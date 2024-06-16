Англия возглавляет группу C после 1-го тура Евро-2024. У Дании и Словении по очку, Сербия – 4-я

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Сербии по футболу Сборная Дании по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 Футбол

Англия лидирует в группе C после 1-го тура Евро-2024.

Англичане одолели Сербию (1:0). В другом матче группы Дания и Словения сыграли вничью – 1:1.

Англия занимает первое место. Словения и Дания идут в топ-3. А Сербия занимает последнее место с 0 очков.

20 июня Англия встретится с Данией, а Словения сыграет с Сербией.

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101 комментарий
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От такого подбора игроков в атаке ждешь яркой игры, праздника футбола. А в реальности полматча втыкаешь в телефон. Саутгейт убийца футбола, хочется материться)))
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+57
Англия это кринж, такой состав, а играют как мужики во дворе
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+25
А это точно одни из главных фаворитов Евро ?
Вместо того, чтобы идти добивать сербов и увеличивать счет, имея такую прекрасную линию нападения, англичане сели в оборону и играли вторым номером…

Точно не такой игры ожидаешь от «одних из главных фаворитов»..
+24
-1
+23
Ответ Артём Степанов
Сегодня вместо Сербии вышла сборная ПФЛ, похоже
Аккуратнее. Тут про братушек так говорить нельзя, пусть у них и 0 ударов в створ за 95 минут.
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Ответ OldRedWhite
Неубедительна сегодня была Сборная Англии , как и в товарищеских матчах !
Как и всегда при Саутгейте
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Ответ Vertex Fanky
Англия разочаровала. В конце первого тайма сербы их лицом об газон возили. Сербия красавцы, заслужили ничью. Ну а Беллингем, конечно, тот ещё симулянт, сам наткнулся на игрока, потом упал в судорогах и судья игроку Сербии жёлтую карту даёт. Бред полный. Надеюсь, сербы выйдут в плей-офф, очень достойно смотрелись. А как Костич обыграл сразу двух игроков, это прям красиво выглядело, красавец. Ещё в Айнтрахте нравилось смотреть за его игрой, умный игрок.
Сербо-братские слезы пошли, плак-плак
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+9
Саутгейт неисправимый физрук. Как же хотелось, чтобы сербы закатили мяч и наказали англичан за такой убогий футбол.
Иметь такой крутой состав и ставить такую игру - это жесть.
+8
0
+8
Ещё через годик англия начнёт с сан марино играть на отбой при свете 1 0
+8
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+8
Ответ ОттоДракула
Аккуратнее. Тут про братушек так говорить нельзя, пусть у них и 0 ударов в створ за 95 минут.
да причем тут братья или не братья, мы здесь футбол обсуждаем, официально матч между Англией и Сербией пока что худший матч на Евро, обе сборные просто безобразный футбол показали, точнее нулевой
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Ответ Артём Степанов
Сегодня вместо Сербии вышла сборная ПФЛ, похоже
А вместо Англии балетная труппа
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спасибо Англии, уснул
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С таким составом играть в такое уг. Саутгейт просто эталонный физрук.
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Унылый матч сербского навесбола против англицкого катеначчо, хотя к сербам претензий ноль.
Ну а Гачи Саутгей продолжает тренировать свой циничный стиль держисраки.
+5
0
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Сегодня вместо Сербии вышла сборная ПФЛ, похоже
+11
-7
+4
Англия против Сербии пол часа играет в автобус, и удерживает 1:0(это им повезло что пенальти ещё не назначили), это позор Саутгейту
+7
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Это невероятно. Саутгейт удивил даже своих хейтеров.

Игроки за 100+ миллионов пол игры выносят мяч наугад вперед, только бы подальше от своих ворот.

Такое чувство, что на поле был Шеффилд какой-нибудь.
+4
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От Англии ожидал большего. Сербы молодцы, собрались и могли наказать, чуть-чуть не хватило.
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Хоть кто-то, хоть одна живая душа сомневалась, что самый не результативный матч первого тура будет скатан с участием Англии?)
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группа смерти, смерти от уныния при просмотре матчей
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Поболеем за вылет Сербии

Одни проблемы от их болельщиков
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за такую сборную Англии конечно просто "больно" болеть... игроки будто сами не до конца понимают во что они вообще должны играть и играют, как будто просто "рандом" на поле, чем-то игры Манчестер Юнайтед напоминают. Просто даже теоретически не могу представить как такая Англия может победить на Евро, как они будут условно отыгрываться против топ-сборной/соперника в случае пропущенного мяча? короче однозначно из моего списка фаворитов Англию после "сегодняшней феерии" вычеркиваю
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Ответ Фёдор Кузнецов
Англия против Сербии пол часа играет в автобус, и удерживает 1:0(это им повезло что пенальти ещё не назначили), это позор Саутгейту
ну пенальти там и не пахло
+2
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Саутгей должен был постараться, чтобы поставить такой убогий футбол команде )
+2
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Неубедительна сегодня была Сборная Англии , как и в товарищеских матчах !
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Я болел за Англию, но если вот это позорище, вот эта пародия на футбол как-то умудрится выиграть Евро, то с европейским футболом огромные проблемы. Саутгейт просто отвратителен.
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В какое же дерьмо играет Англия! Прав был покойный Вася Уткин, когда говорил, что Саутгейт трус натуральный!
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Миллиардеры уровня пфл
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Самое смешное,что этот физручелло Саутгейт уже грезит о клубном футболе и контракт скорее всего получит от какого-нибудь клуба Апл. Там и посмотрим,как он с таким футболом будет давать результат.
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Судейки конечно сегодня притопили за фаворитов. Надоело это уже. Орсата впрочем как обычно
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Как будто заново посмотрел матч Англии и Тринидада. Дерьмовая игра Англии тут как тут, только комментировал не Уткин
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