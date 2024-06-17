Песьяков о том, когда хотел бы завершить карьеру: «В 40 лет, в одном из родных клубов — в «Ростове», «Спартаке» или «Текстильщике». Назло хейтерам поиграю подольше» 

Теги Спартак Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Текстильщик Сергей Песьяков Вторая лига А Футбол

Сергей Песьяков рассказал, когда планирует завершить игровую карьеру.

— Жены футболистов обычно просят мужей как можно дольше не заканчивать карьеру. Вы уже знаете, когда уйдете из футбола?

— Хочу в 40 лет. Где-нибудь в одном из родных клубов — в «Ростове», «Спартаке» или ивановском «Текстильщике». Назло хейтерам поиграю подольше, – сказал 35-летний голкипер «Крыльев Советов».

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2 комментария
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Ну да, Текстильщик - как раз твой уровень.
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Смешной.
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