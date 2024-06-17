Бельгия — Словакия, 17.06.2024, Евро-2024 — прогноз на футбольный матч

17 июня 2024 года в немецком городе Франкфурт, состоится 1 тур группового этапа финального турнира ЧЕ-2024 между сборными Бельгии и Словакии. Матч пройдет на стадионе «Дойче Банк Парк». Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

Помимо Бельгии и Словакии в группе E свои силы попробуют еще Украина с Румынией. Группа достаточно ровная с единственным фаворитом в лице Бельгии и если учесть, что 3 команды проходят дальше, то у всех 4 команд хорошие шансы. Победа одной из команд в стартовом туре даст большие шансы попытать свои силы в плей-офф. Получится ли у Бельгии оправдать статус фаворита в этом противостоянии, мы узнаем в середине июня.

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Рекомендованная ставка: П1, ОЗ (да).

Бельгия

Сборная Бельгии несмотря на свой крепкий состав и перспективную молодежь все никак не может обзавестись трофеем на международных турнирах. Может быть на предстоящем европейском первенстве им уже наконец удастся это исправить, а почему бы и нет? Последний раз в международных турнирах они успешно выступили на ЧМ-2018, где заняли 3 строчку, а вот спустя 4 года на ЧМ-2022 даже не вышли из группы. На последних двух ЕВРО же бельгийцы вылетали со стадии 1/4 финала плей-офф.

Костяк игроков у команд достаточно неплохой, в составе есть опытнейший полузащитник Кевин де Брюйне, который неплохо солирует в атаке. К тому же в хорошей форме сейчас Тилеманс, де Кетеларе, Троссард, Дендонкер, Доку, Витцель — все эти ребята играют в ведущих клубах европы и имеют хорошую игровую практику.

В отборочном турнире к ЕВРО-2024 сборная Бельгии в своей группе F смогла с успехом завершить на 1 строчке, где не проиграла ни в одном из матчей и набрала 20 очков в 8 турах. Они победили тогда в 6 матчах и дважды сыграли вничью с общей разницей в счете (22:4). По итогу им удалось обогнать вторую Австрию на 1 балл, которую одолели в гостевом матче (3:2) в рамках 6 тура. И за счет лидирующей строчки, занятой в группе они прямиком вышли в финальную часть ЕВРО-2024.

В рамках подготовки к Чемпионату Европы, бельгийская сборная на данный момент провела 2 товарищеских встречи, которые обе закончились ничейным счетом. Сначала были скудные нули в выездном матче с Ирландией (0:0), где бельгийцы неважно сыграли в атаке и сделали всего 2 удара в створ ворот соперника. xG в этом матче на порядок выше был в пользу Ирландии (1.80 против 0.46).

А во 2 поединке Бельгия разошлась в мировую с Англией (2:2), где им немного не хватило, чтобы победить грозного оппонента. Дважды в счете вели именно бельгийцы после точных двух ударов Тилеманса, но англичане находили в себе силы отыграться. А последний мяч англичане забили под самый свисток об окончании матча усилиями Беллингема и таким образом ушли от поражения.

Все статистические данные указаны на момент написания прогноза

Результаты Бельгии в 5 последних сыгранных матчах:

26.03.24 Англия — Бельгия 2:2;

23.03.24 Ирландия — Бельгия 0:0;

19.11.23 Бельгия — Азербайджан 5 :0;

— Азербайджан :0; 15.11.23 Бельгия — Сербия 1 :0;

— Сербия :0; 16.10.23 Бельгия — Швеция 1:1.

Интересные статические факты последних матчей Бельгии:

В 13 последних матчах команда не проигрывает, при этом в 8 из них одержала победу;

В последних 2 матчах в качестве хозяев были виктории в активе;

В 3 из 6 последних играх сборной забивают обе команды, в том числе и последней;

В 2 из 3 последних матчах команды было забито 4 и более мяча за игру;

В последних 5 поединках команда в среднем забивает чуть меньше 2 мячей за игру;

Команда отличается голом в 11 из 12 последних играх.

Словакия

Сборная Словакии не может похвастаться своими успешными выступлениями на последних международных турнирах. Последний раз на мундиалях они в плей-офф оказывались в 1/8 финала в 2010 году и там вылетели. А вот на ЕВРО последний локальный успех был в 2016 году, где они вылетели на стадии 1/8 финала плей-офф. На ЧЕ-2020 в финальный турнир они прошли, но вот попасть в плей-офф по завершению группового этапа у них не получилось.

В команде у Словакии можно выделить Шкриньяра, который защищает цвета ПСЖ и отличается цепкой игрой в защите. Есть опытный вратарь Дубравка из «Ньюкасла», Ганцко из «Фейеноорда», Лоботка из «Наполи», Дуда и Суслов из «Вероны». Все эти ребята имеют неплохой опыт выступления в ведущих чемпионатах.

Словацкая сборная прошла на финальный турнир ЧЕ-2024, благодаря занятой 2 строчке в группе J на отборочном турнире. Они показали тогда хорошую качественную игру, за счет чего и победили в 7 из 10 сыгранных турах квалификации. Проиграли они только 2 раза в группе лидеру таблицы Португалии, в последней из которых в упорной борьбе (2:3). По итогу они тогда отстали от первой Португалии на 8 баллов, но при этом добились гандикапа в 5 очков от третьего Люксембурга, который позади себя оставил Исландию с Боснией. 17 забитых мячей и 8 пропущенных — неплохая статистика у них выдалась в квалификации, учитывая их соперников по группе.

В марте текущего года словаки сыграли 2 контрольных поединка, в которых не смогли ни разу одержать победу. Сначала они уступили (0:2) Австрии, где пропустили мячи в свои ворота в начале и концовке встречи. При этом в этом матче словаки смотрелись ничем не хуже своего соперника, но в обороне по итогу сыграли не лучшим образом.

А следом словаки разошлись миром с Норвегией (1:1). Норвежцы повели в счете первыми, забив на 18 минуте встречи, и имели возможность упрочить преимущество в счете, но пенальти не удалось реализовать Холанду. А за это Словакия соперника наказала футбольным правилом и отличилась в конце матча своим забитым мячом.

Результаты Словакии в 5 последних сыгранных матчах:

26.03.24 Норвегия — Словакия 1:1;

23.11.23 Словакия — Австрия 0: 2 ;

0: ; 19.11.23 Босния и Герцеговина — Словакия 1: 2 ;

1: ; 16.11.23 Словакия — Исландия 4 :2;

— Исландия :2; 16.10.23 Люксембург — Словакия 0:1.

Интересные статические факты последних матчей Словакии:

В 4 из 5 последних встречах команда не проигрывает, одержав при этом 3 виктории;

В последнем матче в качестве гостей была ничья;

В 3 из 4 последних матчах сборной забивают обе команды;

В 4 из 7 последних поединках за игру было забито более 2 голов;

В последних 5 матчах словаки в среднем забивают чуть менее 2 голов за игру;

Команда отличается забитыми мячами в 3 из 4 последних противостояниях.

Бельгия – Словакия: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 3 матча. 1 из них стали победным для сборной Бельгии и 2 игры закончились ничейным результатом.

Польша в этих матчах забивала в среднем 1.33 голов (4 мяча), а Словакия 1 (3 мяча).

В последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

06.02.13 Бельгия – Словакия ( 2 :1).

– Словакия ( :1). 20.05.06 Словакия – Бельгия (1:1).

17.04.02 Бельгия – Словакия (1:1).

В последней очной встрече команд победила Бельгия с минимальной разницей в счете.

К тому же в 3 последних сыгранных очных встречах оба соперника забивали друг другу. И при этом больше 3 мячей за 1 игру забито не было ни разу.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Бельгия – Словакия

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа Бельгии — 1.50;

Ничья — 4.60;

Победа Словакии — 6.90;

Ф1 (-1) — 1.77;

Ф2 (1) — 2.08;

ТБ (2,5) — 1.75;

ТМ (2,5) — 2.12;

ТБ (3) — 2.20;

ТМ (3) — 1.67;

ОЗ (да) — 1.90;

ОЗ (нет) — 1.90.

Букмекеры в этом матче фаворитом выставляют Бельгию, оно и понятно, все же команда Тедеско имеет более крепкий и вариативный игровой состав и в своих последних матчах показывает хорошую игру, не проигрывая уже на протяжении 13 матчей. Такого не скажешь о Словакии, которая в 2 последних контрольных матчах без побед. Да и в последней очной встрече викторию праздновала именно бельгийская команда. Поэтому здесь хорошим вариантом будет сделать ставку П1 за кэф 1.50.

Обе команды показывают в последних своих матчах неплохую результативность и зачастую в своих играх забивают хотя бы 1 гол. Да и в 3 сыгранных очных встречах в истории команд обе отличались. Тут можно заключить пари на ОЗ (да), за отличный коэффициент 1.90.

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