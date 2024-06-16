Евро-2024: результаты группы C

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В группе C проходят матчи сборных Англии, Сербии, Дании и Словении.

1-й тур

16 июня. Словения – Дания (1:1). «МХП-Арена», Штутгарт.

16 июня. Сербия – Англия – 22:00. «Фелтинс-Арена», Гельзенкирхен.

2-й тур

20 июня. Словения – Сербия – 16:00. «Альянц Арена», Мюнхен.

20 июня. Дания – Англия – 19:00. «Дойче банк Парк», Франкфурт-на-Майне.

3-й тур

25 июня. Англия – Словения – 22:00. «РайнЭнергиШтадион», Кельн.

25 июня. Дания – Сербия – 22:00. «Альянц Арена», Мюнхен.

Положение команд:

Словения – 1 (1),

Дания – 1 (1),

Англия – 0 (0),

Сербия – 0 (0).

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