Кейн об 1:0: «Беллингем – невероятный. Заслуженная победа Англии, у Сербии хорошие игроки»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Сборная Сербии по футболу Евро-2024 Харри Кейн Джуд Беллингем Футбол

Харри Кейн высказался о победе сборной Англии над Сербией (1:0) на Евро-2024.

Единственный мяч – на счету Джуда Беллингема. После матча капитан англичан назвал его «невероятным игроком».

«В целом заслуженная победа, такие матчи нужно просто пережить. Мы знали, что это будет тяжелая игра, Сербия представляет собой серьезную угрозу, и у них есть хорошие игроки.

Они устроят вам настоящую битву, и я думаю, что мы справились с этим очень хорошо. Был момент во втором тайме, когда мы оказались заперты в своей штрафной и нам было трудно выйти, но это была важная победа.

Матч был тяжелым. У них крепкая команда и хорошие игроки. Мы выдержали это испытание, и важно было получить три очка и продвинуться дальше. Хорошо, что сегодня мы одержали победу», – сказал Харри Кейн.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ samatzakirzyanov
Беллингем крайне неоднозначно сыграл. Гол забил? Забил, но в этом голе большая заслуга Кейна. В обороне играл? Играл хорошо, но вместе с этим часто терял мяч. Мяч продвигал? Продвигал безусловно, но далеко не все попытки успешные. По мне, лучшими были Сака и Райс. Из-за Райса через центр поля Сербия вообще не атаковала. Ну а Сака кошмарил всю левую бровку Сербии.
Это самое смешное что я читал. Мог бы добавить:
Гол забил? Забил, но не хет-трик.
Пасы отдавал? Но только 99% точные.
Продвижение мяча было? Но не 90 минут подряд.

Вот мне Сака и Райс понравились. Сака что-то сделал, что к сожалению в статистике и в игре не отразилось и на результат никак не повлиял, но ухх он там это делал.
А само присутствие Райса пугало Сербов и они обходили центр стороной. Да ни одного полезного действия у Райса нет, но это из-за того что Сербы его боялись и к нему не ходили.
+6
-1
+5
Ответ Нефанатик
Братская Сербия не выйдет из группы))
Потом не пропадай, когда выйдет из группы.
+1
-1
0
Ответ Jese Rodrigues
Это самое смешное что я читал. Мог бы добавить: Гол забил? Забил, но не хет-трик. Пасы отдавал? Но только 99% точные. Продвижение мяча было? Но не 90 минут подряд. Вот мне Сака и Райс понравились. Сака что-то сделал, что к сожалению в статистике и в игре не отразилось и на результат никак не повлиял, но ухх он там это делал. А само присутствие Райса пугало Сербов и они обходили центр стороной. Да ни одного полезного действия у Райса нет, но это из-за того что Сербы его боялись и к нему не ходили.
Это самое лучшее добавление, что я читал)
0
0
0
Ответ Jese Rodrigues
Это самое смешное что я читал. Мог бы добавить: Гол забил? Забил, но не хет-трик. Пасы отдавал? Но только 99% точные. Продвижение мяча было? Но не 90 минут подряд. Вот мне Сака и Райс понравились. Сака что-то сделал, что к сожалению в статистике и в игре не отразилось и на результат никак не повлиял, но ухх он там это делал. А само присутствие Райса пугало Сербов и они обходили центр стороной. Да ни одного полезного действия у Райса нет, но это из-за того что Сербы его боялись и к нему не ходили.
А что не так? Беллингем гол забил, но Кейн увел защитника. Тут восхваляют Беллингема за гол, но никто не говорит, какую важную роль выполнил Кейн, по сути оставив Беллингема одного перед воротами. Дальше. Беллингем много терял мяч, но при этом есть успешные действия в обороне. Если игрок много терял мяч, как он может провести восхитительный матч? Продвигал мяч, но при этом были случаи, когда отдавал неточные передачи, из-за чего срывались атаки. Опять же, ошибки с его стороны. Так и где тут можно сказать, что он идеально провел матч?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий