Песьяков о том, когда хотел бы завершить карьеру: «В 40 лет, в одном из родных клубов — в «Ростове», «Спартаке» или «Текстильщике». Назло хейтерам поиграю подольше» 

Сергей Песьяков рассказал, когда планирует завершить игровую карьеру.

— Жены футболистов обычно просят мужей как можно дольше не заканчивать карьеру. Вы уже знаете, когда уйдете из футбола?

— Хочу в 40 лет. Где-нибудь в одном из родных клубов — в « », « » или ивановском « ». Назло хейтерам поиграю подольше, – сказал 35-летний голкипер « ».