Кевин де Брюйне: «Бельгия готова. У нас много сил, чтобы добиться больших успехов на Евро»

Теги Сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне считает, что сборная Бельгии способна добиться успеха на Евро-2024.

Сегодня в матче 1-го тура бельгийцы сыграют со Словакией.

«После восстановления от травмы в январе все в целом прошло хорошо, я сыграл большую часть матчей и, на мой взгляд, на хорошем уровне. Сейчас я чувствую себя хорошо и надеюсь помочь Бельгии добиться успеха на этом турнире.

Я чувствую, что команда готова и у нее много сил, чтобы добиться больших успехов на этом турнире. Сборная изменилась после чемпионата мира, появилось много новых игроков. Мы хорошо сыграли против Англии и Германии, но на Евро все по-другому», – сказал полузащитник сборной Бельгии.

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5 комментариев
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Многое у Бельгии будет зависеть от игры Кевина. Главное, без травм, а свой высочайший уровень КДБ точно покажет
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Жду уверенной победы Доменика и кучу нереализованных моментов лукакью
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Кевин больше не шутит...
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