Беллингем – лучший игрок матча Англии с Сербией. Хавбек «Реала» забил единственный гол

Объявлен лучший игрок матча Сербия – Англия.

По итогам игры был награжден хавбек , который принес англичанам победу своим голом на 13-й минуте – 1:0.

Точность передач футболиста, представляющего « », составила 93%. Он пробежал 11,1 километра, максимальная скорость – 29,3 км/ч.

Фото: twitter.com/EURO2024