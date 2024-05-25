Геркус сравнил Семака с Семиным, Газзаевым и Романцевым: «Сергей на полступеньки ниже, но почти в их ряду. Только Романцев стоит особняком – чемпионат СССР гораздо сильнее»

Илья Геркус оценил заслуги Сергея Семака в качестве главного тренера «Зенита».

Сегодня петербуржцы в матче 30‑го тура Мир одержали волевую победу над « » (2:1) и в шестой раз подряд под руководством стали чемпионами России.

Бывший заместитель генерального директора «Зенита» Илья Геркус ответил, можно ли сравнивать заслуги главного тренера петербуржцев с успехами , и .

«Уже можем. Сергей Семак на полступеньки ниже, но практически в ряду этих заслуженных тренеров.

Только Романцев стоит особняком, потому что советский чемпионат был гораздо сильнее российского», – сказал .

Семак побил рекорд Романцева, 6 раз подряд став чемпионом России