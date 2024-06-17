Агент Козлова: «Находимся в продвинутой стадии переговоров с «Ростовом»

Агент Данилы Козлова рассказал о возможном переходе хавбека «Зенита» в «Ростов».

— Правда ли, что Данила переходит в «Ростов»?

— Я бы не стал комментировать данную новость как завершенную, но мы близки к такому развитию событий.

— А как появился этот вариант? «Ростов» обозначил интерес?

— Вариант с возвращением в « » был уже давно. У «Зенита» есть опция. И они вправе ею воспользоваться. Дальше все зависит от желания футболиста.

Что касается « », то данный вариант появился недавно. Мы находимся в очень продвинутой стадии переговоров.

— Скорее всего, Данила останется в ?

— Это 100 процентов. Где конкретно, думаю, что в ближайшие дни вы все узнаете.

— Правда ли, что на Данилу претендовали ЦСКА и «Краснодар»?

— Я бы не хотел комментировать слухи или не случившиеся переходы на данном этапе, – сказал Василий Голяна.