Англия возглавляет группу C после 1-го тура Евро-2024. У Дании и Словении по очку, Сербия – 4-я
Англия лидирует в группе C после 1-го тура Евро-2024.
Англичане одолели Сербию (1:0). В другом матче группы Дания и Словения сыграли вничью – 1:1.
Англия занимает первое место. Словения и Дания идут в топ-3. А Сербия занимает последнее место с 0 очков.
20 июня Англия встретится с Данией, а Словения сыграет с Сербией.
Вместо того, чтобы идти добивать сербов и увеличивать счет, имея такую прекрасную линию нападения, англичане сели в оборону и играли вторым номером…
Точно не такой игры ожидаешь от «одних из главных фаворитов»..
Иметь такой крутой состав и ставить такую игру - это жесть.
Ну а Гачи Саутгей продолжает тренировать свой циничный стиль держисраки.
Игроки за 100+ миллионов пол игры выносят мяч наугад вперед, только бы подальше от своих ворот.
Такое чувство, что на поле был Шеффилд какой-нибудь.
Одни проблемы от их болельщиков