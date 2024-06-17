Гарет Саутгейт: «Дания играет в другой футбол. Англия должна хорошо контролировать мяч – как в первом тайме против Сербии» 

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Сербии по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2024 Футбол

Гарет Саутгейт высказался в преддверии матча 2-го тура Евро-2024 с Данией.

В 1-м туре сборная Англии обыграла Сербию (1:0).

«Датчане играют в другой футбол, так что и задачи перед нами будут ставить другие. Мы должны хорошо контролировать мяч. Так, как мы делали это в первом тайме против Сербии.

Надо проанализировать их игру со Словенией (1:1) и понять, надо ли нам вносить коррективы», – сказал главный тренер сборной Англии.

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3 комментария
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А вот и любимец болельщиков спортс Саутгейт))))
Скажем ему спасибо, этой ночью все уснули раньше, чем планировали. Тем самым выспались
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Не чемпионская игра, удачно вылететь👋
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А чего во втором то не контролировали? Короче, суть сказанного: мы снова попытаемся забить в первом и сядем отбиваться во втором.
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