Гарет Саутгейт: «Дания играет в другой футбол. Англия должна хорошо контролировать мяч – как в первом тайме против Сербии» 

Гарет Саутгейт высказался в преддверии матча 2-го тура Евро-2024 с Данией.

В 1-м туре сборная обыграла Сербию (1:0).

«Датчане играют в другой футбол, так что и задачи перед нами будут ставить другие. Мы должны хорошо контролировать мяч. Так, как мы делали это в первом тайме против .

Надо проанализировать их игру со Словенией (1:1) и понять, надо ли нам вносить коррективы», – сказал главный тренер сборной Англии.