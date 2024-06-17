Кейн об 1:0: «Беллингем – невероятный. Заслуженная победа Англии, у Сербии хорошие игроки»
Харри Кейн высказался о победе сборной Англии над Сербией (1:0) на Евро-2024.
Единственный мяч – на счету Джуда Беллингема. После матча капитан англичан назвал его «невероятным игроком».
«В целом заслуженная победа, такие матчи нужно просто пережить. Мы знали, что это будет тяжелая игра, Сербия представляет собой серьезную угрозу, и у них есть хорошие игроки.
Они устроят вам настоящую битву, и я думаю, что мы справились с этим очень хорошо. Был момент во втором тайме, когда мы оказались заперты в своей штрафной и нам было трудно выйти, но это была важная победа.
Матч был тяжелым. У них крепкая команда и хорошие игроки. Мы выдержали это испытание, и важно было получить три очка и продвинуться дальше. Хорошо, что сегодня мы одержали победу», – сказал Харри Кейн.
Гол забил? Забил, но не хет-трик.
Пасы отдавал? Но только 99% точные.
Продвижение мяча было? Но не 90 минут подряд.
Вот мне Сака и Райс понравились. Сака что-то сделал, что к сожалению в статистике и в игре не отразилось и на результат никак не повлиял, но ухх он там это делал.
А само присутствие Райса пугало Сербов и они обходили центр стороной. Да ни одного полезного действия у Райса нет, но это из-за того что Сербы его боялись и к нему не ходили.