Кейн об 1:0: «Беллингем – невероятный. Заслуженная победа Англии, у Сербии хорошие игроки»

Харри Кейн высказался о победе сборной Англии над Сербией (1:0) на Евро-2024.

Единственный мяч – на счету . После матча капитан англичан назвал его «невероятным игроком».

«В целом заслуженная победа, такие матчи нужно просто пережить. Мы знали, что это будет тяжелая игра, представляет собой серьезную угрозу, и у них есть хорошие игроки.

Они устроят вам настоящую битву, и я думаю, что мы справились с этим очень хорошо. Был момент во втором тайме, когда мы оказались заперты в своей штрафной и нам было трудно выйти, но это была важная победа.

Матч был тяжелым. У них крепкая команда и хорошие игроки. Мы выдержали это испытание, и важно было получить три очка и продвинуться дальше. Хорошо, что сегодня мы одержали победу», – сказал .