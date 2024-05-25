Геркус сравнил Семака с Семиным, Газзаевым и Романцевым: «Сергей на полступеньки ниже, но почти в их ряду. Только Романцев стоит особняком – чемпионат СССР гораздо сильнее»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак Валерий Газзаев Юрий Семин премьер-лига Россия Олег Романцев Илья Геркус Футбол

Илья Геркус оценил заслуги Сергея Семака в качестве главного тренера «Зенита».

Сегодня петербуржцы в матче 30‑го тура Мир РПЛ одержали волевую победу над «Ростовом» (2:1) и в шестой раз подряд под руководством Сергея Семака стали чемпионами России.

Бывший заместитель генерального директора «Зенита» Илья Геркус ответил, можно ли сравнивать заслуги главного тренера петербуржцев с успехами Олега Романцева, Валерия Газзаева и Юрия Семина

«Уже можем. Сергей Семак на полступеньки ниже, но практически в ряду этих заслуженных тренеров.

Только Романцев стоит особняком, потому что советский чемпионат был гораздо сильнее российского», – сказал Илья Геркус.

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18 комментариев
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Романцев стоит особняком, но под Лобановским, которому он в подметки не годится.
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Ответ Зелим06
Про Лобановского там речи не было умник
Вот именно, это просто нелепо. Заводить речь про СССР ("советский чемпионат был гораздо сильнее российского"), но упоминать в его контексте Романцева, а не Лобановского - смешно.
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Да причем тут Лобановский, речь идет о российских клубах
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Странные это какие-то сравнения.

При всем уважении к Семину, Семак уже почти догнал его по общему количеству трофеев и год назад обогнал по количеству чемпионств.

Романцев "стоит особняком", выиграв одно чемпионство в СССР. Хотя тут трофеев пока больше, но уже не радикально.

Газзаев - то же число трофеев плюс еврокубок. Да, это круто. Но тоже уже сравнимо (или, как вариант, Газзаев выделяется из всей компании по этому признаку).

В общем, уже вполне можно не считать ступеньки, тем более что достижение даже одних и тех же результатов в разные годы - это разные по сложности задачи.
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Романцев, Газзаев и Семин стоять будут всегда особняком, так как эти люди вырастили целые поколения российских футболистов, которые формировали основу сборной на многие годы.
Семак же тренирует бразильцев. Никаких поколений он не вырастил и вряд ли сделает это. Время у Семака сделать вклад в российский футбол еще есть, конечно, но нет веры, что это случится. При этом совсем не обязательно к этому стремиться. Семак может всю карьеру тренировать бразильцев. Но как тренер, на мой взгляд, Семак не сильнее Карпина, Слуцкого или Черчесова. Примерно такого же уровня.
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Лобановский на это только усмехнулся.
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Комментарий удален модератором
Чемпионат СССР лучше не трогать, там тренеры- глыбы работали. Какие полступеньки? Газаев взял Еврокубок, создал боеспособный коллектив с Гинером. А вот у Семака большие проблемы в Европе, что является проверкой уровня . Конечно, сейчас можно говорить о гениальности, проверить то до 30го года, по всей вероятности, будет некому
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Выездная модель у Семака тоже присутствует😏
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Считай достижения и все будет ясно
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Ответ Jovana Jovičić
Так зачем приплетать период СССР? Другие перечисленные тренеры там не работали, Семин начинал.
сёмин по мерка ссср был трнером пердива где и обитал паровоз
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Ответ Slava Vestiaz
Срались, но работали и давали результат
Как раз на сезон и хватило. Дальше не смогли работать.
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