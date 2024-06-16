Англия возглавляет группу C после 1-го тура Евро-2024. У Дании и Словении по очку, Сербия – 4-я

Англия лидирует в группе C после 1-го тура Евро-2024.

Англичане одолели Сербию (1:0). В другом матче группы и сыграли вничью – 1:1.

Англия занимает первое место. Словения и Дания идут в топ-3. А Сербия занимает последнее место с 0 очков.

20 июня встретится с Данией, а Словения сыграет с Сербией.