Станкович – тренер «Спартака», Аллегри могут уволить за угрозы оторвать уши, состав сборной России, Хави разочаровал «Барсу», «Рейнджерс» в финале Востока и другие новости

1. «Спартак» совершенно внезапно назначил Деяна Станковича главным тренером. Исполняющий обязанности тренера москвичей Владимир Слишкович останется в штабе экс-игрока «Интера».

В «Спартаке» ждут, что Станкович вернет клуб на победный путь. Сам тренер назвал «Спартак» легендарным, а его фанатов – самыми преданными.

2. НХЛ. «Рейнджерс» вышли в финал Восточной конференции, выбив «Каролину» (4-2 в серии, 5:3 в шестом матче – с камбэком при 1:3 в третьем периоде). Панарин сделал 2 передачи, Свечников тоже, а перевернул игру хет-трик Крайдера.

3. Жоан Лапорта недоволен речью Хави о финансах «Барсы». Президенту советуют не оставлять тренера на следующий сезон. Утверждается, что Лапорта «полностью разочарован» в Хави. На этом фоне каталонцы обыграли вылетевшую «Альмерию» (2:0) и на 4 очка опережают «Жирону» в борьбе за второе место Ла Лиги за два тура до конца.

4. НБА. «Миннесота» разгромила «Денвер» с разницей «+45» и перевела серию второго раунда в 7-й матч.

5. ЧМ-2024 по хоккею. Канада обыграла Норвегию, США забили 5 голов Франции, Казахстан уступил Швеции, Австрия с голом на 59:59 победила Финляндию, отыгравшись с 0:2.

6. Журналист Tuttosport заявил об угрозах от Аллегри после финала Кубка Италии. Тренер «Ювентуса» якобы говорил следующее: «Я приду и оторву тебе оба уха! Дерьмовый редактор! Пиши в газете правду». Из-за поведения Макса клуб может расторгнуть с ним контракт. Хотя адвокат Аллегри заявляет, что угроз не было, только «жаркая словесная перепалка».

7. Глушенков, Латышонок, Захарян, Миранчуки и Тюкавин попали в расширенный состав сборной России на июньский сбор, где команда сыграет с Беларусью.

8. Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен года по версии Forbes с 260 млн долларов. Месси – 3-й, Леброн – 4-й, Мбаппе – 6-й. Канело, Джошуа и Фьюри тоже в списке.

9. Топ-сборные начали объявлять составы на Евро-2024. За Германию на турнире сыграют Нойер, Киммих, Рюдигер, Кроос, Мюллер, Виртц, Хавертц, Павлович. В сборную Франции вызваны Мбаппе, Канте, Меньян, Конате, Упамекано, Гризманн и Жиру. В предварительный состав Нидерландов попали Френки де Йонг, де Лигт, Депай, Гакпо, Симонс и ван Дейк.

10. Максим Цыплаков перешел в «Айлендерс», контракт – на год. Форвард – третий бомбардир «Спартака» с 47 очками в регулярке КХЛ.

11. Ига Швентек победила Коко Гауфф в полуфинале теннисного турнира в Риме. Арина Соболенко обыграла Даниэль Коллинс.

12. Владимир Федотов может возглавить «Рубин», а в ЦСКА тренера может сменить Сергей Игнашевич, утверждает «РБ Спорт». В ЦСКА информацию опровергли.

13. ФИФА обяжет все ассоциации внести статью о санкциях за расизм в дисциплинарные кодексы. Игроки смогут сигнализировать об оскорблениях специальным жестом.

14. «Арсенал», «Алания» и «Тюмень» не получат права сыграть в стыках за выход в РПЛ. В ФНЛ объяснили, что это вызвано проблемами со стадионами команд.

15. Россия и Китай в совместном заявлении выступили против политизации спорта.

16. Дмитрий Черышев с иконой в руках провел весь матч «Шинника» против «Акрона». Ярославцы выиграли – 1:0.

17. Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. ЦСКА на выезде разгромил «Зенит» и повел 3-2 в серии, УНИКС взял верх над «Локомотивом-Кубань» (3-2).

18. Тайсон Фьюри отказался смотреть Александру Усику в глаза на битве взглядов.

19. «Атлетик» заменил вратаря Симона на 61-й минуте матча с «Сельтой», чтобы помочь ему выиграть «Трофей Саморы». Баски дважды пропустили и проиграли после этого.

20. Олимпиада-2024 принесет Парижу от 6,7 до 11,1 миллиарда евро экономической выгоды. МОК и Netflix выпустят три документальных сериала к Олимпиаде: о Байлс, спринтерах и баскетболистах.

Цитаты дня.

Мостовой о Станковиче в «Спартаке»: «Хороший выбор, человек футбольный. Хоть не по объявлению взяли, как недавно. Надеюсь, меня пригласят в его штаб»

Роналду о работе над собой: «Все хотят быть Криштиану, но добиться этого сложно. Мне не нравится ходить в спортзал каждый день, никому не нравится, но нужно это делать»

Вяльбе о нейтральном статусе: «Спортсмен занимается любимым делом и может соревноваться внутри страны. Ребята, которые лежат в окопе, любимой работы сейчас не имеют»

Алип извинился перед Торопом и пожелал здоровья: «Я шел на мяч и не хотел причинить вред. Очень сожалею и переживаю, что это произошло»