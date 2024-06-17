Гарет Саутгейт: «Дания играет в другой футбол. Англия должна хорошо контролировать мяч – как в первом тайме против Сербии»
Гарет Саутгейт высказался в преддверии матча 2-го тура Евро-2024 с Данией.
В 1-м туре сборная Англии обыграла Сербию (1:0).
«Датчане играют в другой футбол, так что и задачи перед нами будут ставить другие. Мы должны хорошо контролировать мяч. Так, как мы делали это в первом тайме против Сербии.
Надо проанализировать их игру со Словенией (1:1) и понять, надо ли нам вносить коррективы», – сказал главный тренер сборной Англии.
Скажем ему спасибо, этой ночью все уснули раньше, чем планировали. Тем самым выспались