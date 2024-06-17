Кевин де Брюйне: «Бельгия готова. У нас много сил, чтобы добиться больших успехов на Евро»

Кевин де Брюйне считает, что сборная Бельгии способна добиться успеха на Евро-2024.

Сегодня в матче 1-го тура бельгийцы сыграют со Словакией.

«После восстановления от травмы в январе все в целом прошло хорошо, я сыграл большую часть матчей и, на мой взгляд, на хорошем уровне. Сейчас я чувствую себя хорошо и надеюсь помочь добиться успеха на этом турнире.

Я чувствую, что команда готова и у нее много сил, чтобы добиться больших успехов на этом турнире. Сборная изменилась после чемпионата мира, появилось много новых игроков. Мы хорошо сыграли против Англии и Германии, но на все по-другому», – сказал полузащитник сборной Бельгии.