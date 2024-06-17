Саутгейт про 1:0 с Сербией: «Многое в игре Англии мне понравилось. Команде пойдет на пользу то, как она защитила штрафную под давлением»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Сербии по футболу Евро-2024 Джуд Беллингем Футбол

Гарет Саутгейт прокомментировал победу Англии над Сербией (1:0) на Евро-2024.

«Это сильная команда. Нам пришлось немного помучиться, а это, думаю, пойдет нам на пользу – пройти через все это и защитить свою штрафную так, как мы это сделали под давлением. Это было важно для команды.

Многие аспекты игры мне очень понравились, особенно в первом тайме. Мы очень хорошо распоряжались мячом. Во втором тайме нам не удавалось контролировать мяч так, как нужно, но победа и такое начало очень важны.

Беллингем сам пишет сценарии, не так ли? Его рывки своевременны, и он отлично сыграл в ходе голевой комбинации. В разные моменты все наши нападающие выглядели опасно и хорошо работали на команду», – отметил главный тренер сборной Англии в интервью BBC.

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28 комментариев
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У тебя есть Феррари, но ты на ней ездишь как на тракторе
+29
-2
+27
Ответ Dexter Morgan
Соболезную фанатам сборной Англии. С такой игрой ничего не светит на Евро и на ЧМ.
Соболезную всем фанатам футбола…такой анти футбол не заслужил ни один фанат футбола
+16
-1
+15
Мучитель Саутгейт)
+15
-1
+14
Соболезную фанатам сборной Англии. С такой игрой ничего не светит на Евро и на ЧМ.
+14
-3
+11
Было слишком много атаки, и слишком мало удержания.
+7
0
+7
Ему с Евсеевым было бы о чем поболтать, конечно. А нам остаётся только терпеть и зарабатывать на ставках на тм
+8
-3
+5
С Саутгейтом англичане потеряли столько ЧЕ и ЧМ..
+4
-1
+3
Сербы не забили - более классная команда забьет. Очень пассивно играли во втором тайме. Совсем не похоже, что эта команда собирается выигрывать Евро.
+2
0
+2
Ответ Михо
У тебя есть Феррари, но ты на ней ездишь как на тракторе
Ибрагимович (с)
+5
-3
+2
Ну вот а человеку понравилось, что поделаешь.
+2
-1
+1
Ответ Нурбол Кусаинов
Соболезную всем фанатам футбола…такой анти футбол не заслужил ни один фанат футбола
Спасибо большое. Взаимно. Это ужасно было. И будет.
+3
-2
+1
не удивлюсь если они и на тренировочных двухсторонках так же мучаются
+1
0
+1
Ответ Marcus-light
Примерно то же можно сказать и про Дешама, и про Скалони, и про Манчини. Знаете, что их объединяет, кроме того, что они часто играют в прагматичный уродливый футбол? Они побеждают. Мне это тоже очень не нравится, но таков футбол сборных сегодня. Очень надеюсь, что этот Евро выиграет одна из "бегущих и прессингующих" команд
Дешам, при всей своей прагматичности, не ставит такой убогий футбол... Французы получают чуть больше свободы от тренера.

А Саутгейт загнал англичан в жесточайшие рамки 😰
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Ответ Анри Карлайл
С Саутгейтом англичане потеряли столько ЧЕ и ЧМ..
С Мартинесом и Бельгией не путаешь? Вот там да, бронза ЧМ для того поколения - это кощунство. И дело не только в персоналиях (ррррряяяя Кейн/три ЦАПа одновременно с врученными заочно ЗМ/Трент на ЦП), но и в том, что не было перекоса по линиям, везде были минимум крепкие игроки.
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Ответ Dexter Morgan
Соболезную фанатам сборной Англии. С такой игрой ничего не светит на Евро и на ЧМ.
Шёл 2024-й год, хомячки продолжали верить, что красивый футбол выигрывает трофеи (особенно со сборными, где за месяц тебе никто не поставит футбол Кройфа, главное - разложиться по физике на турнир). Причём это обязаны делать именно англичане с сомнительным по балансу подбором игроков. Испанцы с тотальным контролем, но матчами по 1:0, португальцы в автобусе по слабой ветке, французы с тремя составами, но со строжайшим прагматизмом, итальянцы в трёхэтажном автобусе - всем можно. И только англичане, чьих паспортистов за завышенные ценники ругают 11 месяцев в году, вдруг превращаются в прайм Бразилию-2002 по составу, которую мучает своими идеями прайм-Бердыев🤓
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Ответ Константин Мееров
Италия Манчини была класснее и лучше играла в футбол
Италия Манчини была класснее и лучше играла в футбол? Боже мой, человечество точно медленно сходит с ума. Весь ПО итальянцы безбожно отбивались, начиная от заведомо более слабых австрийцев и переломанных бельгийцев до зелёных испанцев во главе лишь с Бускетсом и тех же самых англичан (финал был отвратительным по игре).
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Ответ Михо
У тебя есть Феррари, но ты на ней ездишь как на тракторе
Крупные турниры - это пашня. Земля, грязь и упорный труд. Феррари застревают на первой кочке, тракторы едут до конца борозды. Аллегория ясна?😼
P.S. В своей ненависти к Саутгейту публика, особенно спортсовская, совсем плохеет. Скоро начнут говорить, что состав сб.Англии круче прайм-Бразилии, Испании или Аргентины, а плохой Гарет не даёт им выигрывать по 7:0🤓
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Ответ Marcus-light
Примерно то же можно сказать и про Дешама, и про Скалони, и про Манчини. Знаете, что их объединяет, кроме того, что они часто играют в прагматичный уродливый футбол? Они побеждают. Мне это тоже очень не нравится, но таков футбол сборных сегодня. Очень надеюсь, что этот Евро выиграет одна из "бегущих и прессингующих" команд
ну Франция Дешама образца 18-го - это был каток. Там мало того что физуха была запредельная, так и играли они в отличный футбол. Скалони - да прагматик, но у него и состав не позволял доминировать и прессинговать. А Манчини - опять же, да автобус, но это же Италия. Они исторически так играют.

тут больше вопрос не в том, что Саутгейт ставит автобус, а в том, что игру его команды смотреть невозможно. Это просто уныние какое-то а не игра
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Ответ Marcus-light
Примерно то же можно сказать и про Дешама, и про Скалони, и про Манчини. Знаете, что их объединяет, кроме того, что они часто играют в прагматичный уродливый футбол? Они побеждают. Мне это тоже очень не нравится, но таков футбол сборных сегодня. Очень надеюсь, что этот Евро выиграет одна из "бегущих и прессингующих" команд
Италия Манчини была класснее и лучше играла в футбол
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там пол второго тайма в опорке англичан можно было гулять, счастье, что сербы этого не увидели
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Какой же тошнотворный футбол проповедует этот физрук! С таким подбором футболистов, так играть это… нет слов просто!
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"Мы играли сегодня, конечно, слишком смело, безрассудно, залихватски и недостаточно надёжно в обороне. В следующей игре я дам жёсткое указание своим футболистам не переходить с мячом центр поля, во избежание риска " - добавил Саутгейт.
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Надеюсь Рэтклифф смотрел матч и больше никогда не задумается над тем, чтобы пригласить этого бездаря в команду
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