос не в том, что Саутгейт ставит автобус, а в том, что игру его команды смотреть невозможно. Это просто уныние какое-то а не игра