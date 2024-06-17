Песьяков о том, когда хотел бы завершить карьеру: «В 40 лет, в одном из родных клубов — в «Ростове», «Спартаке» или «Текстильщике». Назло хейтерам поиграю подольше»
Сергей Песьяков рассказал, когда планирует завершить игровую карьеру.
— Жены футболистов обычно просят мужей как можно дольше не заканчивать карьеру. Вы уже знаете, когда уйдете из футбола?
— Хочу в 40 лет. Где-нибудь в одном из родных клубов — в «Ростове», «Спартаке» или ивановском «Текстильщике». Назло хейтерам поиграю подольше, – сказал 35-летний голкипер «Крыльев Советов».