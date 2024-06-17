УЕФА предъявил Албании четыре обвинения из-за поведения фанатов. Это первое дисциплинарное дело на Евро-2024

Теги Сборная Италии по футболу УЕФА болельщики Сборная Албании по футболу Евро-2024 Футбол

УЕФА завел дисциплинарное дело на Албанию.

Албании предъявили четыре обвинения – за «провокационное сообщение» фанатов, бросание предметов, использования фейерверков и «вторжение на игровое поле». Один человек, напомним, вышел на поле ближе к концу игры, которую Албания проиграла Италии 1:2.

УЕФА не сообщил, какое именно фанатское сообщение вызвало возражения, отметив лишь, что обвинение относится к «передаче провокационного сообщения, не подходящего для спортивного мероприятия».

Некоторые албанские фанаты вывесили флаги Армии освобождения Косово. Этнические албанские сепаратисты из этой группировки вели войну с сербскими войсками в 1998-1999 годах на территории, которая в то время была провинцией Косово.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, но Сербия не признает его независимость. На игре также был вывешен флаг с изображением карты «Великой Албании».

Дисциплинарное дело в отношении Албании стало первым на этом на Евро-2024.

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9 комментариев
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Пороховая бочка Евро 2024
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Ответ <Inter>
Всё невероятно стабильно. Завтра к ним ещё добавятся сербы и англичане со своими фанатами
а что англичане и сербы?
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