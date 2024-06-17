Беллингем – лучший игрок матча Англии с Сербией. Хавбек «Реала» забил единственный гол

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Сербии по футболу рейтинги Евро-2024 Джуд Беллингем Футбол

Объявлен лучший игрок матча Сербия – Англия.

По итогам игры Евро-2024 был награжден хавбек Джуд Беллингем, который принес англичанам победу своим голом на 13-й минуте – 1:0.

Точность передач футболиста, представляющего «Реал», составила 93%. Он пробежал 11,1 километра, максимальная скорость – 29,3 км/ч.

Фото: twitter.com/EURO2024

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47 комментариев
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Ямаль - самый молодой игрок, при котором Джуда признали лучшим игроком матча на Евро!!
+49
-10
+39
Кейн худший, хотя у Саутгейта и Роналдиьно бы затух от уныния
+33
-1
+32
Если ему и дальше придется пахать за троих, в то время как Фоден и Трент забывают выйти на матч, а потом ещё и забивать вместо Кейна, то у Англии будут проблемы.
+34
-5
+29
Ответ TOX
Кейн худший, хотя у Саутгейта и Роналдиьно бы затух от уныния
Фоден тоже ноль. Но почему то Саутгейт их не менял. Логика у этого тренера не поддается логике
+20
-1
+19
Ответ sintenced
Если ему и дальше придется пахать за троих, в то время как Фоден и Трент забывают выйти на матч, а потом ещё и забивать вместо Кейна, то у Англии будут проблемы.
Мне кажется, что когда лучшие игроки мира приезжают в сборную Англии и играют как любители из сборной Сан-Марино, то проблема кроется не в них
+18
-2
+16
Какой бы не был Джуд крутой игрок, но он один эту Англию не вытянет. Сегодня Джуд играл за троих в атаке, еще и в защите и прессинге был топ. А где все остальные ?
+12
-1
+11
Ответ Fona
Мне кажется, что когда лучшие игроки мира приезжают в сборную Англии и играют как любители из сборной Сан-Марино, то проблема кроется не в них
Безусловно. Это была претензия не к игрокам. Выпустить Трента играть в полузащите мог только психопат.
+5
0
+5
Ответ Roman
Какой бы не был Джуд крутой игрок, но он один эту Англию не вытянет. Сегодня Джуд играл за троих в атаке, еще и в защите и прессинге был топ. А где все остальные ?
Боюсь, проблема не в игроках.
+4
-1
+3
Но какой же отвратительный матч был, игроки должны игнорить саутгейта и играть по своему, смотреть было невозможно.
+3
0
+3
Лучший. Продолжает решать. Делает разницу. Беллингем гений.
+8
-6
+2
Ответ Roman
Какой бы не был Джуд крутой игрок, но он один эту Англию не вытянет. Сегодня Джуд играл за троих в атаке, еще и в защите и прессинге был топ. А где все остальные ?
Провал Саутгейта станет величайшим благом для сборной Англии.
+2
0
+2
Ответ TOX
Кейн худший, хотя у Саутгейта и Роналдиьно бы затух от уныния
Не согласен, Трент сегодня был чудовищен. Все атаки сербов шли через его зону, а он стоял и смотрел. После его замены, вся опасность сошла на нет, хоть Галлахер и тоже ни разу не опорник.
+3
-1
+2
Ответ Tun
Ямаль - самый молодой игрок, при котором Джуда признали лучшим игроком матча на Евро!!
Добавляем в список достижений Лапорты?
+4
-2
+2
Футбол заключается в забитии голов что ли?! (с) Вадим Саутгейт
+3
-1
+2
Ответ Iamliam
Действительно от него было много инициативы и конечно гол. Но сама игра Англии во 2м тайме это унылое г. Хотел чтобы сербы отыгрались, они заслужили.
Ну как заслужили, им отдали мяч, оборона и вратарь у Англии средние, что мешало забивать?
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Ответ Vertex Fanky
Мерзко выглядело, когда после того, как Костич обыграл Беллингема, тот просто толкнул его в грудь))) Надо уметь проигрывать)) Очень некрасивый поступок
Биллингема пинали и толкали весь матч, понятно что он будет отвечать
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Ответ Roman
Фоден тоже ноль. Но почему то Саутгейт их не менял. Логика у этого тренера не поддается логике
там нет логики, я не знаю что там вообще есть кроме замен на удержание счёта
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Ответ Sergey Maximov
И в игроках тоже. Такого уровня игроки способны в одиночку момент сделать. Посмотри на Винипуха из реала. А тут - пустота
Сака был хорош, Кейн и фоден не очень.
Надо дать шанс Палмеру, но саутгейт зассал его выпустить, начал сушить игру, просто гений.
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Лучше послушаю hey, Jude
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Ответ Bazilic
Какие же у вас комплексы, связанные с Барсой)
О Барсе ни слова
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Ответ Tun
Ямаль - самый молодой игрок, при котором Джуда признали лучшим игроком матча на Евро!!
Какие же у вас комплексы, связанные с Барсой)
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Саутгейт сказал, что это благодаря его тактике Джуд стал лучшим в этом матче
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Ответ TOX
там нет логики, я не знаю что там вообще есть кроме замен на удержание счёта
при этом этот тренер пошел на второй круг с нулем порожений на чемпионатах Европы
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Ответ Artur Turik
Но какой же отвратительный матч был, игроки должны игнорить саутгейта и играть по своему, смотреть было невозможно.
Может они и так игнорируют)
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Райс тоже хорош был
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Ответ Roman
Биллингема пинали и толкали весь матч, понятно что он будет отвечать
Так это было в начале матча, кто его пинал?:) Да, его толкали, да, играли против него грубо, я не спорю, но толкать человека в грудь просто потому, что тот его обыграл - это вообще неспортивное поведение.
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Ответ Vertex Fanky
Мерзко выглядело, когда после того, как Костич обыграл Беллингема, тот просто толкнул его в грудь))) Надо уметь проигрывать)) Очень некрасивый поступок
Дата регистрации 3 июня 24г
Очередной каталонский 60t)
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Какое разочарование Фоден
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чуть получше фодена с кейном. пытался активничать поначалу, но так-то в очередной раз весьма средне сыграл. хотя гол хорош.
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Ответ Artur Turik
Боюсь, проблема не в игроках.
И в игроках тоже.
Такого уровня игроки способны в одиночку момент сделать.
Посмотри на Винипуха из реала.

А тут - пустота
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