Саутгейт про 1:0 с Сербией: «Многое в игре Англии мне понравилось. Команде пойдет на пользу то, как она защитила штрафную под давлением»

Гарет Саутгейт прокомментировал победу Англии над Сербией (1:0) на Евро-2024.

«Это сильная команда. Нам пришлось немного помучиться, а это, думаю, пойдет нам на пользу – пройти через все это и защитить свою штрафную так, как мы это сделали под давлением. Это было важно для команды.

Многие аспекты игры мне очень понравились, особенно в первом тайме. Мы очень хорошо распоряжались мячом. Во втором тайме нам не удавалось контролировать мяч так, как нужно, но победа и такое начало очень важны.

сам пишет сценарии, не так ли? Его рывки своевременны, и он отлично сыграл в ходе голевой комбинации. В разные моменты все наши нападающие выглядели опасно и хорошо работали на команду», – отметил главный тренер сборной в интервью BBC.