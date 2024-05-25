Геркус сравнил Семака с Семиным, Газзаевым и Романцевым: «Сергей на полступеньки ниже, но почти в их ряду. Только Романцев стоит особняком – чемпионат СССР гораздо сильнее»
Илья Геркус оценил заслуги Сергея Семака в качестве главного тренера «Зенита».
Сегодня петербуржцы в матче 30‑го тура Мир РПЛ одержали волевую победу над «Ростовом» (2:1) и в шестой раз подряд под руководством Сергея Семака стали чемпионами России.
Бывший заместитель генерального директора «Зенита» Илья Геркус ответил, можно ли сравнивать заслуги главного тренера петербуржцев с успехами Олега Романцева, Валерия Газзаева и Юрия Семина.
«Уже можем. Сергей Семак на полступеньки ниже, но практически в ряду этих заслуженных тренеров.
Только Романцев стоит особняком, потому что советский чемпионат был гораздо сильнее российского», – сказал Илья Геркус.
Семак побил рекорд Романцева, 6 раз подряд став чемпионом России
При всем уважении к Семину, Семак уже почти догнал его по общему количеству трофеев и год назад обогнал по количеству чемпионств.
Романцев "стоит особняком", выиграв одно чемпионство в СССР. Хотя тут трофеев пока больше, но уже не радикально.
Газзаев - то же число трофеев плюс еврокубок. Да, это круто. Но тоже уже сравнимо (или, как вариант, Газзаев выделяется из всей компании по этому признаку).
В общем, уже вполне можно не считать ступеньки, тем более что достижение даже одних и тех же результатов в разные годы - это разные по сложности задачи.
Семак же тренирует бразильцев. Никаких поколений он не вырастил и вряд ли сделает это. Время у Семака сделать вклад в российский футбол еще есть, конечно, но нет веры, что это случится. При этом совсем не обязательно к этому стремиться. Семак может всю карьеру тренировать бразильцев. Но как тренер, на мой взгляд, Семак не сильнее Карпина, Слуцкого или Черчесова. Примерно такого же уровня.