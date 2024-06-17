Экс-ведущая СКА ТВ Зухра о будущем: «Веду переговоры с хоккейными и футбольными клубами. Я работала в топ-командах и была им мегаполезна»

Теги Ак Барс Авангард СКА возможные переходы светская хроника КХЛ Зухра Уразбахтина сборная России U25 Хоккей

Зухра Уразбахтина ведет переговоры о новой работе в хоккее или футболе.

– В соцсетях у тебя активно спрашивают, останешься ли ты в СКА. Некоторые даже заподозрили, что можешь вернуться в «Ак Барс». Что ответишь подписчикам, интересующимся твоим будущим?

– Могу ответить, что на данный момент я веду переговоры с несколькими клубами. Не только с хоккейными, но и с футбольными. Мой контракт с клубом СКА закончился 30 апреля. Дальше я продолжила сотрудничество со сборной в рамках Большого тура. Сейчас нахожусь в отпуске, но при этом работаю онлайн. У меня есть свой авторский курс, где я обучаю людей работать в сфере спорта и зарабатывать на этом.

Я рада, что я тот человек, который может помочь, поделиться своим опытом. Если бы у меня раньше был такой человек, как я, который бы меня просто немножко направил и посоветовал те или иные вещи, я бы, наверное, не совершила ряд каких-то ошибок, которые я совершила. Но при этом я знаю, что на своих ошибках учатся. И я полностью горжусь тем, чем я сейчас могу и умею поделиться с людьми.

Я очень признательна всем клубам, в которых я работала и имела возможность получать этот опыт. Это топ-клубы. И в то же время я тоже была им мегаполезна: приводила очень многих известных людей, делала прикольные коллабы и так далее. Конечно, это был очень крутой опыт, – сказала Зухра. 

Зухра Уразбахтина – ведущая клубного телевидения СКА. До Петербурга украшала эфиры «Ак Барса», «Авангарда» и футбольного ЦСКА

7 комментариев
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Клубы будьте осторожны!
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есть авторский крус, а также несколько профилей на сайтах экскорта, так что с голоду не помру! - сказала зухра
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Скромность украшает.
Ничего не понимающая в хоккее, сверкающая своими нарядами, конечно, очень нужна, теперь еще и в футболе.
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//У меня есть свой авторский курс, где я обучаю людей работать в сфере спорта и зарабатывать на этом

продавец успешного успеха)
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Какая мегамощная самооценка! Прилипалы всех мастей, - учитесь престидижитации на пустом месте!
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Ответ Leonid73
Какая мегамощная самооценка! Прилипалы всех мастей, - учитесь престидижитации на пустом месте!
М-да... тоже хотел написать про самооценку))
Мегаполезна))... а мож так и надо?)) Во всяком случае немало тех, кто думает, что так и надо... Проси больше - больше дадут... как в мультике про чертёнка: "Люби себя! Чихай на всех!")))
Но одно всё же верно... увы... без самооценки никто не оценит))
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