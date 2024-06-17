Песьяков признался, что он подкаблучник: «Все, кто скажет обратное — обманут! Но папа тоже что-то решает в семье» 

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия светская хроника Сергей Песьяков Футбол

Сергей Песьяков признался, что он подкаблучник.

— Были новости, что на трансфер в «Крылья» повлияла ваша жена — мол, она дружит с супругой одного из руководителей банка «Солидарность», спонсора «Крыльев», и предложила через нее вашу кандидатуру.

— (в этот момент дочь Песьякова, которая сидит рядом, делает фейспалм) Видишь — даже Полинке смешно. Это бред!

— То есть жена ни при чем?

— Ха-ха! Все-таки при чем. Полин, что мне мама говорила?

— Дочь Песьякова: Пап, она не просто говорила! (падает на колени и складывает руки). Вот так просила! Мечтала переехать!

— На сколько процентов жена повлияла на переезд?

— Дочь Песьякова: На 99%!

— Не-е, дочь, папа же тоже что-то решает в семье! Вклад жены — 35%. Но есть еще и мои 20% — вот тебе и 55 процентов против 45 за переезд!

— У вас и на аватарке в вотсапе фотка жены. Серега Песьяков — каблук?

— Все, кто тебе скажет обратное — обманут!

— Ха-ха.

— Про фото на аватарке — на самом деле, история из конфетно-букетного периода. Хотела взять меня на слабо: «А сможешь мою фотку поставить в вотсап?» — «Пф, изи катка! Поставил!» Потом обновил на другую ее фото. Бывает, переписываюсь с кентами, а им жены говорят: «Слышишь, а что за подруга у тебя там?!»

— Что должно произойти, чтобы вы поменяли аватарку?

— А сейчас уже вопросики у нее возникнут: «А че ты фотографию мою убрал, а?» Но если она налысо бахнет, как Бритни Спирс, задумаюсь — надо ли такую ставить! – сказал вратарь «Крыльев Советов».

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8 комментариев
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Уже в том возрасте, когда друзья в пятницу вечером зовут в бар, а тебе не хочется и лень придумывать отмазку, говоришь им мол жена не пускает. И уже плевать, если честно, что друзья скажут каблук))
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Слишком много стало дырявого
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Я не пойму, где штраф, дисква и массовые порицания за шутку про деньги? А теперь и отход от традиционных ценностей
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Когда слышу от человека фразу "с кентами" аж передергивает, представляется сразу какой-то гопник с ПТУ, а тут 35 летний мужик 🤦‍♂️
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Ответ Xm.md
Слишком много стало дырявого
Продвигают героя))
+1
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