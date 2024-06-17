Беллингем – лучший игрок матча Англии с Сербией. Хавбек «Реала» забил единственный гол
Объявлен лучший игрок матча Сербия – Англия.
По итогам игры Евро-2024 был награжден хавбек Джуд Беллингем, который принес англичанам победу своим голом на 13-й минуте – 1:0.
Точность передач футболиста, представляющего «Реал», составила 93%. Он пробежал 11,1 километра, максимальная скорость – 29,3 км/ч.
Фото: twitter.com/EURO2024
Надо дать шанс Палмеру, но саутгейт зассал его выпустить, начал сушить игру, просто гений.
Очередной каталонский 60t)
Такого уровня игроки способны в одиночку момент сделать.
Посмотри на Винипуха из реала.
А тут - пустота