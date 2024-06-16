Евро-2024: результаты группы C
В группе C проходят матчи сборных Англии, Сербии, Дании и Словении.
1-й тур
16 июня. Словения – Дания (1:1). «МХП-Арена», Штутгарт.
16 июня. Сербия – Англия – 22:00. «Фелтинс-Арена», Гельзенкирхен.
2-й тур
20 июня. Словения – Сербия – 16:00. «Альянц Арена», Мюнхен.
20 июня. Дания – Англия – 19:00. «Дойче банк Парк», Франкфурт-на-Майне.
3-й тур
25 июня. Англия – Словения – 22:00. «РайнЭнергиШтадион», Кельн.
25 июня. Дания – Сербия – 22:00. «Альянц Арена», Мюнхен.
Положение команд:
Словения – 1 (1),
Дания – 1 (1),
Англия – 0 (0),
Сербия – 0 (0).