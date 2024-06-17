Агент Козлова: «Находимся в продвинутой стадии переговоров с «Ростовом»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Данила Козлов 2005 Футбол

Агент Данилы Козлова рассказал о возможном переходе хавбека «Зенита» в «Ростов».

— Правда ли, что Данила переходит в «Ростов»?

— Я бы не стал комментировать данную новость как завершенную, но мы близки к такому развитию событий.

— А как появился этот вариант? «Ростов» обозначил интерес?

— Вариант с возвращением Данилы в «Зенит» был уже давно. У «Зенита» есть опция. И они вправе ею воспользоваться. Дальше все зависит от желания футболиста. 

Что касается «Ростова», то данный вариант появился недавно. Мы находимся в очень продвинутой стадии переговоров.

— Скорее всего, Данила останется в РПЛ?

— Это 100 процентов. Где конкретно, думаю, что в ближайшие дни вы все узнаете.

— Правда ли, что на Данилу претендовали ЦСКА и «Краснодар»?

— Я бы не хотел комментировать слухи или не случившиеся переходы на данном этапе, – сказал Василий Голяна.

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5 комментариев
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Успехов Даниле и конечно побольше игрового времени на поле!👏
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У Ростова так то нормальная банда подберется, если еще и он перейдет.
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Прям переход из Манчестера в Реал)
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И ни слова про фарм Зенита. Сколько там уже наших бывших?
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